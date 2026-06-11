Tống Trân Trân - Người đẹp tung video "nụ hôn thang máy" khiến Chủ tịch Trần Đào lao đao là ai?

Tối ngày 9/6, chủ tài khoản Douyin “Zhenzhen Janice" bất ngờ livestream, nhận mình là Hoa hậu Tống Trân Trân người đã phát tán đoạn video "nụ hôn trong thang máy" khiến chủ tịch Trần Đào và công ty Shenghong Technology lao đao.

Buổi livestream lập tức thu hút hàng chục ngàn người xem, nhận về hàng chục ngàn NDT tiền donate. Chính tài khoản Douyin (TikTok Trung Quốc) này là nơi đăng tải các cáo buộc nhằm vào Trần Đào từ hôm 6/6/2026.

Trong các bài đăng, chủ tài khoản “Zhenzhen Janice" cáo buộc Trần Đào có quan hệ tình cảm với mình trong nhiều năm và nói rằng ông đã "lừa cô sinh con". Các bài đăng còn kèm theo hình ảnh trò chuyện và video được cho là bằng chứng. Ban lãnh đạo công ty xác nhận đã báo cảnh sát và cho rằng nhiều thông tin đang lan truyền trên mạng "không hoàn toàn chính xác".

Tống Trân Trân từng đoạt danh hiệu Hoa hậu người gốc Hoa khu vực Hoa Nam. Ảnh: Guancha.

Những điều Tống Trân Trân tố cáo Trần Đào gây chú ý nhất

Theo các bài đăng được truyền thông trích dẫn, Tống Trân Trân nói rằng: Mối quan hệ của cô với Trần Đào bắt đầu từ khoảng năm 2022; hai người duy trì quan hệ trong nhiều năm, Trần Đào lừa cô sinh con; cô cho rằng bản thân bị hứa hẹn về tương lai nhưng cuối cùng không được thực hiện; việc cô công khai video và tin nhắn diễn ra sau khi đàm phán bồi thường giữa hai bên đổ vỡ khi Trần Đào chỉ đồng ý cho cô 100 nghìn tệ (389 triệu đồng) để "bịt miệng".

Ngoài ra có nhiều tình tiết còn rất mơ hồ, như: Tống Trân Trân từng là nhân viên của công ty, nhưng không rõ cô ở bộ phận nào; cô từng tham gia các cuộc thi sắc đẹp khác, nhưng không có tình tiết cụ thể, trên báo chí chỉ thấy cô xuất hiện tại các cuộc thi khác sau năm 2022 với tư cách Hoa hậu gốc Hoa Hoa Nam; chưa có chứng cứ cô có con chung với Trần Đào; Trân Trân từng xảy ra tranh chấp pháp lý với vợ của Trần Đào là bà Lưu Xuân Lan...

Cho tới thời điểm hiện tại chưa thấy tài liệu chính thức hoặc phán quyết tòa án công khai xác nhận các chi tiết này.

Tống Trân Trân công khai tin nhắn trong đó cô tiết lộ Trần Đào chỉ đồng ý cho cô 100.000 NDT. Ảnh: NetEase.

Quan hệ giữa Tống Trân Trân và Trần Đào diễn ra như thế nào?

Dựa trên các bài đăng của Tống Trân Trân, các bài báo tài chính và những thông tin đã được truyền thông Trung Quốc tổng hợp, có thể dựng lại dòng thời gian về mối quan hệ Trần Đào – Tống Trân Trân.

Năm 2022: bắt đầu quen biết. Tống Trân Trân cho biết cô gia nhập hệ sinh thái doanh nghiệp của Trần Đào vào khoảng năm 2022; hai người nhanh chóng phát triển quan hệ tình cảm sau khi quen biết. Cô cáo buộc Trần Đào đã che giấu hoặc không nói rõ tình trạng hôn nhân của mình trong giai đoạn đầu quen biết. (Đây chỉ là cáo buộc từ một phía, chưa được xác nhận).

Giai đoạn 2022–2024: quan hệ duy trì kín đáo. Theo các bài đăng của Tống Trân Trân, mối quan hệ hai người kéo dài nhiều năm. Cô nói mình đã đồng hành cùng Trần Đào trong thời kỳ giá trị thị trường của doanh nghiệp tăng mạnh từ khoảng 30 tỷ NDT lên hơn 3.00 tỷ NDT. Trong thời gian này chưa xuất hiện thông tin công khai trên truyền thông về mối quan hệ giữa hai người.

Tống Trân Trân trên sàn catwalk. Ảnh: Guancha.

Tháng 4/2025: video thang máy được ghi lại. Video gây chấn động dư luận được cho là quay trong thang máy riêng của công ty vào tháng 4/2025. Đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông được cho là Trần Đào có cử chỉ thân mật với một phụ nữ được cho là Tống Trân Trân.

Khoảng tháng 9/2025: mâu thuẫn bắt đầu lộ diện. Một số trang tin tài chính Trung Quốc cho biết tranh chấp giữa hai người đã xuất hiện trong phạm vi hẹp từ khoảng tháng 9/2025. Tuy nhiên khi đó vụ việc chưa bùng nổ trên mạng xã hội.

Cuối năm 2025 – đầu 2026: quan hệ giữa hai người rạn nứt nghiêm trọng. Theo các bài đăng của Tống Trân Trân, cô cáo buộc Trần Đào thất hứa, cắt liên lạc và đối xử lạnh nhạt khi cô gặp khó khăn về tinh thần. Những cáo buộc như "lừa sinh con", "quan hệ ngoài hôn nhân", "có tranh chấp tình cảm" đều là thông tin do cô đưa ra trong các bài viết, chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Ngày 6/6/2026: bùng nổ scandal. Tống Trân Trân công khai danh tính thật và đăng video thang máy cùng nhiều ảnh chụp màn hình tin nhắn. Cô tuyên bố mình có quan hệ tình cảm kéo dài với Trần Đào từ năm 2022. Vụ việc lập tức leo lên top tìm kiếm trên mạng xã hội Trung Quốc.

Đoạn video "nụ hôn trong thang máy" được tài khoản Douyin "Zhenzhen Janice" công bố. Ảnh: Sina.

Ngày 8/6/2026: Công ty Shenghong phản ứng. Công ty tuyên bố vụ việc là chuyện cá nhân, không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh. Lãnh đạo doanh nghiệp nói đã báo cảnh sát và cho rằng một số thông tin lan truyền trên mạng không hoàn toàn chính xác.

Ngày 9–10/6/2026: Tống Trân Trân mở livestream trên Douyin, thu hút lượng lớn người xem. Truyền thông tiếp tục khai thác vụ việc, khiến đây trở thành một trong những bê bối doanh nghiệp được bàn tán nhiều nhất Trung Quốc đầu tháng 6/2026.

Những điểm vẫn chưa được làm rõ về Tống Trân Trân

Hiện chưa có bằng chứng công khai đáng tin cậy để xác nhận Trần Đào và Tống Trân Trân có con chung hay không? Có thỏa thuận tài chính hoặc bồi thường nào giữa hai bên hay không? Trần Đào có thực sự che giấu tình trạng hôn nhân (đã có vợ con) như Trân Trân cáo buộc hay không? Tống Trân Trân giữ vị trí gì trong doanh nghiệp của Trần Đào và làm việc trong thời gian bao lâu?

Tống Trân Trân - người mẫu "Trân Trân" . Ảnh: Guancha.

Đây là những nội dung chủ yếu chỉ xuất hiện từ các bài đăng của Tống Trân Trân trên mạng xã hội và truyền thông, chưa được chứng thực bởi tài liệu pháp lý công khai.

Ngoài ra có một tình tiết được nhiều bài báo Hoa ngữ nhắc đến: Sau khi phát hiện mối quan hệ giữa chồng và Tống Trân Trân, vợ Trần Đào (một số nguồn nói tên là Lưu Xuân Lan) được cho là đã nhiều lần xảy ra xung đột với Tống Trân Trân. Một số bài viết thậm chí cho rằng đã có vụ việc "xâm nhập trái phép chỗ ở" (đánh ghen?) và một người phía vợ Trần Đào bị kết án 6 tháng tù. Tuy nhiên các bài này không dẫn số vụ án, tên tòa án hay bản án gốc.

Tống Trân Trân từng đoạt danh hiệu gì? Nhiều bài báo và thông cáo của ban tổ chức một số cuộc thi xác nhận cô được giới thiệu là "Quán quân Hoa Nam (华南总决赛冠军) của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ gốc Hoa (环球华裔小姐 – Hoàn cầu Hoa duệ tiểu thư) lần thứ 22" (năm 2022). Đây là bằng chứng đáng tin cậy, bởi tên Tống Trân Trân xuất hiện trong các bài tường thuật sự kiện với tư cách khách mời trao giải tại chung kết Thâm Quyến của cuộc thi lần thứ 24, hay cuộc thi "Global Miss Shenzhen".

Trần Đào và vợ, bà Lưu Xuân Lan trong một sự kiện của giới doanh nhân. Ảnh: Sina.

Cuộc thi mà Tống Trân Trân giành vương miện mang tên chính thức “Miss Ethnic Chinese”. Theo giới thiệu của ban tổ chức diễn ra lần đầu vào năm 1999 tại Sydney (Australia); từ năm 2013 được một tổ chức thời trang tại Hong Kong tiếp quản thương hiệu và phát triển mạnh tại Trung Quốc, là sân chơi dành cho phụ nữ gốc Hoa trên toàn thế giới. Danh hiệu của Tống Trân Trân là Hoa hậu khu vực Hoa Nam, không phải toàn cầu.

Từ các sự kiện sắc đẹp có thể thấy, Tống Trân Trân hoạt động khá sâu trong giới người mẫu và các cuộc thi sắc đẹp ở khu vực Thâm Quyến – Quảng Đông; sau khi đăng quang, cô thường xuất hiện với vai trò khách mời trao giải. Đây có thể là nền tảng giúp cô xây dựng hình ảnh trên Douyin trước khi vướng vào vụ bê bối với Trần Đào.

Trước scandal, trên các nền tảng truyền thông Hoa ngữ đã xuất hiện các bài giới thiệu về một người mẫu mang tên "Trân Trân", được mô tả là hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo, thời trang và chụp ảnh thương mại. Các bài viết cũng nhắc tới việc cô làm việc thông qua công ty môi giới người mẫu.

Ngoài ra, việc cô từng giành danh hiệu Quán quân Hoa Nam cuộc thi Hoa hậu sốc Hoa (Miss Ethnic Chinese) lần thứ 22 cũng cho thấy cô đã hoạt động trong giới sắc đẹp trước khi vụ việc nổ ra.

Tống Trân Trân lên sóng livestream trên Douyin tối 9/6. Ảnh: Sina.

Tống Trân Trân là nhân viên gì trong công ty Shenghong cũng chưa được làm rõ. Nguồn tin được nhiều bài viết nhắc lại cho biết: Tống Trân Trân từng làm việc trong hệ sinh thái của Trần Đào. Cô được cho là gia nhập công ty khoảng năm 2022, đã nghỉ việc khoảng cuối năm 2025 rồi chuyển sang làm KOL/livestreamer trên Douyin.

Thời điểm hai người quen biết trùng với thời điểm cô vào công ty, nhiều khả năng hai người quen biết trong môi trường công việc. Trong các tài liệu công khai được báo chí trích dẫn, chưa thấy tên Tống Trân Trân xuất hiện trong cơ cấu cổ đông hay quản trị của doanh nghiệp này.

Một số bài phân tích cho rằng Tống Trân Trân có thể thuộc nhóm nhân viên truyền thông, nhân viên hành chính, hoặc người làm việc trong các hoạt động quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp vì cô có nền tảng người mẫu và hoạt động mạng xã hội khá mạnh. Tuy nhiên đây vẫn chỉ là suy đoán, chưa có hồ sơ nhân sự được công khai.

Hiện nay cộng đồng mạng Trung Quốc vẫn còn tranh luận về ba câu hỏi: Tại sao Tống Trân Trân giữ đoạn video hơn một năm mới công khai? Ai là người cung cấp video camera giám sát trong thang máy? Mục đích thực sự của việc tung loạt tài liệu vào thời điểm cổ phiếu Shenghong đang ở vùng giá cao là gì?

Cho đến nay chưa có câu trả lời chính thức cho ba câu hỏi này.

Ông Trần Đào (giữa) kiểm tra chất lượng sản phẩm bo mạch PCB. Ảnh: Yangcheng.

Trần Đào không phải doanh nhân bình thường. Ông là Chủ tịch của Shenghong Technology (Thắng Hoành Công nghệ), một nhà cung cấp PCB quan trọng trong chuỗi cung ứng máy chủ AI và Phó Chủ tịch Hiệp hội danh nhân tỉnh Quảng Đông. Trong danh sách Những người giàu nhất Trung Quốc của Hurun 2025, Trần Đào đứng thứ 81 với 65 tỷ NDT, nhưng sau khi giá cổ phiếu Shenghong tăng, tài sản của ông đã vọt lên 80 tỷ NDT. Vì thế thị trường không chỉ nhìn đây là scandal tình ái, mà còn là phép thử đối với quản trị doanh nghiệp và rủi ro "key-man risk" (rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân chủ chốt).

Đây chính là lý do một đoạn video đời tư lại có thể làm bốc hơi hàng chục tỷ USD vốn hóa chỉ sau vài ngày.

Tổng hợp