Chốt số biên chế năm 2026: Cơ quan, địa phương nào lớn nhất?

Bộ Chính trị vừa quyết định biên chế hệ thống chính trị năm 2026 với tổng số hơn 1,8 triệu người, đồng thời yêu cầu bảo đảm không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao.

Bộ Chính trị chốt biên chế năm 2026, yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật tinh giản bộ máy. Ảnh: TTXVN.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Quyết định số 185 về biên chế các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng Trung ương; cơ quan MTTQ, cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan Mặt trận Tổ quốc ở Trung ương; cơ quan tham mưu, giúp việc Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm 2026 là gần 1.878.362 biên chế.

Biên chế tập trung ở các đơn vị sự nghiệp, cơ sở đào tạo, nghiên cứu

Theo Quyết định số 185, các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương sẽ có 12.818 biên chế. Trong số này gồm hơn 2.900 cán bộ, công chức, hơn 9.100 viên chức và 686 biên chế các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương.

Dữ liệu từ phụ lục 1 (xem chi tiết bên dưới) kèm Quyết định số 185 cho thấy phần lớn biên chế các cơ quan, ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tập trung ở các đơn vị sự nghiệp, cơ sở đào tạo và nghiên cứu.

Trong đó, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có nhiều biên chế nhất với 2.403 biên chế. Tiếp theo là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (1.985), Đài Tiếng nói Việt Nam (1.453), Thông tấn xã Việt Nam (1.265) và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (1.212).

Các ban Đảng Trung ương có biên chế thấp hơn như Văn phòng Trung ương Đảng 727 biên chế, Ban Tổ chức Trung ương 250 biên chế, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương 300 biên chế, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương 295 biên chế.

Hà Nội và TP.HCM có quy mô biên chế lớn nhất

Với các cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội ở địa phương (cấp tỉnh, cấp xã), Bộ Chính trị quyết định số biên chế là hơn 1.865.000 người, gồm gần 315.000 cán bộ, công chức và hơn 1,5 triệu viên chức.

Dữ liệu từ phụ lục 2 (xem ảnh dưới) kèm Quyết định số 185 cho thấy biên chế tập trung cao tại các địa phương có quy mô dân số lớn và khối lượng công việc quản lý lớn. Trong đó, TP.HCM là địa phương có số biên chế lớn nhất với 145.783 người, tiếp đến là Hà Nội với 128.056 người. Nhóm tiếp theo gồm Phú Thọ (81.691), Thanh Hóa (76.229) và Hải Phòng (72.227).

Ngoài top 5, một số địa phương khác cũng có quy mô biên chế lớn như Đồng Nai (70.779), Nghệ An (68.578), Lâm Đồng (67.174), An Giang (66.552) và Bắc Ninh (66.092). Đây là các địa bàn có dân số đông hoặc giữ vai trò trung tâm kinh tế – hành chính của vùng.

Bảo đảm không tăng tổng biên chế

Theo Quyết định số 185, Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương căn cứ Quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và Quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm 2026 cho các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý.

Cơ quan này cũng được giao hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Với Ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng biên chế; lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai giao biên chế; điều chuyển biên chế giữa các cơ quan, đơn vị trong phạm vi lãnh đạo, quản lý.

Yêu cầu được Bộ Chính trị lưu ý là bảo đảm không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ, công chức, viên chức được cấp có thẩm quyền giao.​