Tài sản của Elon Musk tăng vọt, lớn hơn tổng GDP của 125 quốc gia cộng lại

Khối tài sản của Elon Musk hiện đạt gần 970 tỷ USD, lớn hơn tổng GDP của 125 quốc gia và vượt qua nhiều tỷ phú nổi tiếng thế giới.

Người giàu nhất thế giới, ông chủ Tesla và SpaceX Elon Musk, được cho là đang tiến gần tới cột mốc trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới, sau khi có thông tin công ty tên lửa và vệ tinh SpaceX đang lên kế hoạch thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Hiện tài sản của Elon Musk vào khoảng 970 tỷ USD, phần lớn dưới dạng cổ phiếu. Nếu tính từ năm 1995, khi ông thành lập công ty đầu tiên, thì trong 31 năm qua, khối tài sản của ông tăng lên với tốc độ tương đương 59.000 USD mỗi phút.

Theo tờ Wall Street Journal, tài sản của Musk hiện bỏ xa nhiều ông trùm công nghệ khác và còn lớn hơn tổng tài sản của các tỷ phú Jeff Bezos (người sáng lập Amazon - khoảng 276 tỷ USD), Larry Ellison (người sáng lập Oracle - khoảng 243 tỷ USD), Mark Zuckerberg (CEO Meta - khoảng 219 tỷ USD). Tổng tài sản của ba người này cộng lại vẫn chưa bằng Elon Musk.

Elon Musk và Thủ tướng Italy Giorgia Meloni. Ảnh: HK01.

Theo tính toán của bài báo, với khối tài sản khoảng 970 tỷ USD: Mỗi phút Elon Musk có thêm khoảng 59.492 USD, mỗi giờ tăng khoảng 3,6 triệu USD, mỗi ngày tăng thêm khoảng 85,7 triệu USD, mỗi tuần có thêm khoảng 602 triệu USD, mỗi tháng tăng khoảng 2,6 tỷ USD và mỗi năm tăng thêm khoảng 31,3 tỷ USD.

Nếu lấy mức thu nhập trung bình của một hộ gia đình Mỹ năm 2024 là 83.730 USD/năm, thì một gia đình Mỹ phải làm việc hơn 11 triệu năm mới kiếm được số tiền tương đương khối tài sản hiện nay của Elon Musk.

Số tiền 970 tỷ USD hiện Elon Musk có cũng đủ để mua khoảng 2,4 triệu căn nhà tại Mỹ, mua hơn 10.000 máy bay phản lực tư nhân Gulfstream G700 và chi trả toàn bộ chi phí nhiên liệu và vận hành trong 5 năm, mua toàn bộ 32 đội bóng của Giải Bóng bầu dục Quốc gia Mỹ (National Football League, NFL) cùng tất cả các đội thuộc Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia Mỹ (National Basketball Association, NBA) mà vẫn còn dư hơn 500 tỷ USD.

Khối tài sản của ông Musk hiện tương đương khoảng 3% GDP của Mỹ. Nếu xét theo tỷ lệ tài sản cá nhân so với GDP nước Mỹ, Elon Musk đã vượt qua cả John D. Rockefeller, người từ lâu được xem là doanh nhân giàu nhất lịch sử nước Mỹ. Năm 1937, Rockefeller sở hữu khoảng 1,4 tỷ USD, tương đương khoảng 1,5% GDP Mỹ thời điểm đó.

Sau khi SpaceX IPO vào ngày 12/6 tới, Elon Musk có thể sẽ trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trong lịch sử. Ảnh: Getty.

Tài sản của Musk hiện cũng đã vượt GDP hằng năm của 125 quốc gia trên thế giới, trong đó có Na Uy, Thái Lan, Argentina và Nam Phi.

Nhà triết học và kinh tế học Ingrid Robeyns người Hà Lan - nổi tiếng với các nghiên cứu về bất bình đẳng kinh tế, công bằng xã hội, nghèo đói và giới hạn của sự giàu có cực đoan - từng nhận định rằng tài sản của những người giàu nhất thế giới đã tăng tới mức người bình thường gần như không thể hình dung nổi. Bà ước tính rằng nếu Elon Musk làm việc 70 giờ mỗi tuần, không nghỉ phép và làm liên tục đến năm 75 tuổi, thì trong toàn bộ sự nghiệp của mình ông sẽ kiếm được trung bình khoảng 4,2 triệu USD mỗi giờ.

Theo Reuters ngày 2/6, dẫn lời hai nguồn thạo tin, đợt IPO của SpaceX sẽ định giá cổ phiếu vào ngày 11/6/2026 và bắt đầu giao dịch trên sàn Nasdaq vào ngày 12/6/2026. SpaceX dự kiến sẽ chào bán hơn 550 triệu cổ phiếu với giá 135 USD/cổ phiếu, qua đó hướng tới mục tiêu huy động tới 75 tỷ USD. Nếu thương vụ diễn ra thành công, đây có thể là một trong những đợt IPO lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ và hàng không vũ trụ.

Theo LTN, HK01