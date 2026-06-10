Iran công bố video phóng tên lửa nhằm vào các căn cứ Mỹ ở Trung Đông

IRGC công bố video phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu liên quan đến quân đội Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait. Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang sau các cuộc không kích và vụ trực thăng Apache rơi gần eo biển Hormuz.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã công bố đoạn video ghi lại cảnh phóng tên lửa mà họ tuyên bố nhằm vào các cơ sở quân sự của Mỹ tại một số quốc gia Arab, mô tả đây là hành động đáp trả các cuộc tấn công gần đây của Washington.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran đã gia tăng mạnh trong những ngày qua, song song với làn sóng leo thang mới giữa Iran và Israel. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc không kích bên trong lãnh thổ Iran hôm thứ Ba, sau khi một trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ gặp sự cố gần eo biển Hormuz. Washington cáo buộc Tehran phải chịu trách nhiệm cho vụ việc.

IRGC tuyên bố các đòn tấn công của Mỹ đã làm hư hại một tháp viễn thông trên đảo Sirik và phá hủy hai hồ chứa nước tại khu vực Bemani của Iran.

Theo phía Iran, chiến dịch đáp trả bao gồm các cuộc tấn công nhằm vào trụ sở Hạm đội 5 Hải quân Mỹ tại Bahrain, cùng bốn mục tiêu bên trong căn cứ không quân Al-Azraq ở Jordan, trong đó có các nhà chứa máy bay được cho là nơi triển khai tiêm kích tàng hình F-35.

Đoạn video do Iran công bố cho thấy nhiều tên lửa được phóng lên bầu trời vào ban đêm. IRGC cho biết họ cũng sử dụng máy bay không người lái trong chiến dịch này và tuyên bố đã tấn công tổng cộng 21 mục tiêu tại Kuwait, Jordan và Bahrain, trong đó có một máy bay không người lái MQ-9 Reaper.

Quân đội Jordan xác nhận đã đánh chặn 5 tên lửa đạn đạo. Các đoạn video về hoạt động đánh chặn sau đó cũng xuất hiện trên mạng xã hội.

Giới chức Kuwait cũng thông báo đã phát hiện và đánh chặn các mục tiêu trên không. Trong khi đó, theo các nguồn tin truyền thông khu vực, còi báo động phòng không đã vang lên tại Bahrain.

Về phía Mỹ, Washington mô tả các cuộc không kích nhằm vào Iran là hành động “phòng vệ” và “tương xứng”, đồng thời khẳng định chiếc trực thăng tấn công AH-64 Apache đã bị bắn hạ khi hoạt động trên vùng biển quốc tế tại eo biển Hormuz.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tiếp tục nhấn mạnh lập trường của Tehran rằng không tồn tại khái niệm “vùng biển quốc tế” trong khu vực eo biển chiến lược ngăn cách Iran và Oman.

Trước đó, Iran cũng đã tiến hành các đợt tấn công nhằm vào Israel, tuyên bố đây là hành động trả đũa cho chiến dịch quân sự kéo dài của Israel ở miền nam Lebanon cũng như các cuộc không kích nhằm vào thủ đô Beirut.

Sau các cuộc tấn công của Iran, Israel tiếp tục mở các đợt không kích đáp trả, bất chấp lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các bên tránh leo thang thêm căng thẳng.

Tehran cho rằng chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn được Mỹ và Iran công bố hồi tháng 4, vốn được giới thiệu như một phần trong nỗ lực hướng tới một thỏa thuận hòa bình rộng lớn hơn tại khu vực.

Trong khi đó, ông Trump lại cho rằng các vụ nổ súng ở mức độ “hạn chế” không thể được xem là hành vi phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn ở Trung Đông.

Theo RT