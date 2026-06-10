Vì sao Bill Gates bất ngờ bị Quốc hội Mỹ triệu tập liên quan tới Epstein?

Bill Gates ra điều trần kín trước Quốc hội Mỹ sau khi hồ sơ Jeffrey Epstein được công bố. Các nghị sĩ muốn làm rõ mối quan hệ kéo dài nhiều năm giữa tỷ phú công nghệ và nhà tài chính tai tiếng.

Tỷ phú Bill Gates sẽ xuất hiện trong một phiên điều trần kín tại Đồi Capitol vào ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, sau khi các tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein được công bố trong năm nay làm dấy lên những câu hỏi mới về mối quan hệ giữa nhà đồng sáng lập Microsoft và kẻ phạm tội tình dục đã qua đời.

Đây được xem là một trong những cuộc điều trần đáng chú ý nhất của Quốc hội Mỹ liên quan đến vụ bê bối Epstein kể từ khi Bộ Tư pháp Mỹ công bố hàng triệu trang hồ sơ điều tra.

Ủy ban Giám sát Hạ viện đã đề nghị ông Gates hợp tác tự nguyện sau khi một loạt tài liệu được giải mật hé lộ nhiều cáo buộc mang tính riêng tư chưa được kiểm chứng, đồng thời cho thấy mức độ phối hợp trong các hoạt động từ thiện giữa ông Gates và Epstein sâu hơn những gì công chúng từng biết.

Phiên làm việc với ông Gates là cuộc điều trần thứ 15 trong chuỗi điều tra của ủy ban. Các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ dự kiến sẽ chất vấn ông về mức độ quan hệ với Epstein cũng như những gì ông biết về nhân vật gây tranh cãi này.

Ông Gates là một trong số nhiều nhân vật quyền lực từng xuất hiện trong mạng lưới quan hệ của Epstein. Những cái tên từng được nhắc đến trong các hình ảnh và video do Bộ Tư pháp Mỹ công bố còn có Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick hay cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton.

Những email gây tranh cãi

Theo các tài liệu đã được công bố trước đó, phần gây chú ý nhất là hai email nháp được cho là do chính Epstein soạn vào tháng 7/2013.

Các email này chứa nhiều nội dung rời rạc, lỗi chính tả và những lời lẽ công kích. Trong đó, Epstein dường như tuyên bố đã giúp ông Gates sắp xếp các cuộc gặp gỡ liên quan tới tình ái và hỗ trợ ông tiếp cận thuốc nhằm che giấu một bệnh lây truyền qua đường tình dục với vợ khi đó là bà Melinda Gates.

Tuy nhiên, chưa có bằng chứng xác thực ai là người thực sự viết các email nháp này, cũng như không có dấu hiệu cho thấy chúng từng được gửi cho bất kỳ ai. Các thư đều được lưu trong hộp thư của Epstein dưới dạng thư gửi cho chính mình.

Dù các email cho thấy mối quan hệ giữa hai người có thể từng rạn nứt vào thời điểm đó, các cuộc gặp gỡ và trao đổi thư điện tử giữa họ vẫn tiếp tục diễn ra sau đó.

Trong một email, Epstein tuyên bố ông từng giúp Gates có được thuốc để "xử lý hậu quả từ quan hệ tình dục với các cô gái Nga" cũng như các "cuộc ngoại tình với phụ nữ đã kết hôn". Email còn đề cập việc Gates nhờ Epstein cung cấp thuốc Adderall cho các giải đấu bài bridge.

Một email khác cáo buộc Gates đã bật khóc và yêu cầu Epstein xóa các tin nhắn liên quan đến bệnh lây truyền qua đường tình dục, việc cung cấp thuốc kháng sinh cho bà Melinda Gates và một số chi tiết nhạy cảm khác.

Tất cả những cáo buộc trong các email này đều chưa được xác minh và không có bằng chứng độc lập chứng thực. Cho đến nay, ông Gates chưa từng bị cáo buộc phạm bất kỳ tội danh nào liên quan đến Epstein.

Gates bác bỏ hoàn toàn

Đại diện của Bill Gates trước đây đã nói với CNN rằng: "Những cáo buộc này hoàn toàn vô lý và sai sự thật. Các tài liệu chỉ cho thấy sự thất vọng của Epstein vì không còn duy trì được quan hệ với ông Gates, cũng như mức độ mà ông ta sẵn sàng sử dụng để gài bẫy và bôi nhọ người khác."

Người phát ngôn cũng nhấn mạnh rằng ông Gates thừa nhận việc gặp Epstein là một sai lầm nghiêm trọng về phán đoán, nhưng bác bỏ mọi hành vi không phù hợp liên quan đến Epstein.

Theo phía Gates, ông chưa từng đến hòn đảo riêng nổi tiếng của Epstein, chưa từng tham dự các bữa tiệc của Epstein và không liên quan đến bất kỳ hoạt động bất hợp pháp nào.

Trong cuộc phỏng vấn với Nine News của Australia hồi tháng 2, ông Gates tiếp tục phủ nhận các cáo buộc. "Rõ ràng Jeffrey đã viết một email cho chính mình. Email đó chưa từng được gửi đi và hoàn toàn sai sự thật. Tôi không hiểu ông ta nghĩ gì khi làm như vậy", ông nói.

Tỷ phú công nghệ cũng nhắc lại rằng ông chỉ gặp Epstein trong các bữa tối và cuộc họp.

"Tôi chưa từng đến hòn đảo đó. Tôi chưa từng gặp bất kỳ phụ nữ nào ở đó. Càng nhiều thông tin được công bố thì càng rõ rằng dù việc gặp Epstein là một sai lầm, nó không liên quan tới những hành vi như vậy."

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Anderson Cooper năm 2021, ông Gates từng thừa nhận: "Đó là một sai lầm rất lớn khi dành thời gian với ông ta và vô tình trao cho ông ta sự tín nhiệm."

Quốc hội muốn biết điều gì?

Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện, ông James Comer, cho biết phạm vi chất vấn sẽ không bị giới hạn.

"Tôi không cáo buộc Bill Gates làm điều gì sai trái. Chúng tôi biết ông ấy đã dành khá nhiều thời gian với Jeffrey Epstein. Chúng tôi chỉ muốn biết ông ấy biết những gì và liệu ông ấy có từng chứng kiến điều gì đáng chú ý hay không", ông Comer nói.

Ông nhấn mạnh rằng mọi chủ đề đều có thể được đưa ra thảo luận trong cuộc điều trần kín.

Theo hồ sơ do Bộ Tư pháp Mỹ công bố, có hàng trăm tài liệu đề cập đến Bill Gates trong hơn 3 triệu trang tài liệu điều tra. Chúng bao gồm các email về lịch họp, các bữa ăn, các cuộc gọi được đề xuất và những nỗ lực của Epstein nhằm sắp xếp các cuộc gặp với Gates.

Đáng chú ý, toàn bộ các tương tác được ghi nhận giữa hai người đều diễn ra sau khi Epstein đã bị kết án trong vụ án mại dâm liên quan trẻ vị thành niên năm 2008.

Các tài liệu cho thấy hai người từng ăn tối cùng nhau năm 2010 và gặp nhau tại Na Uy vào tháng 8/2012.

Trong một email tháng 12/2014, Gates viết với Epstein: "Tôi rất thích bữa sáng đó."

Epstein sau đó trả lời rằng: "Như thường lệ, mọi người đều rất quý mến anh."

Ông ta đồng thời mời Gates tới hòn đảo riêng của mình. Gates khẳng định chưa bao giờ đến đó và không có bằng chứng cho thấy ông từng chấp nhận lời mời.

Sức ép từ cả hai đảng

Trước phiên điều trần, nghị sĩ Dân chủ Robert Garcia, thành viên cấp cao của phe Dân chủ trong Ủy ban Giám sát, cho rằng việc Gates tiếp tục duy trì quan hệ với Epstein sau khi ông này đã bị kết án là điều đáng lo ngại.

"Chúng tôi không quan tâm ông là người của đảng nào. Điều đáng quan tâm là ông Gates vẫn duy trì quan hệ với Epstein dù đã biết về bản án cũng như những gì Epstein từng làm," ông Garcia nói. "Chúng tôi muốn biết Bill Gates biết những gì, còn những ai khác xuất hiện trong vòng quan hệ đó, và vì sao ông ấy vẫn tiếp tục liên hệ với Epstein."

Phiên điều trần kín diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ tiếp tục mở rộng điều tra về các mối quan hệ của Jeffrey Epstein với giới chính trị, tài chính và công nghệ Mỹ, khi nhiều tài liệu mới vẫn đang được xem xét và công bố từng phần.

Theo CNN