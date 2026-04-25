Mỹ đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa liên quan Iran, gia tăng sức ép tài chính

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đóng băng 344 triệu USD tiền mã hóa mà họ cho là có liên quan đến Iran, trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép lên Tehran.

Động thái này diễn ra khi các nỗ lực ngoại giao mong manh nhằm đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tiếp tục bế tắc và nền kinh tế toàn cầu chịu tác động mạnh. Chính quyền Mỹ đang tìm cách gia tăng áp lực kinh tế lên Iran trong thời gian ngừng bắn đầy bất ổn. Hiện chưa rõ số tiền bị đóng băng lớn này có ảnh hưởng đến Tehran hay cách tiếp cận của nước này trong chiến tranh và đàm phán hay không.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết hôm thứ Sáu rằng cơ quan này “đang áp lệnh trừng phạt đối với nhiều ví tiền điện tử có liên quan đến Iran.”

“Chúng tôi sẽ lần theo dòng tiền mà Tehran đang cố gắng chuyển ra khỏi đất nước và nhắm vào mọi nguồn tài chính liên quan đến chính quyền này,” ông nói trong một tuyên bố.

Phái bộ Iran tại Liên Hợp Quốc từ chối bình luận.

Hôm thứ Năm, công ty tiền mã hóa Tether – đơn vị hỗ trợ giao dịch tiền mã hóa toàn cầu – cho biết đã “hỗ trợ chính phủ Mỹ đóng băng” 344 triệu USD tiền mã hóa tại hai địa chỉ ví, sau khi nhận được thông tin “từ nhiều cơ quan Mỹ về hoạt động liên quan đến hành vi bất hợp pháp.”

Một quan chức Mỹ nói với CNN rằng chính phủ có thông tin liên kết số tiền này với Iran.

“Làm việc với các chuyên gia phân tích blockchain, chính phủ Mỹ đã phát hiện bằng chứng về mối liên hệ đáng kể với chính quyền Iran, bao gồm các giao dịch đã được xác nhận với các sàn giao dịch Iran và một chuỗi giao dịch thông qua các địa chỉ trung gian có liên quan đến các ví của Ngân hàng Trung ương Iran,” quan chức này cho biết.

Hiện chưa thể xác minh độc lập rằng các tài khoản Tether này có liên quan đến Iran.

Quan chức Mỹ cũng cho biết Ngân hàng Trung ương Iran ngày càng sử dụng các phương thức phức tạp hơn để che giấu sự tham gia của mình trong các giao dịch xuyên biên giới bằng tài sản số, nhằm ổn định đồng rial và duy trì thương mại quốc tế trong bối cảnh bị hạn chế nghiêm trọng.

Bộ Tài chính Mỹ “duy trì đối thoại thường xuyên với nhiều tổ chức tài chính trong và ngoài nước, bao gồm các sàn giao dịch tài sản số,” quan chức này nói thêm.

Theo công ty phân tích blockchain Chainalysis, lượng tài sản tiền mã hóa tại Iran đạt 7,8 tỷ USD vào năm 2025, tăng trưởng nhanh hơn trong phần lớn thời gian của năm so với năm 2024. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) chiếm khoảng một nửa số tài sản này trên blockchain trong quý cuối năm 2025, “phản ánh vai trò chi phối của lực lượng này trong nền kinh tế Iran,” Chainalysis cho biết.

“Khi các ví này còn hoạt động thường xuyên vài năm trước, chúng thực hiện các giao dịch lớn và thường xuyên, lên tới hàng chục triệu USD, chủ yếu với các ví cá nhân khác,” Chainalysis cho biết, đề cập đến các tài khoản Tether bị Mỹ đóng băng. “Những mô hình này phù hợp với cách mà IRGC di chuyển tiền trên blockchain.”

Ông Daniel Tannebaum, chuyên gia cấp cao tại Hội đồng Đại Tây Dương, nhận định việc đóng băng tài sản là “có ý nghĩa,” nhưng với mức độ trừng phạt hiện tại, “tôi không nghĩ điều này sẽ tạo ra khác biệt lớn trong việc ngăn chặn Iran tiếp tục hoạt động trong bối cảnh xung đột hiện nay.”

Ông cho biết Iran đã bị trừng phạt trong nhiều thập kỷ và đã thiết lập các cơ chế thích ứng, trong khi một số quốc gia vẫn tiếp tục giao thương với nước này bất chấp các lệnh cấm.

Ông Tannebaum cũng lưu ý rằng Iran “đã tận dụng tiền mã hóa trong nhiều năm.”

“Họ sẽ sử dụng nó với các đối tác muốn đứng ngoài hệ thống ngân hàng Mỹ,” ông nói. Iran “đang cố gắng sử dụng mọi phương thức có thể để tài trợ cho vũ khí và hỗ trợ quân sự mà họ cần.”

Theo CNN