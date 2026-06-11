Mỹ không kích Iran, eo biển Hormuz đóng cửa: Căng thẳng Trung Đông leo thang nguy hiểm

Mỹ mở các đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Tehran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, tấn công các căn cứ Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đẩy căng thẳng Trung Đông lên mức mới.

Mỹ đã tiến hành một loạt cuộc không kích mới nhằm vào “nhiều mục tiêu” tại Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump, trong khi Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ ở Bahrain và Kuwait, đồng thời tuyên bố tấn công hai tàu trên eo biển Hormuz.

Quân đội Mỹ cho biết các cuộc không kích diễn ra vào cuối ngày 10/6 được thực hiện nhằm đáp trả điều mà Washington gọi là “hành động gây hấn liên tục và vô cớ của Iran”.

Trong khi đó, truyền thông nhà nước Iran đưa tin nhiều vụ nổ đã xảy ra trên đảo Qeshm cũng như tại các thành phố Bandar Abbas và Sirik nằm dọc eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn dầu mỏ xuất khẩu của Trung Đông.

Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại thành phố Kargan ở miền nam Iran, khiến ít nhất hai người bị thương.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cáo buộc Mỹ đã “nhiều lần vi phạm” thỏa thuận ngừng bắn đạt được hồi tháng 4, đồng thời tuyên bố eo biển Hormuz sẽ bị đóng cửa “cho đến khi có thông báo mới”.

IRGC cho biết mọi hoạt động giao thông trên tuyến đường thủy quan trọng này, bao gồm tàu chở dầu và tàu thương mại, đều sẽ bị ảnh hưởng. Lực lượng này cũng bác bỏ các tuyên bố trước đó của Mỹ rằng Washington từng hỗ trợ đảm bảo hoạt động vận tải qua eo biển.

Sau đó, IRGC tiếp tục tuyên bố rằng “hai tàu chở dầu tìm cách đi qua eo biển một cách bất hợp pháp đã bị tấn công”.

Lực lượng này cũng nhận trách nhiệm thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ không quân Sheikh Isa tại Bahrain cùng hai căn cứ Ali Al Salem và Ahmad Al-Jaber của Mỹ ở Kuwait.

Căng thẳng leo thang sau vụ trực thăng Apache bị bắn hạ

Diễn biến mới nhất xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Iran liên tiếp tung các đòn đáp trả lẫn nhau liên quan đến vụ một trực thăng tấn công Apache của Mỹ bị bắn hạ tại eo biển Hormuz. Hai phi công trên chiếc trực thăng sau đó đã được giải cứu trên biển.

Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đáp trả Iran “một cách rất mạnh mẽ”.

“Chúng ta sẽ xem điều gì xảy ra với thỏa thuận. Chúng ta đã ở rất gần một thỏa thuận. Nhưng họ cứ liên tục khiêu khích chúng ta. Họ đang cố biến chúng ta thành những kẻ ngốc,” ông Trump nói.

Trước đó, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, ông cho rằng Iran đã kéo dài quá trình đàm phán hòa bình quá lâu và cảnh báo rằng Tehran “giờ sẽ phải trả giá”.

Trong cuộc phỏng vấn sau đó với Fox News, nhà lãnh đạo Mỹ còn đe dọa sẽ tấn công các nhà máy điện và cầu đường tại Iran nếu nước này tiếp tục từ chối ký kết một thỏa thuận.

Iran đáp trả lời đe dọa của ông Trump

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đã chỉ trích những phát biểu của ông Trump trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

“Hạ tầng trọng yếu là huyết mạch của người dân. Những lời đe dọa nhằm vào các mục tiêu như mạng lưới giao thông, hệ thống điện hay ngành nước không phải là biểu hiện của sức mạnh, mà là dấu hiệu của sự tuyệt vọng trước ý chí của một dân tộc,” ông viết.

Nhà lãnh đạo Iran nhấn mạnh rằng nước này sẽ không khuất phục trước các sức ép từ bên ngoài.

“Iran, dựa vào tri thức và năng lực của các chuyên gia, sự đoàn kết dân tộc và tinh thần thống nhất của toàn xã hội, sẽ kiên quyết đứng vững trước mọi áp lực và đe dọa,” ông Pezeshkian khẳng định.

Cuộc đối đầu mới giữa Washington và Tehran đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xung đột lan rộng tại Trung Đông, đồng thời đe dọa trực tiếp đến hoạt động vận tải năng lượng toàn cầu khi eo biển Hormuz – nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu giao dịch trên thế giới – tiếp tục trở thành tâm điểm căng thẳng.

Theo AJ, Reuters