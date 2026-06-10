Nổ đường ống khí đốt ở Nga, hơn 1.400 người sơ tán khẩn cấp sau đám cháy lớn

Ba vụ nổ liên tiếp trên đường ống khí đốt tại Cộng hòa Dagestan, Nga, gây cháy lớn với cột lửa cao 15 mét. Hơn 1.400 người dân được sơ tán khẩn cấp, một đoạn đường ống dài 50 km phải đóng cửa.

Một loạt vụ nổ cùng đám cháy lớn bùng phát sau đó đã khiến khoảng 250 hộ dân tại nước Cộng hòa Dagestan của Nga phải sơ tán khẩn cấp.

Ít nhất ba vụ nổ đã xảy ra trên một tuyến đường ống dẫn khí đốt ở Cộng hòa Dagestan, miền Nam nước Nga, gây ra đám cháy lớn tại hiện trường và buộc hơn 140 cư dân trong khu vực phải rời khỏi nhà cửa.

Sự cố xảy ra tại một khu công nghiệp thuộc thị trấn Kyzylyurt. Theo chính quyền địa phương, ngọn lửa bốc lên từ đoạn đường ống bị vỡ cao tới 15 mét.

Quyền lãnh đạo Cộng hòa Dagestan, ông Fedor Schukin, cho biết các đánh giá ban đầu cho thấy những vụ nổ và đám cháy không gây thương vong.

Nguồn cung khí đốt đã được cắt ngay sau khi sự cố xảy ra. Lực lượng cứu hộ địa phương cho biết đám cháy được duy trì bởi lượng khí còn sót lại trong đoạn đường ống bị hư hỏng.

Khoảng 1.400 người đã được sơ tán khỏi gần 250 ngôi nhà nằm trong khu vực lân cận hiện trường vụ việc.

Theo nhà chức trách, một đoạn đường ống dài khoảng 50 km vẫn đang bị phong tỏa.

Đánh giá sơ bộ cho thấy nguyên nhân sự cố có thể xuất phát từ hiện tượng "mất áp suất" trên đường ống dẫn khí đốt.

Theo RT