Chi tiết hé lộ loạt mô tô điện VinFast sắp có mặt trên thị trường

VinFast lần đầu giới thiệu showroom cao cấp EV-Zone, gợi mở bước chuẩn bị cho nhóm xe máy điện cao cấp và thể thao trong danh mục sản phẩm mới.

Tại một showroom EV-Zone của VinFast ở TP.HCM, phía sau khu vực trưng bày xuất hiện các bảng quảng cáo cỡ lớn in hình những mẫu xe điện mang phong cách mô tô từng được hãng hé lộ trước đó.

Các mẫu mô tô điện xuất hiện trên banner tại showroom EV-Zone. Ảnh: H.N.

Quản lý showroom cho biết các hình ảnh này liên quan đến nhóm sản phẩm mới mà EV-Zone dự kiến trưng bày và phân phối trong thời gian tới, gồm các dòng xe máy điện cao cấp và mô tô thể thao của VinFast.

"Nhóm xe cao cấp dự kiến sẽ về showroom từ quý IV/2026. Còn các dòng mô tô thể thao sẽ phải chờ đến năm 2027", người này cho biết.

EV-Zone là mô hình showroom cao cấp vừa được VinFast đưa vào hoạt động trong đợt mở rộng hệ thống với 66 đại lý xe máy điện mới trên cả nước. Mô hình này được định hướng dành cho các dòng xe mới, xe cao cấp và sản phẩm chiến lược của hãng.

Showroom EV-Zone có diện tích tối thiểu 250 m2, lớn hơn mặt bằng chung của các đại lý xe máy điện hiện nay. Quản lý showroom này cho biết mặt tiền của mô hình này tối thiểu 13 m nhằm đáp ứng yêu cầu trưng bày và nhận diện thương hiệu.

Một trong những showroom xe máy điện cao cấp đầu tiên của VinFast tại TP.HCM. Ảnh: VinFast.

Việc EV-Zone được định hướng dành riêng không gian cho xe cao cấp và xe thể thao càng đáng chú ý khi VinFast trước đó đã công bố kế hoạch phát triển 2 dòng sản phẩm hoàn toàn mới, gồm dòng cao cấp và dòng mô tô thể thao với tổng cộng 7 mẫu xe.

Ở nhóm xe cao cấp, VinFast giới thiệu 3 mẫu gồm Rasad, Sadie và Saxil. Rasad mang kiểu dáng maxi-scooter, sử dụng động cơ công suất dự kiến 7.100 W, tốc độ tối đa 100 km/h. Trong khi đó, Sadie và Saxil theo phong cách scooter đô thị, dùng động cơ công suất tối đa 4.500 W và có thể đạt vận tốc khoảng 80 km/h.

Dòng mô tô thể thao gồm bốn mẫu Subab, Surad, Sudub và Sulad. Subab và Surad được phát triển theo phong cách naked-bike, Sudub mang kiểu dáng cruiser, còn Sulad là mẫu supersport.

Cả 4 mẫu xe dự kiến sử dụng động cơ điện có công suất tối đa tới 50.000 W, tương đương các mẫu mô tô xăng khoảng 600 cc, với tốc độ tối đa có thể đạt 130 km/h.

Surad là một trong các mẫu xe điện thể thao mà VinFast từng công bố, được phát triển theo phong cách naked-bike với công suất dự kiến lên tới 50.000 W. Ảnh: VinFast.

Việc ra mắt EV-Zone có thể xem là bước chạy đà của VinFast trước khi đưa nhóm xe máy điện cao cấp và thể thao ra thị trường trong thời gian tới.

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