Ông Trump nói "tôi yêu lạm phát" giữa lúc giá cả gia tăng

Người Trung Quốc gọi những hộ không chấp hành di dời theo chủ trương giải tỏa, thu hồi đất của chính quyền là “đinh tử hộ” (钉子户). Trong quá trình tái thiết, hiện đại hóa đô thị đã xuất hiện rất nhiều “đinh tử hộ” tại các địa phương.
Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth xác nhận Washington tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang sau vụ trực thăng Apache bị bắn hạ gần eo biển Hormuz.
Mỹ mở các đợt không kích mới nhằm vào nhiều mục tiêu tại Iran theo lệnh của Tổng thống Donald Trump. Tehran tuyên bố đóng eo biển Hormuz, tấn công các căn cứ Mỹ tại Bahrain và Kuwait, đẩy căng thẳng Trung Đông lên mức mới.
Bill Gates ra điều trần kín trước Quốc hội Mỹ sau khi hồ sơ Jeffrey Epstein được công bố. Các nghị sĩ muốn làm rõ mối quan hệ kéo dài nhiều năm giữa tỷ phú công nghệ và nhà tài chính tai tiếng.
Cơn sốt AI tạo ra khối tài sản khổng lồ: Tài sản giới tỷ phú toàn cầu vượt 20.000 tỷ USD, nhưng người lao động ngày càng hưởng ít hơn.
Vụ việc gây chấn động ngành hàng không Canada khi cơ trưởng của hãng Air Canada điều khiển hơn 900 chuyến bay trong 17 năm mà không có giấy phép hợp lệ.
Chiến tranh kéo dài, lạm phát vượt 80%, giá thực phẩm tăng hơn 130% đang khiến cuộc sống của người dân Iran ngày càng khó khăn. Bên trong Tehran là câu chuyện về mưu sinh, bất ổn và nỗi lo tương lai.
Năm 2025, chi tiêu cho vũ khí hạt nhân toàn cầu lập kỷ lục 119 tỷ USD, số cuộc xung đột cũng nhiều nhất kể từ Thế chiến II.
Một vụ đánh bom xe xảy ra hôm 9/6 tại thành phố Balashikha, ngoại ô phía đông Moscow, đã khiến một quan chức quân sự cấp cao của Nga thiệt mạng.
Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã giúp chip dẫn đường sống sót trong môi trường khắc nghiệt của pháo điện từ với gia tốc 20.000G và từ trường cực mạnh, mở ra triển vọng cho đạn siêu vượt âm dẫn đường.
Ba vụ nổ liên tiếp trên đường ống khí đốt tại Cộng hòa Dagestan, Nga, gây cháy lớn với cột lửa cao 15 mét. Hơn 1.400 người dân được sơ tán khẩn cấp, một đoạn đường ống dài 50 km phải đóng cửa.
CEO NVIDIA Jensen Huang gây nên cơn sốt tại Hàn Quốc, thúc đẩy doanh thu các thương hiệu và món ăn địa phương qua hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ.
Mỹ mở các cuộc không kích nhằm vào Iran sau khi Tổng thống Donald Trump cáo buộc Tehran bắn hạ trực thăng Apache tại eo biển Hormuz. Căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang, đe dọa tiến trình đàm phán hòa bình.
Hệ thống đẩy mới này, nếu được xác nhận, có thể viết lại các quy tắc của du hành vũ trụ – chưa kể còn thách thức trực tiếp những định luật vật lý vốn được xem là nền tảng.
Từ ngày 2/6, trên JD.com xuất hiện một sản phẩm khá đặc biệt: một robot hình người nữ cao 1,68m với thân hình quyến rũ, nặng 35,2 kg, đặt cọc trước 3.000 NDT và chỉ bán cho người trưởng thành, sau 8 ngày đã có 2.571 sản phẩm được đặt mua.
Gian lận hồ sơ và làm giả dữ liệu trong xây dựng, khảo sát gây ra các tai nạn thảm khốc tại Trung Quốc; chính quyền tăng cường xử lý các hành vi vi phạm.
Một người đàn ông ở Trung Quốc mua căn hộ tầng 34 trong dự án giá rẻ, nhưng 4 năm sau mới phát hiện tòa nhà chỉ có 32 tầng.
Những bước tiến về công nghệ năng lượng đang mở ra cơ hội tăng tầm hoạt động và khả năng khai thác thực tế cho eVTOL.
Triều Tiên công khai cơ sở sản xuất tên lửa KN-23 và đặt mục tiêu nâng công suất tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình lên gấp 2,5 lần trong 5 năm. Ông Kim Jong Un trực tiếp thị sát nhà máy.
Trực thăng tấn công Apache của quân đội Mỹ gặp nạn gần eo biển Hormuz. Tổng thống Donald Trump xác nhận phi hành đoàn an toàn và bày tỏ lạc quan về một thỏa thuận mới với Iran.