Ông Trump nói "tôi yêu lạm phát" giữa lúc giá cả gia tăng

Từ ngày 2/6, trên JD.com xuất hiện một sản phẩm khá đặc biệt: một robot hình người nữ cao 1,68m với thân hình quyến rũ, nặng 35,2 kg, đặt cọc trước 3.000 NDT và chỉ bán cho người trưởng thành, sau 8 ngày đã có 2.571 sản phẩm được đặt mua.