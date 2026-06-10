Quan chức quân sự cấp cao Nga thiệt mạng trong vụ đánh bom xe gần Moscow

Một vụ đánh bom xe xảy ra hôm 9/6 tại thành phố Balashikha, ngoại ô phía đông Moscow, đã khiến một quan chức quân sự cấp cao của Nga thiệt mạng.

Theo hãng điều tra độc lập Nga The Insider, nạn nhân được xác định là ông Damir Davydov, quan chức thuộc Tổng cục Tên lửa và Pháo binh Nga (GRAU), phụ trách công tác cung ứng tên lửa và đạn pháo cho các đơn vị tác chiến.

Trước đó, nhiều kênh Telegram của Nga đồn đoán người thiệt mạng có thể là ông Alexander Maksimtsev, một tướng lĩnh cấp cao của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga. Tuy nhiên, các thông tin xuất hiện sau đó đều hướng tới ông Davydov.

Theo các báo cáo ban đầu, vụ nổ xảy ra khoảng 5h30 sáng tại Balashikha, khi một chiếc BMW X3 di chuyển gần khu chung cư dành cho quân nhân. Ủy ban Điều tra Nga xác nhận thiết bị nổ đã phát nổ khi chiếc xe đang lưu thông, khiến tài xế tử vong tại chỗ.

Nhiều nguồn tin Nga cho biết sức công phá của quả bom tương đương khoảng 400–500 gram TNT.

Mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng đạn dược Nga

Các nguồn tin độc lập của Nga mô tả ông Davydov là người đứng đầu bộ phận phụ trách cung ứng tên lửa và đạn pháo thuộc GRAU – cơ quan chịu trách nhiệm quản lý kho tàng, phân phối và bảo đảm hậu cần cho các loại tên lửa, đạn dược của quân đội Nga.

Trong bối cảnh chiến sự Nga – Ukraine kéo dài, vai trò của hệ thống hậu cần đạn dược được xem là đặc biệt quan trọng đối với khả năng duy trì cường độ tác chiến của quân đội Nga.

Một số nguồn tin cho biết ông Davydov từng xuất hiện trong các tài liệu nội bộ liên quan đến hoạt động phân phối đạn dược của quân đội Nga được công bố trong giai đoạn xảy ra mâu thuẫn giữa tập đoàn Wagner và Bộ Quốc phòng Nga.

Kịch bản giống những vụ ám sát trước đó

Điều khiến giới quan sát chú ý là vụ đánh bom mới xảy ra cách địa điểm nơi Trung tướng Yaroslav Moskalik thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe hồi năm 2025 chưa đầy 1 kilomet.

Balashikha từ lâu được xem là khu vực tập trung nhiều quân nhân, cựu chiến binh và gia đình sĩ quan Nga. Đặc biệt, khu dân cư Aviatorov gần hiện trường được xây dựng chủ yếu để phân bổ nhà ở cho quân nhân và người thân của họ thông qua Bộ Quốc phòng Nga.

Theo một số nguồn tin Nga, đây có thể là vụ sát hại thứ tư nhằm vào sĩ quan cấp tướng hoặc quan chức quân sự cấp cao của Nga trên lãnh thổ nước này kể từ khi chiến sự Ukraine bùng phát toàn diện.

Chưa có bằng chứng liên quan tới Ukraine

Đến nay, nhà chức trách Nga mới xác nhận xảy ra vụ nổ và đã mở cuộc điều tra hình sự, nhưng chưa công bố kết luận về thủ phạm hay động cơ.

Phía Ukraine chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc.

Hiện cũng chưa có bằng chứng công khai cho thấy các cơ quan an ninh hoặc tình báo Ukraine có liên quan đến vụ đánh bom tại Balashikha. Các thông tin xuất hiện trên mạng xã hội và các kênh Telegram vẫn chưa được xác minh độc lập.

Trong những năm gần đây, Nga đã chứng kiến hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các nhân vật quân sự cấp cao, trong đó nổi bật là các vụ sát hại Trung tướng Igor Kirillov và Trung tướng Yaroslav Moskalik. Sau các sự việc này, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) được cho là đã tăng cường các biện pháp bảo vệ đối với sĩ quan cấp cao và các cơ sở quân sự trọng yếu.

Theo Kyiv Post, AP