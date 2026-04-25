Mỹ phải “đi đường vòng” tiếp tế sang châu Á do dầu mỏ tắc ở Hormuz

Mỹ vận chuyển nhiên liệu quân sự sang châu Á khi chiến tranh Iran làm gián đoạn nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz và đẩy giá năng lượng tăng cao.

Một loạt chuyến hàng nhiên liệu quân sự bất thường chuẩn bị được vận chuyển từ Mỹ qua Thái Bình Dương cho thấy mức độ chiến tranh với Iran đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng dầu mỏ toàn cầu sâu rộng đến đâu.

Theo tài liệu được Bloomberg tiếp cận, một yêu cầu chào giá vận chuyển 235.000 thùng nhiên liệu phản lực từ Cherry Point ở Blaine, bang Washington – nơi tập đoàn BP có nhà máy lọc dầu – đến vịnh Subic tại Philippines đã được phát hành hôm thứ Năm. Đây là điểm tiếp cận chiến lược và trung tâm hậu cần cho các hoạt động hải quân Mỹ. Lô hàng dự kiến khởi hành vào đầu tháng 6.

Một gói thầu khác yêu cầu vận chuyển 260.000 thùng nhiên liệu phản lực quân sự hoặc dầu diesel từ Cherry Point đến một cảng tại khu vực Yokose thuộc Sasebo, Nhật Bản, với các chuyến đi trong tháng 5 và tháng 6. Cầu cảng Yokose là nơi phục vụ các tàu Hải quân Mỹ.

Những chuyến hàng này bổ sung vào xu hướng ngày càng gia tăng khi nhiên liệu của Mỹ được chuyển đến các khu vực vốn phụ thuộc vào nguồn cung từ eo biển Hormuz.

Khu vực châu Á – Thái Bình Dương bị ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng do phụ thuộc vào dòng chảy dầu thô và nhiên liệu từ tuyến đường này, vốn đang bị hạn chế bởi xung đột Trung Đông. Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth cho biết hôm thứ Sáu rằng Mỹ sẽ sớm có hai tàu sân bay triển khai phong tỏa eo biển.

Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Vận tải Mỹ – cơ quan phụ trách quản lý và vận chuyển nhiên liệu số lượng lớn cho quân đội – từ chối bình luận hoặc xác nhận các đề xuất này. Tuy nhiên, người này cho biết quân đội thường xuyên sử dụng các tuyến vận chuyển khác nhau, bao gồm cả để thử nghiệm tuyến mới hoặc phục vụ các điểm giao hàng cụ thể.

Phía BP cũng từ chối bình luận, do công ty thường không công bố các hoạt động giao dịch hoặc vận chuyển.

Các sản phẩm được đề cập trong tài liệu gồm JP-5 và F-76. Theo ông Bradley Martin, nhà nghiên cứu cấp cao tại Rand và cựu thuyền trưởng Hải quân Mỹ, JP-5 là nhiên liệu phản lực chủ yếu dùng cho hàng không hải quân, trong khi F-76 là loại diesel tiêu chuẩn của hải quân.

Ông Martin cho biết các tàu thương mại thường xuyên vận chuyển dầu thô và nhiên liệu phục vụ mục đích quân sự. Tuy nhiên, một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng – dầu thô từ Trung Đông được lọc tại các quốc gia như Singapore và Hàn Quốc – đã bị phá vỡ do chiến tranh. Dòng chảy dầu qua eo Hormuz gần như bị đình trệ, trong khi các nhà máy lọc dầu châu Á cũng giảm sản lượng.

Điều này có thể khiến Mỹ phải chuyển sang các tuyến vận chuyển không điển hình, như gửi trực tiếp nhiên liệu sang châu Á. Vịnh Subic và Yokose đều có các điểm hỗ trợ nhiên liệu quốc phòng, nơi tàu quân sự có thể tiếp nhận nhiên liệu để phân phối cho toàn bộ hạm đội.

Người phát ngôn Hải quân Mỹ chuyển câu hỏi sang Hạm đội 7 của Mỹ và cho biết họ không bình luận về kế hoạch vận chuyển nhiên liệu trong tương lai vì lý do an ninh hoạt động. Các quan chức Hạm đội 7 chưa đưa ra phản hồi.

Theo dữ liệu từ công ty phân tích năng lượng Kpler, kể từ năm 2017 chỉ có bốn chuyến hàng JP-5 rời Mỹ. Trong khi đó, Vortexa chỉ ghi nhận một chuyến hàng nhiên liệu phản lực thương mại từ Mỹ đến Nhật Bản và Philippines – một lô duy nhất 93.000 thùng tới Philippines.

Dù phần lớn xuất khẩu nhiên liệu của Mỹ đến từ vùng Vịnh, bờ Tây nước này cũng đã tăng cường xuất khẩu kể từ khi chiến tranh bùng phát. Số chuyến hàng diesel từ bờ Tây sang Australia đã đạt mức kỷ lục. Tuy nhiên, khu vực này vẫn phụ thuộc lớn vào nhập khẩu do một số nhà máy lọc dầu tại California đã ngừng hoạt động trong năm qua.

Các chuyến hàng từ Cherry Point cũng phản ánh tình trạng nhu cầu năng lượng hiện tại, khi tình trạng thiếu hụt nhiên liệu hàng không trên toàn cầu đã buộc nhiều chuyến bay phải hủy và đẩy giá vé máy bay tăng cao.

Theo SCMP