Ngày 25/6, Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức khai mạc. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại phiên trọng thể, Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo kết quả được công bố, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 119 ủy viên; Ban Thường vụ Trung ương Đoàn gồm 25 ủy viên; Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn gồm 17 ủy viên.

Ông Bùi Quang Huy tiếp tục được tín nhiệm tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Bùi Quang Huy tái đắc cử Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XIII. Ảnh: TTXVN.

Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa XIII gồm 5 ông, bà: Ông Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Ông Nguyễn Minh Triết - Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn; Ông Nguyễn Tường Lâm - Bí thư Trung ương Đoàn; Ông Nguyễn Kim Quy - Bí thư Trung ương Đoàn; Bà Hồ Hồng Nguyên - Bí thư Trung ương Đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh Đại hội lần này diễn ra trong thời điểm đất nước đứng trước vận hội phát triển mới. Trong bối cảnh đó, thanh niên không chỉ là lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng của Đảng mà còn là chủ thể trực tiếp tham gia kiến tạo tương lai.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu sau Đại hội phải tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hành động của tuổi trẻ cả nước; thanh niên phải bản lĩnh hơn về lý tưởng, tự cường hơn trong học tập và lao động, tiên phong hơn trong đổi mới sáng tạo, mạnh mẽ hơn trong khát vọng cống hiến và chủ động làm chủ tương lai của bản thân cũng như của đất nước.

Cơ bản tán thành phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Đoàn Thanh niên tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, bồi đắp lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống và khát vọng cống hiến cho thế hệ trẻ. Giáo dục lý tưởng cho thanh niên không chỉ là truyền đạt nghị quyết, tổ chức sinh hoạt chính trị, càng không thể dừng ở khẩu hiệu. Điều quan trọng là làm cho thanh niên hiểu đúng, tin mãnh liệt, hành động tự giác.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam học tập suốt đời, làm chủ khoa học - công nghệ, tiên phong trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Thanh niên không thể chỉ học để có bằng cấp, mà phải học để làm người, làm việc, sáng tạo, làm chủ cuộc sống và phụng sự Tổ quốc.

Đoàn Thanh niên cần tạo môi trường thuận lợi để người trẻ nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp sáng tạo, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, tham gia phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; tăng cường kết nối thanh niên với nhà trường, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia và mạng lưới trí thức trẻ Việt Nam trên toàn cầu, qua đó giúp thanh niên chuyển hóa khát vọng thành năng lực, năng lực thành sản phẩm và sản phẩm thành giá trị phục vụ đất nước.

Đổi mới các phong trào theo hướng thiết thực, chuyên sâu

Về phong trào hành động cách mạng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Mỗi phong trào phải giải quyết được những vấn đề thực tiễn, góp phần phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú và nguồn cán bộ trẻ.

Thanh niên tình nguyện cần tập trung vào những nhiệm vụ khó, việc mới ở cơ sở như chuyển đổi số cộng đồng, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bảo vệ môi trường, ứng phó thiên tai, bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ vùng biên giới, hải đảo. Các phong trào sáng tạo phải gắn với nâng cao năng suất lao động, cải cách hành chính, phát triển khoa học - công nghệ và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Về công tác xây dựng tổ chức, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu xây dựng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh vững mạnh toàn diện, thực sự là đội dự bị tin cậy của Đảng và môi trường rèn luyện cán bộ trẻ cho hệ thống chính trị. Tổ chức Đoàn phải gần gũi, thấu hiểu thanh niên, biết giao việc, dẫn dắt và tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực. Đội ngũ cán bộ Đoàn thời kỳ mới cần có bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức trong sáng, năng lực tổ chức phong trào, năng lực số...

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu nâng cao chất lượng đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn và tổ chức cơ sở Đoàn; coi trọng hiệu quả thực chất, tăng cường đối thoại, rèn luyện và hành động cụ thể.

Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi đạt hiệu quả cao hơn trong giai đoạn mới, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thanh niên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Đại hội. Ảnh: VGP.

Khẳng định niềm tin sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với thế hệ trẻ Việt Nam, Tổng bí thư, Chủ tịch nước mong muốn mỗi thanh niên nuôi dưỡng hoài bão lớn nhưng bắt đầu từ những việc làm cụ thể hằng ngày; học tập nghiêm túc, lao động sáng tạo, sống trung thực, kỷ luật, nhân ái và trách nhiệm; tự hào về dân tộc, tôn trọng pháp luật, dấn thân vì cộng đồng và phụng sự Tổ quốc. Mỗi thanh niên Việt Nam khi hội nhập quốc tế phải là hình ảnh đẹp của đất nước, tự tin về tri thức, vững vàng về nhân cách, giàu bản sắc văn hóa và trách nhiệm với Tổ quốc.