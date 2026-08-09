Tuyên Quang tạm đình chỉ giám đốc Sở GD-ĐT trước kỳ thi lại THPT

Chỉ vài ngày trước kỳ thi lại tốt nghiệp THPT 2026, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang tạm đình chỉ công tác Giám đốc Sở GD-ĐT Vũ Đình Hưng.

Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc ký quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 10/8. Thời hạn tạm đình chỉ công tác đối với ông Vũ Đình Hưng không quá 30 ngày làm việc.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ký quyết định phân công ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở GD-ĐT kể từ ngày 10/8.

Việc phân công này nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành của ngành Giáo dục tỉnh Tuyên Quang được duy trì liên tục trong thời gian Giám đốc Sở GD-ĐT bị tạm đình chỉ công tác.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thời gian tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với thí sinh tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang đã cận kề, buộc ngành giáo dục Tuyên Quang phải đồng thời triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc.

Ông Vũ Đình Hưng kiểm tra công tác tổ chức kỳ thi khảo sát lớp 12 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang hồi tháng 5/2026. Ảnh: tuyenquang.gov.vn.

Với kết quả điều tra ban đầu, ngày 5/8, Bộ GD-ĐT công bố quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của các thí sinh tại điểm thi này và tổ chức thi lại tất cả các môn. Bộ xác định sai phạm tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang diễn ra trên phạm vi toàn điểm thi, vi phạm yêu cầu về an toàn, nghiêm túc, trung thực, khách quan và công bằng của Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Kỳ thi lại diễn ra trong 2 ngày 14-15/8, kết quả được công bố vào 19/8.

Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định việc tổ chức thi lại nhằm bảo đảm quyền lợi của thí sinh và tính công bằng của kỳ thi, không phải là biện pháp kỷ luật đối với toàn bộ thí sinh.

Vụ án đang được Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan.

Ngày 6/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang đã quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức thi lại Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đối với các môn thi mà thí sinh đã dự thi tại điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành và phối hợp triển khai kỳ thi lại theo đúng Quy chế thi tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm kỳ thi diễn ra nghiêm túc, khách quan, an toàn và đúng quy chế.

Đáng chú ý, ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang, được giao làm Trưởng Ban Chỉ đạo. Cùng với quyết định mới nhất phân công trực tiếp điều hành các công việc thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Tuấn sẽ giữ vai trò đầu mối chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi lại trong bối cảnh thời gian diễn ra kỳ thi đã cận kề.

Ban Chỉ đạo gồm đại diện lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng công an, thanh tra, y tế cùng nhiều cơ quan, đơn vị liên quan nhằm phối hợp triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, khách quan và đúng quy định.