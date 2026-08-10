Sổ đỏ trên VNeID: Người dân sẽ được lợi gì?

Mục tiêu của việc làm sạch dữ liệu đất đai không chỉ là đưa sổ đỏ lên VNeID, mà để dữ liệu được tái sử dụng, giảm giấy tờ, giảm kê khai và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Muốn đưa sổ đỏ lên VNeID, trước hết phải có dữ liệu sạch

Gần đây, bên cạnh việc buôn bán thường nhật, ông Lê Hồng Giang, 62 tuổi, ở thôn Phố Neo, xã Thọ Long, tỉnh Thanh Hóa, dành thời gian hoàn thiện hồ sơ, cập nhật và làm sạch thông tin cho cả 2 thửa đất của gia đình theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Việc rà soát, bổ sung thông tin đất đai lần này khiến gia đình ông Giang có phần ngạc nhiên, vì ông mới cập nhật thông tin trong năm trước. Tuy vậy, khi được cán bộ địa phương giải thích rằng dữ liệu sau khi được làm sạch sẽ được kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tạo nền tảng để tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID và giúp giảm giấy tờ trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính, ông sẵn sàng phối hợp.

“Gia đình tôi có 2 thửa đất nên lần này làm luôn hồ sơ để cập nhật đầy đủ. Chính quyền nói rằng việc này nhằm tích hợp sổ đỏ trên VNeID, sau này chúng tôi đỡ phải mang theo nhiều giấy tờ mỗi khi làm thủ tục, cũng tiết kiệm thời gian và công sức đi lại”, ông Giang chia sẻ.

Câu chuyện của gia đình ông Giang không phải là trường hợp cá biệt. Đó cũng là hình ảnh đang diễn ra tại nhiều địa phương trong đợt cao điểm toàn quốc 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, làm sạch dữ liệu chuyên ngành, khi người dân cùng chính quyền phối hợp rà soát, chuẩn hóa thông tin để xây dựng những bộ dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống.

Riêng trong lĩnh vực đất đai, việc làm sạch dữ liệu không chỉ nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu mà còn tạo nền tảng để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an, gắn thông tin đất đai với đúng chủ thể và từng bước chuyển từ xây dựng dữ liệu sang khai thác dữ liệu.

Hàng triệu thửa đất, một bài toán dữ liệu khổng lồ

Thanh Hóa hiện là một trong những địa phương đi đầu trong quá trình này. Sau khi làm sạch gần 1,4 triệu thửa đất, tỉnh đang từng bước kết nối dữ liệu đất đai với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID.

Đây không chỉ là một giải pháp công nghệ mà còn là minh chứng cho giá trị của dữ liệu sau khi được làm sạch, chuẩn hóa và kết nối: Dữ liệu không còn chỉ phục vụ lưu trữ, quản lý mà từng bước được khai thác để giảm giấy tờ, đơn giản hóa thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an, đất đai là lĩnh vực có khối lượng dữ liệu rất lớn, hình thành qua nhiều thời kỳ và thường xuyên phát sinh biến động. Vì vậy, muốn tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID, dữ liệu phải bảo đảm đúng thửa đất, đúng thông tin và đúng chủ sử dụng.

C06 cũng cho biết quá trình làm sạch không chỉ là số hóa hồ sơ mà còn bao gồm rà soát, cập nhật, chỉnh lý, đối chiếu và chuẩn hóa từng thửa đất trước khi kết nối với dữ liệu dân cư. Từ đó mới có thể tạo lập được dữ liệu chính xác, đầy đủ, thường xuyên cập nhật và có khả năng kết nối, dùng chung.

Việc chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành cũng là bước nền tảng để thông tin đất đai được đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi thông tin về thửa đất và chủ sử dụng được xác thực, dữ liệu mới có thể gắn với đúng chủ thể và sẵn sàng cho các bước khai thác tiếp theo.

Cán bộ chuyên môn rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đất đai, tạo nền tảng tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID. Ảnh: C06.

Đây cũng là mục tiêu của đợt cao điểm 100 ngày làm sạch dữ liệu đang được triển khai trên phạm vi cả nước. Không chỉ làm giàu dữ liệu mà còn nâng cao chất lượng dữ liệu, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, đủ điều kiện để kết nối và khai thác hiệu quả.

Tại Thanh Hóa, kết quả bước đầu cho thấy tiến độ làm sạch dữ liệu đạt nhiều chuyển biến tích cực. Đến ngày 30/7, địa phương đã làm giàu, làm sạch hơn 1,2 triệu trong tổng số gần 1,4 triệu thửa đất, đạt 88,64%, xếp thứ 13 trong 34 tỉnh, thành phố.

Sau khi tiếp tục rà soát theo yêu cầu mới về chuẩn hóa và đồng bộ dữ liệu, đến ngày 8/8, toàn tỉnh có 712 nghìn thửa đất đạt tiêu chí đúng - đủ - sạch - sống thuộc nhóm 1 - nhóm dữ liệu có chất lượng cao nhất, đưa Thanh Hóa vươn lên vị trí thứ 7 cả nước. Trong đó, hơn 385 nghìn thửa đất đã có trong cơ sở dữ liệu và gần 327 nghìn thửa đất đang chờ xác thực.

Những con số này không đơn thuần phản ánh tiến độ làm sạch dữ liệu. Quan trọng hơn, đó là nền tảng để Thanh Hóa chuyển sang giai đoạn tiếp theo của chuyển đổi số: Từ xây dựng dữ liệu sang kết nối và khai thác dữ liệu, từng bước đưa dữ liệu đất đai gắn với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hình thành các tiện ích số phục vụ trực tiếp người dân.

Khi dữ liệu bắt đầu thay giấy tờ

Từ nền dữ liệu đã được chuẩn hóa, Thanh Hóa là địa phương đầu tiên triển khai thí điểm tích hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên VNeID. Đây không chỉ là việc chuyển một loại giấy tờ từ bản giấy lên môi trường điện tử mà còn là bước thử nghiệm quan trọng trong khai thác giá trị của dữ liệu sau khi đã được làm sạch và kết nối.

Bình quân mỗi ngày, toàn tỉnh phát sinh gần 3.000 hồ sơ đất đai. Trong nhiều giao dịch như đăng ký biến động, thế chấp, chuyển nhượng hay thực hiện các thủ tục hành chính, người dân vẫn phải xuất trình, sao chụp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản giấy; việc xác minh thông tin ở một số trường hợp vẫn phải thực hiện thủ công.

Thực tế đó cho thấy nếu hồ sơ đã được nộp trực tuyến nhưng người dân vẫn phải cung cấp lại những giấy tờ mà cơ quan nhà nước đã có thì chuyển đổi số mới chỉ dừng ở việc thay đổi phương thức tiếp nhận hồ sơ. Dữ liệu chỉ thực sự phát huy giá trị khi được tái sử dụng để cắt giảm thành phần hồ sơ, giảm việc kê khai lại, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục và tiết kiệm chi phí cho người dân, doanh nghiệp.

Theo C06, ý nghĩa của việc tích hợp không chỉ nằm ở việc đưa thêm một loại giấy tờ lên VNeID. Giá trị lớn hơn là phát huy hiệu quả của dữ liệu sau khi đã được làm sạch, chuẩn hóa và kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Khi dữ liệu được gắn với đúng chủ thể, thông tin có thể được xác thực, tái sử dụng trong nhiều thủ tục hành chính, qua đó giảm giấy tờ, giảm thao tác nhập liệu và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

“Thước đo của chuyển đổi số vì vậy không chỉ là số lượng dữ liệu được số hóa hay số lượng tiện ích được đưa lên môi trường điện tử. Quan trọng hơn là dữ liệu đó được khai thác như thế nào để giảm giấy tờ, giảm việc kê khai lại, tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân, doanh nghiệp và hỗ trợ cơ quan nhà nước nâng cao hiệu quả quản lý.

Từ ‘làm sạch’ đến ‘kết nối’, từ ‘kết nối’ đến ‘khai thác’ và từ ‘khai thác’ đến ‘phục vụ’ là hướng phát huy giá trị của dữ liệu dân cư và định danh điện tử mà C06 tiếp tục phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, trên cơ sở bảo đảm các yêu cầu về kỹ thuật, nghiệp vụ, an toàn dữ liệu và quy định của pháp luật”, lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói thêm.