Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Hoàn thành 500 km đường sắt đô thị sẽ làm thay đổi diện mạo Hà Nội

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh nếu trong vài năm tới Hà Nội hoàn thành được khoảng 500km đường sắt đô thị thì diện mạo của Thủ đô sẽ thay đổi rất lớn.

Phát biểu tại thảo luận tổ của Quốc hội ngày 4/8, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã làm được rất nhiều việc, trong đó hoàn thành Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm, hiện đang tiếp tục triển khai các quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu và các nội dung cụ thể.

"Đây là nhiệm vụ không phải địa phương nào cũng thực hiện được", Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh và nêu rõ công tác quy hoạch hiện nay không chỉ dừng lại ở không gian trên mặt đất. Định hướng phát triển của Hà Nội vẫn lấy mặt đất làm nền tảng, nhưng bên cạnh đó, thành phố đã tính đến quy hoạch tầng hầm, không gian ngầm.

Qua nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế có thể thấy nhiều quốc gia đã hoàn thành quy hoạch không gian ngầm, đã triển khai trên thực tế. Ví dụ như Singapore, mặc dù diện tích rất nhỏ, quy hoạch mặt đất đã hoàn thành từ lâu, quy hoạch không gian ngầm cũng đã hoàn thành. Hiện nay Singapore tiếp tục phát triển không gian trên cao và mở rộng ra biển.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại thảo luận tổ Quốc hội. Ảnh: Báo Đại biểu nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng bên cạnh sắp xếp, chỉnh trang mặt bằng trên mặt đất, Hà Nội đã tính đến quy hoạch tầng hầm, không gian ngầm bởi đây là một định hướng rất cần thiết cho quá trình phát triển lâu dài của Thủ đô. Ngay trên không gian mặt đất, Hà Nội cũng phải tiếp tục quy hoạch lại. Cần tổ chức lại không gian khu vực trung tâm thành phố, phát triển các đô thị vệ tinh và xây dựng kế hoạch giãn dân khu vực nội thành. Chỉ khi thực hiện được việc giãn dân mới có thể chỉnh trang đô thị, quy hoạch lại không gian phát triển đồng bộ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước yêu cầu phải từng bước rút ngắn khoảng cách giữa nội thành và ngoại thành. Sở dĩ nhiều người vẫn muốn bám trụ ở khu vực nội thành vì việc đi lại còn mất rất nhiều thời gian. Nếu quy hoạch hợp lý để rút ngắn thời gian di chuyển, chẳng hạn từ các khu đô thị mới về khu vực trung tâm, khu vực Bờ Hồ, chỉ còn khoảng 10-15 phút thì sẽ tạo ra sự thay đổi rất lớn.

"Người dân ở khu vực phố cổ cho biết nếu điều kiện đi lại thuận lợi thì họ sẵn sàng chuyển ra các khu đô thị mới với điều kiện sống tốt hơn. Đồng thời bàn giao lại mặt bằng để Nhà nước chỉnh trang đô thị, tổ chức lại kiến trúc, quy hoạch không gian và triển khai các công trình phục vụ lợi ích chung", Tổng bí thư, Chủ tịch nước phân tích.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng đang rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông, bổ sung nhiều nội dung quan trọng, từ hệ thống đường bộ, đường cao tốc, tàu điện ngầm và đường sắt đô thị, bảo đảm kết nối giữa trung tâm với các khu vực ngoại thành. Đáng chú ý, vừa qua Hà Nội đã động thổ, khởi công xây dựng khoảng 300 km đường sắt đô thị và đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ để sớm đưa vào khai thác, sử dụng.

"Nếu trong vài năm tới Hà Nội hoàn thành được khoảng 500 km đường sắt đô thị thì diện mạo của Thủ đô sẽ thay đổi rất lớn. Khi đó, việc đi lại của người dân sẽ thuận lợi hơn rất nhiều, góp phần giải quyết ùn tắc giao thông", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Cùng với phát triển giao thông, Hà Nội đang phối hợp với các cơ quan Trung ương quy hoạch Trung tâm chính trị Ba Đình thành biểu tượng thể hiện thành tựu cách mạng Việt Nam sau 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng. Khu vực hồ Hoàn Kiếm cũng được nghiên cứu quy hoạch lại, gắn với các trục truyền thống Bắc - Nam và những công trình mang tính biểu tượng.

Liên quan đến không gian phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh cùng với tổ chức không gian đi bộ, cần nghiên cứu quy hoạch đồng bộ các khu vui chơi, các cụm văn hóa và các hoạt động cộng đồng phục vụ nhân dân. Những hoạt động văn hóa truyền thống cũng cần được tổ chức thường xuyên, tạo nên sức sống cho không gian trung tâm của Thủ đô.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước lưu ý Hà Nội cần nghiên cứu quy hoạch những không gian phù hợp để tưởng niệm, tri ân các thế hệ anh hùng và nhân dân đã có công với đất nước.

.