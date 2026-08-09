Ai là chủ Mi Hồng - thương hiệu vàng vừa bị Thanh tra Chính phủ "điểm danh"?

Là doanh nghiệp có bề dày hoạt động lâu năm và chiếm thị phần đáng kể tại TP.HCM, Mi Hồng lập tức trở thành tâm điểm chú ý của thị trường vàng sau khi bị Thanh tra Chính phủ "điểm danh" trong kết luận thanh tra.

Ông chủ kín tiếng

Theo tìm hiểu của VietTimes, Công ty TNHH Mi Hồng thuộc sở hữu của vợ chồng ông Nguyễn Tu Mi và bà Phạm Thị Hồng.

Ông Nguyễn Tu Mi giữ vị trí Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ông Nguyễn Tu Mi - chủ thương hiệu vàng Mi Hồng.

Công ty Mi Hồng hoạt động trong nhiều lĩnh vực, từ sản xuất, kinh doanh vàng bạc, trang sức, đá quý, mua bán vàng miếng đến bất động sản và dịch vụ cầm đồ. Trụ sở của doanh nghiệp đặt tại 306 Bùi Hữu Nghĩa, phường Gia Định, TP.HCM.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy trong quá trình hoạt động, vốn điều lệ của Mi Hồng có nhiều thay đổi đáng chú ý.

Theo thông tin trên giấy đăng ký doanh nghiệp, tại thời điểm tháng 3/2023, công ty có vốn điều lệ 100 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Tu Mi góp 51%, còn vợ là bà Phạm Thị Hồng góp 49%. Đến tháng 6 cùng năm, vốn điều lệ được nâng lên 200 tỷ đồng.

Sang năm 2024, Mi Hồng tiếp tục thực hiện các đợt điều chỉnh vốn. Cụ thể, tháng 1/2024, công ty tăng vốn điều lệ thêm 50 tỷ đồng. Ba tháng sau đó, vốn điều lệ tiếp tục tăng thêm 50 tỷ đồng, đạt 300 tỷ đồng.

Tới tháng 8/2025, doanh nghiệp tăng vốn thêm 50 tỷ đồng lên mức 350 tỷ đồng. Cơ cấu vốn góp cũng có sự thay đổi, với ông Nguyễn Tu Mi nắm 51,613% và bà Phạm Thị Hồng sở hữu 48,387%.

Về hoạt động kinh doanh, Mi Hồng chủ yếu tập trung vào thị trường TP.HCM. Bước ngoặt quan trọng của công ty này là nằm trong danh sách doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép mua, bán vàng miếng từ năm 2012. Điều này vừa cho thấy vị thế, vừa là nền tảng để Mi Hồng trở thành một trong những doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn trên thị trường vàng TP.HCM từ đó tới nay.

Mi Hồng nói gì sau kết luận thanh tra?

Theo kết luận của Thanh tra Chính phủ, Công ty TNHH Mi Hồng có một số vi phạm trong hoạt động như chưa báo cáo Ngân hàng Nhà nước về việc chấm dứt hoạt động kinh doanh vàng miếng tại một số chi nhánh.

Bên cạnh đó, công ty có vi phạm trong công bố thông tin, cung cấp thông tin sai lệch, không đầy đủ cho khách hàng về sản phẩm trên website; không thực hiện đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng, chống rửa tiền; thu thập thông tin nhận biết khách hàng chưa đầy đủ, không cập nhật, xác minh thông tin và không phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro.

Ngoài ra, Mi Hồng kê khai thiếu thuế thu nhập cá nhân phải nộp của thành viên Hội đồng thành viên khi chuyển nhượng vốn.

Phản hồi về kết luận này, Công ty TNHH Mi Hồng cho biết các nội dung được nêu trong kết luận thanh tra thuộc thời kỳ hoạt động đã được cơ quan chức năng thanh tra trước năm 2025, không phải sự việc mới phát sinh tại thời điểm công bố thông báo ngày 8/8/2026.

Trong và sau quá trình thanh tra, Mi Hồng cho biết đã nghiêm túc rà soát, chấn chỉnh và thực hiện các nội dung khắc phục theo yêu cầu, đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình quản trị, công bố thông tin, phòng, chống rửa tiền và tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan.

Doanh nghiệp cho biết hiện các hoạt động kinh doanh, mua bán và phục vụ khách hàng trên toàn hệ thống vẫn diễn ra bình thường, ổn định. Quyền lợi hợp pháp của khách hàng được công ty khẳng định luôn được đặt lên hàng đầu.