Tin nóng công nghệ 10/8: Hacker Triều Tiên tự xây AI phục vụ tấn công mạng

AI đang được đưa sâu hơn vào các cuộc tấn công mạng trong khi cách kiểm tra pin hay quyết định rời iPhone sang Android cũng có nhiều điều người dùng dễ bỏ qua là những tin công nghệ đáng chú ý ngày 10/8.

1. Hacker Triều Tiên tự xây AI để phục vụ tấn công mạng

Nhóm hacker Kimsuky có liên hệ với Triều Tiên không còn chỉ dùng chatbot để viết email lừa đảo. Công ty an ninh mạng Genians của Hàn Quốc phát hiện nhóm này thiết lập cả một hệ thống AI chạy cục bộ, gồm công cụ vận hành mô hình ngôn ngữ, tìm kiếm tài liệu, chuyển giọng nói thành văn bản và phần mềm hỗ trợ viết mã.

Hình minh họa các máy tính đặt trước quốc kỳ Triều Tiên. Ảnh: Reuters.

Việc để AI chạy ngay trên máy tính giúp hacker phân tích tài liệu đánh cắp mà không phải gửi dữ liệu lên ChatGPT hay những dịch vụ bên ngoài. Genians cho rằng các công cụ này có thể được dùng để phát triển mã độc, tự động hóa một phần cuộc tấn công và tạo tài liệu giả về tài chính, tiền số giống tài liệu doanh nghiệp thật hơn.

Kimsuky từng bị Bộ Tài chính Mỹ đưa vào danh sách trừng phạt năm 2023 và được xác định là nhóm gián điệp mạng do chính phủ Triều Tiên kiểm soát. Tuy nhiên, các thông tin của Genians hiện chưa được xác minh độc lập.

2. Chip kết nối não có thể được đưa vào vị trí chỉ trong 10 phút

Thay vì mở hộp sọ để đặt điện cực lên não như nhiều công nghệ hiện nay, các startup Trung Quốc đang phát triển giao diện não - máy tính có thể luồn vào qua mạch máu, gần giống cách bác sĩ đặt stent. Mục tiêu cuối cùng là giúp bệnh nhân có thể điều khiển máy tính, thiết bị số bằng suy nghĩ.

Các startup Trung Quốc đang phát triển thiết bị kết nối não - máy tính có thể đưa vào qua mạch máu. Ảnh: Shutterstock.

Theo một bác sĩ tại Bệnh viện Tuyên Vũ (thuộc Đại học Y Thủ đô Bắc Kinh), người có kinh nghiệm có thể đưa thiết bị đến đúng vị trí trong não chỉ trong khoảng 10 phút. StairMed Technology đang phát triển phương pháp đưa thiết bị từ mạch máu ở cổ, đi theo hệ tuần hoàn lên vùng não cần thiết, qua đó giảm mức độ xâm lấn so với phẫu thuật não truyền thống.

Dù vậy, công nghệ của StairMed mới được thử nghiệm trên cừu và chưa bước vào thử nghiệm trên người. Công ty đã huy động hơn 1,1 tỷ nhân dân tệ trong một năm qua, với Tencent và Alibaba nằm trong nhóm nhà đầu tư.

3. Kiểm tra pin điện thoại đừng chỉ nhìn số lần sạc

Khi mua điện thoại cũ hoặc kiểm tra tình trạng pin, nhiều người thường chú ý đến số chu kỳ sạc. Tuy nhiên, Battery Health, tức phần dung lượng tối đa còn lại so với lúc pin mới, mới là chỉ số phản ánh trực tiếp hơn tình trạng thực tế của viên pin.

Battery Health phản ánh tình trạng pin đầy đủ hơn so với chỉ nhìn số chu kỳ sạc. Ảnh: Getty.

Một chu kỳ không có nghĩa là phải sạc từ 0 lên 100%. Dùng 50% pin rồi sạc lại hai lần cũng được tính thành một chu kỳ. Theo BGR, pin smartphone thông thường có thể xuống dưới mức 80% dung lượng sau khoảng 300-500 chu kỳ, trong khi iPhone 15 trở về sau được Apple thiết kế để giữ ít nhất 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ trong điều kiện lý tưởng.

Quan trọng hơn, 2 viên pin có cùng số chu kỳ vẫn có thể xuống cấp khác nhau. Nhiệt độ cao và thói quen sạc không phù hợp có thể khiến pin chai nhanh hơn, vì vậy một thiết bị ít chu kỳ sạc chưa chắc có pin tốt hơn chiếc máy được sử dụng nhiều nhưng được kiểm soát nhiệt tốt.

4. Chi tiết khiến nhiều người khó bỏ iPhone sang Android

Việc chuyển từ iPhone sang Android hiện đã đơn giản hơn trước. Người dùng có thể mang theo danh bạ, ảnh, lịch và cả lịch sử trò chuyện WhatsApp sang thiết bị mới. Tuy nhiên, trở ngại lớn lại nằm ở những sản phẩm và dịch vụ Apple đã sử dụng trong thời gian dài.

Việc chuyển từ iPhone sang Android dễ hơn trước nhưng các thiết bị trong hệ sinh thái Apple vẫn có thể gây bất tiện. Ảnh: Engadget.

Đáng chú ý nhất là Apple Watch. Đồng hồ của Apple không thể ghép đôi trực tiếp với điện thoại Android, đồng nghĩa người dùng muốn chuyển sang nền tảng mới có thể phải thay cả smartwatch hoặc tiếp tục giữ một chiếc iPhone để sử dụng đầy đủ các tính năng. AirPods vẫn kết nối được với Android nhưng một số tiện ích vốn có trên iPhone cũng bị hạn chế.

Ngoài phần cứng, người dùng còn có thể phải tìm ứng dụng thay thế cho những dịch vụ chỉ có trên iOS. Vì vậy, dù việc chuyển dữ liệu giữa hai nền tảng ngày càng thuận tiện, hệ sinh thái Apple gồm iPhone, Apple Watch, AirPods và các dịch vụ liên kết vẫn là rào cản đáng kể với người muốn chuyển sang Android.

Theo Engadget, Reuters, BGR, SCMP