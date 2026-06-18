Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Xử lý nghiêm vụ án sân bay Long Thành

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao...

Chiều 18/6, Ban Nội chính Trung ương thông báo kết quả phiên họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo). Phiên họp diễn ra dưới sự chủ trì của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Về kết quả 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo ghi nhận việc kịp thời thể chế hóa các chủ trương mới của Đảng, khắc phục những sơ hở, bất cập, tháo gỡ điểm nghẽn và tăng cường phân cấp, phân quyền, gắn với kiểm soát quyền lực, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương rà soát, cập nhật thêm hơn 1.500 công trình, dự án, nâng tổng số lên hơn 4.400 dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc; trong đó, đã hoàn thành xử lý hơn 1.500 dự án.

Đối với các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp, đến nay, qua rà soát đã xác định cả nước có hơn 30.500 cơ sở dôi dư; trong đó, đã hoàn thành xử lý, đưa vào khai thác, sử dụng hơn 14.900 cơ sở.

Cũng theo Ban Chỉ đạo, các cơ quan đã tập trung kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý dứt điểm nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ đầu năm đến nay, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 65 tổ chức đảng và hơn 3.300 đảng viên; trong đó có 2 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý.

Qua thanh tra, kiểm toán đã kiến nghị thu hồi gần 800 tỷ đồng và 31 ha đất; kiến nghị xử lý hành chính 356 tập thể và hơn 1.100 cá nhân; chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định.

Các cơ quan tiến hành tố tụng trong cả nước đã khởi tố mới gần 2.000 vụ án với hơn 4.600 bị can; xét xử sơ thẩm hơn 4.400 bị cáo về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Trong đó, với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã khởi tố mới 5 vụ án/52 bị can; khởi tố bổ sung 58 bị can trong 5 vụ án.

Các cơ quan chức năng đồng thời tăng cường thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, trong đó, đã chú trọng việc khuyến khích các đối tượng tự nguyện giao nộp tài sản, khắc phục hậu quả trong các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Thống kê từ đầu năm cho thấy trong giai đoạn điều tra, các cơ quan đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ số tài sản trị giá hàng nghìn tỷ đồng; trong đó có hơn 1.800 tỷ đồng thu hồi được trong các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên họp. Ảnh: TTXVN.

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực yêu cầu nhấn mạnh trọng tâm là tập trung sửa đổi Luật Đất đai và xây dựng, ban hành nghị quyết đặc thù về xử lý vi phạm pháp luật liên quan kinh tế Nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

Tạo chuyển biến đột phá trong phòng, chống lãng phí. Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 phải hoàn thành xử lý dứt điểm các công trình, dự án tồn đọng, các cơ sở nhà, đất dư dôi sau sắp xếp; kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân không quyết liệt để tồn đọng kéo dài.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, coi thu hồi tài sản là thước đo quan trọng của hiệu quả xử lý. Đảng ủy Chính phủ và các tỉnh ủy, thành ủy chỉ đạo quyết tâm trong năm 2026 hoàn thành xử lý dứt điểm các dự án, công trình tồn đọng, kéo dài, có khó khăn, vướng mắc và các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp bộ máy.

Đặc biệt, tập trung kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nghiêm trọng, phức tạp, xảy ra trong các lĩnh vực trọng yếu, then chốt của nền kinh tế. Nhất là tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan đến dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao, trong lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, khoáng sản, năng lượng, đất đai, tài chính, ngân hàng và các lĩnh vực trọng yếu khác.

Các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thực hiện, nâng cao hiệu quả thu hồi, xử lý tài sản, vật chứng ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử và trong giai đoạn thi hành án.