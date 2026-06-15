Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo phải có kiểm soát

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là công cụ quan trọng, song không thể thay thế bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.

Chiều 15/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cho ý kiến về Đề án Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định việc xây dựng Chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa lâu dài.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, vấn đề đặt ra hiện nay không chỉ là đổi mới một số phương thức tuyên truyền, mà là xây dựng một khuôn khổ chiến lược để công tác tư tưởng theo kịp, dẫn dắt và làm chủ những biến đổi rất nhanh của môi trường thông tin, truyền thông và đời sống xã hội.

Yêu cầu cao nhất là làm cho công tác tư tưởng thật sự trở thành năng lực lãnh đạo thiết yếu của Đảng trong kỷ nguyên số, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, củng cố đồng thuận xã hội, niềm tin của nhân dân và phục vụ thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước.

"Công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo là công cụ rất quan trọng nhưng không thay thế được bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, năng lực đối thoại, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nói.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Đề án phải thể hiện rõ sự chuyển đổi trong tư duy công tác tư tưởng, hướng tới nâng cao niềm tin xã hội, xây dựng truyền thông chính trị hiện đại, tăng cường đối thoại, thuyết phục và nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo, định hướng dư luận từ sớm, từ xa trên cơ sở dữ liệu.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước đồng thời nhấn mạnh cần tránh khuynh hướng "kỹ thuật hóa" công tác tư tưởng. Công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo là công cụ quan trọng, song không thể thay thế bản lĩnh chính trị, nền tảng lý luận, đạo đức cách mạng, trách nhiệm nêu gương và sức thuyết phục của cán bộ, đảng viên.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đề án lấy phương châm "Chủ động - Sắc bén - Thuyết phục - Hiệu quả" làm định hướng xuyên suốt. Theo đó, công tác tư tưởng phải chủ động nắm bắt, dự báo và định hướng dư luận từ sớm, từ xa; đồng thời nâng cao tính chiến đấu, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch.

Đề cập việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”; lấy xây dựng niềm tin, bản lĩnh, sức đề kháng tư tưởng và môi trường thông tin lành mạnh làm nền tảng; lấy dữ liệu, dự báo, cảnh báo sớm làm năng lực nền tảng; lấy con người làm trung tâm, cán bộ là then chốt, Nhân dân là thước đo và cũng là chủ thể tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Đồng thời, phải bảo đảm an toàn, kỷ luật, kỷ cương, an ninh dữ liệu, an ninh mạng.

Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, Tổng bí thư, Chủ tịch nước gợi mở nhiệm vụ xuyên suốt là thống nhất nhận thức và trách nhiệm trong toàn Đảng về công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; xây dựng năng lực điều hành thống nhất; cần hình thành hệ sinh thái dữ liệu số về công tác tư tưởng, dư luận xã hội, báo chí, truyền thông, học tập nghị quyết, phản ánh từ cơ sở và thông tin bảo đảm liên thông, an toàn, bảo mật, phục vụ trực tiếp cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo. Ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo phải có kiểm soát, có chuẩn mực đạo đức; công nghệ hỗ trợ con người, không thay thế trách nhiệm chính trị.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, nhiệm vụ đột phá là nâng cao năng lực phân tích, dự báo, cảnh báo sớm. Cần nhận diện kịp thời vấn đề tư tưởng, tâm trạng xã hội, điểm nóng dư luận, thông tin xấu độc, chiến dịch thao túng nhận thức, nội dung giả mạo do công nghệ và những vấn đề dân sinh dễ bị lợi dụng, xuyên tạc.

Thông tin chính thống phải đúng, nhanh, trúng, dễ hiểu, có sức lan tỏa. Cần chuyển từ tuyên truyền một chiều sang giải thích chính sách, đối thoại xã hội, tạo đồng thuận; từ nói điều ta muốn nói sang trả lời đúng điều Nhân dân quan tâm. Mỗi vấn đề lớn, nhạy cảm, phức tạp phải có thông điệp rõ, kênh phù hợp và người chịu trách nhiệm.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương khẩn trương hoàn thiện đề án với tinh thần cao nhất: đúng tầm, rõ việc, khả thi, đo được hiệu quả, quy được trách nhiệm để sớm báo cáo Bộ Chính trị.