Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn

Trong bối cảnh truyền thông số và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh báo chí cần giữ vững bản lĩnh, chuẩn mực nghề nghiệp và lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội.

Một tác phẩm báo chí tốt không cần lời lẽ "đao to búa lớn"

Hướng tới kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 16/6, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp mặt 101 nhà báo tiêu biểu đoạt Giải Báo chí Quốc gia qua các năm.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc và của nhân dân trong suốt chặng đường hơn một thế kỷ qua.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh nhân dịp kỷ niệm 101 năm ngày Báo chí cách mạng, chúng ta thành kính tưởng nhớ và biết ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà báo xuất chúng, người đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Chúng ta tri ân các thế hệ nhà báo đi trước, đặc biệt là hơn 500 nhà báo liệt sĩ và hàng ngàn nhà báo thương binh, đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ nhưng cũng đặt ra những yêu cầu rất cao. Trong bối cảnh đó, báo chí cách mạng có vai trò đặc biệt quan trọng, phải giữ vững bản lĩnh chính trị, nâng cao chất lượng thông tin, lắng nghe đời sống, nói đúng sự thật, nói trúng vấn đề và nói bằng trách nhiệm với Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu báo chí tiếp tục góp phần củng cố niềm tin xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên truyền hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đối với nhiệm vụ đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đây là công việc thường xuyên nhưng phải được thực hiện bằng chứng cứ, lập luận, ngôn ngữ chuẩn mực, thái độ bình tĩnh và uy tín nghề nghiệp.

"Báo chí phải làm cho người đọc, người xem thấy rõ hơn lẽ phải, thấy rõ hơn lợi ích chung, từ đó thêm tin tưởng và cùng hành động", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Người đứng đầu Đảng cũng yêu cầu báo chí bám sát thực tiễn, tôn trọng sự thật, lấy lợi ích của nhân dân làm điểm xuất phát; dành nhiều thời gian hơn cho cơ sở, cho người dân, doanh nghiệp và địa phương; kịp thời phát hiện những vướng mắc trong thực thi chính sách; lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả; bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, một tác phẩm báo chí tốt không nhất thiết phải sử dụng những lời lẽ "đao to búa lớn", mà quan trọng là phản ánh đúng sự thật, có ích, có trách nhiệm và chạm đến vấn đề xã hội đang cần được giải quyết.

Nhấn mạnh vai trò của báo chí trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng báo chí tiếp tục là một kênh giám sát quan trọng của xã hội. Các nhà báo cần dũng cảm nhưng tỉnh táo, sắc bén nhưng nhân văn, kiên quyết nhưng luôn tuân thủ pháp luật và đạo đức nghề nghiệp.

Đấu tranh với cái sai đồng thời phải bảo vệ cái đúng, tạo không khí khuyến khích cán bộ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Báo chí phải góp phần bồi đắp văn hóa, đạo đức xã hội và khát vọng phát triển đất nước. Báo chí là một bộ phận quan trọng của đời sống văn hóa.

Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn

Trong môi trường truyền thông số, Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý báo chí phải giữ vững chuẩn mực nghề nghiệp, không chạy theo sự dễ dãi, không khai thác nỗi đau để câu khách, không biến những câu chuyện riêng tư thành hàng hóa tiêu thụ.

"Báo chí phải làm cho xã hội bình tĩnh hơn, tử tế hơn, có niềm tin hơn vào những điều tốt đẹp", Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Đề cập yêu cầu chuyển đổi số, Tổng bí thư, Chủ tịch nước cho rằng đây không chỉ là việc ứng dụng công nghệ mới mà còn là quá trình đổi mới toàn diện tư duy làm báo, quy trình sản xuất nội dung, quản trị dữ liệu, phương thức phân phối và tương tác với công chúng.

Theo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các nền tảng số có thể hỗ trợ đắc lực cho hoạt động báo chí, nhưng không thể thay thế bản lĩnh chính trị, khả năng kiểm chứng, sự nhạy bén nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội của người làm báo.

Các cơ quan báo chí cần xây dựng mô hình tòa soạn hiện đại, đa phương tiện, có năng lực phân tích dữ liệu, sản xuất nội dung đa nền tảng, tiếp cận công chúng trẻ nhưng vẫn giữ được chiều sâu, độ tin cậy và bản sắc của báo chí cách mạng Việt Nam.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ người làm báo; hoàn thiện cơ chế tài chính phù hợp; bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo; tạo điều kiện để báo chí chính thống nâng cao năng lực cạnh tranh trong môi trường truyền thông mới.

Tại buổi gặp mặt, Tổng bí thư, Chủ tịch nước khẳng định 101 nhà báo tiêu biểu có mặt là đại diện cho trí tuệ, sự lao động sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp của báo chí nước nhà; đồng thời bày tỏ mong muốn các nhà báo tiếp tục truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, trở thành tấm gương về người làm báo có tâm, có bản lĩnh và có lòng tự trọng.