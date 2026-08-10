Sáng 10/8, tại Công an tỉnh Lào Cai, Bộ Công an tổ chức lễ công bố và thông báo quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, đại tá Trịnh Khắc Cường - Phó Cục trưởng An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an, chúc mừng Đại tá Trịnh Khắc Cường được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng giao nhiệm vụ công tác mới.

Thứ trưởng Bộ Công an tin tưởng tân Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai sẽ nhanh chóng tiếp cận công việc, giữ vững đoàn kết nội bộ, phát huy trí tuệ tập thể, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Bộ Công an trao quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Trịnh Khắc Cường giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Báo và PTTH tỉnh Lào Cai.

Đại tá Trịnh Khắc Cường từng giữ chức Phó giám đốc Công an tỉnh Kon Tum cũ, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an.

Từ tháng 4/2026, đại tá Trịnh Khắc Cường được điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ Bộ Công an.

Cũng tại buổi lễ, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai, giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).

Thiếu tướng Cao Minh Huyền (quê Hưng Yên) từng giữ chức vụ Trưởng phòng - Cục Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an. Tháng 5/2020, ông được Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Đến tháng 5/2023, ông được điều động, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.