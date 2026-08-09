Quấy rối tình dục tại nơi làm việc phải xin lỗi công khai

Nghị định 283 quy định hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt 15-30 triệu đồng.

Cụ thể, khoản 3, Điều 17 Nghị định 283/2026 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (có hiệu lực từ ngày 10/9/2026) quy định ngoài mức phạt tiền nêu trên, người vi phạm phải xin lỗi công khai tại nơi cư trú, nơi làm việc hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng, trừ trường hợp nạn nhân không yêu cầu.

Trong khi đó, chủ sử dụng lao động giúp việc gia đình sẽ bị phạt 50-75 triệu đồng nếu ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động hoặc dùng vũ lực với người lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Doanh nghiệp có thể bị phạt 2-25 triệu đồng, tùy số lao động bị ảnh hưởng, nếu giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản đối với công việc từ 1 tháng trở lên hoặc giao kết hợp đồng không bằng văn bản với người được ủy quyền cho nhóm từ 18 tuổi trở lên làm việc mùa vụ…

Nghị định 283/2026 về xử phạt vi phạm trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có hiệu lực từ ngày 10/9/2026. Ảnh: VGP.

Các hành vi giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động hoặc ký hợp đồng với lao động 15-18 tuổi khi chưa có đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật bị phạt 20-25 triệu đồng. Ngoài xử phạt hành chính, doanh nghiệp còn phải trả lại giấy tờ đã giữ, ký đúng loại hợp đồng với người lao động.

Trường hợp buộc người lao động bảo đảm bằng tiền hoặc tài sản khi thực hiện hợp đồng, doanh nghiệp phải hoàn trả toàn bộ số tiền, tài sản đã giữ kèm khoản lãi tính theo mức lãi suất tiền gửi không kỳ hạn cao nhất của các ngân hàng thương mại Nhà nước tại thời điểm xử phạt.

Như vậy, Nghị định 283/2026 cơ bản kế thừa khung xử phạt hiện hành song bổ sung biện pháp khắc phục hậu quả. Ví dụ người vi phạm phải xin lỗi công khai với hành vi quấy rối tình dục hoặc doanh nghiệp trả lại văn bằng, chứng chỉ.

Nghị định mới cũng nêu mức phạt từ 500.000-1 triệu đồng áp dụng với hành vi thử việc đối với hợp đồng lao động dưới 1 tháng hoặc không thông báo kết quả thử việc cho ứng viên.

Các hành vi áp dụng mức phạt 2-5 triệu đồng bao gồm: yêu cầu thử việc quá 1 lần cho cùng một công việc, kéo dài thời gian thử việc quá quy định, trả lương thử việc thấp hơn thỏa thuận hoặc thấp hơn 85% mức lương của công việc đó… Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp phải trả đủ tiền lương cho người lao động hoặc ký kết hợp đồng theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp không thông báo bằng văn bản cho người lao động khi hợp đồng chấm dứt có thể bị phạt 1-3 triệu đồng.

Các hành vi không thanh toán đầy đủ quyền lợi khi chấm dứt hợp đồng, không trả trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, không hoàn tất thủ tục xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hoặc không trả lại giấy tờ cho người lao động bị phạt 1-20 triệu đồng.

Ngoài xử phạt vi phạm hành chính, doanh nghiệp còn phải trả đủ các khoản trợ cấp còn thiếu kèm tiền lãi phát sinh, hoàn tất thủ tục bảo hiểm và trả lại giấy tờ cho người lao động theo quy định.

Phân biệt đối xử cũng bị xử phạt

Theo Nghị định 283/2026 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, nhiều hành vi vi phạm quy định về việc làm, tuyển dụng và bảo hiểm xã hội sẽ bị xử phạt.

Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với tổ chức, cá nhân có hành vi phân biệt đối xử trong việc làm khi không xuất phát từ yêu cầu đặc thù của công việc và các hành vi duy trì, bảo vệ việc làm cho người lao động dễ bị tổn thương.

Đáng chú ý, tổ chức, cá nhân khai thác, chia sẻ, sử dụng trái phép thông tin, dữ liệu trong cơ sở dữ liệu về người lao động hoặc thông tin về thị trường lao động chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố có thể bị phạt 20-40 triệu đồng.

Mức phạt tăng lên 50-70 triệu đồng đối với hành vi mua bán, trao đổi, chiếm đoạt trái phép các thông tin, dữ liệu nêu trên nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Mức phạt tương tự cũng áp dụng với hành vi gian lận, giả mạo hồ sơ trong thực hiện chính sách việc làm, đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia hoặc lợi dụng hoạt động dịch vụ việc làm để xâm phạm chủ quyền, quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Chậm đóng bảo hiểm xã hội có thể bị phạt 75 triệu đồng

Đối với vi phạm trong tuyển dụng, quản lý lao động, Nghị định quy định phạt 50-75 triệu đồng đối với hành vi lôi kéo, dụ dỗ, hứa hẹn, quảng cáo gian dối hoặc sử dụng thủ đoạn khác để lừa gạt người lao động hoặc tuyển dụng người lao động nhằm mục đích bóc lột, cưỡng bức lao động nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Ngoài ra, người sử dụng lao động thu tiền của người lao động khi tuyển dụng, không khai trình việc sử dụng lao động hoặc không lập, quản lý sổ lao động đúng quy định cũng bị xử phạt.

Đối với hành vi không đăng ký hoặc đăng ký không đầy đủ số người phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, mức phạt được xác định theo số lượng người lao động vi phạm, từ 5 triệu đồng đến tối đa 75 triệu đồng.

Trường hợp chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, người sử dụng lao động có thể bị phạt 12-15% tổng số tiền chậm đóng, nhưng không quá 75 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, người sử dụng lao động vi phạm còn buộc phải đăng ký đầy đủ số người tham gia, đóng đủ số tiền bảo hiểm xã hội chậm đóng và nộp thêm khoản tiền bằng 0,03%/ngày tính trên số tiền chậm đóng và số ngày chậm đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.