Người dùng nhiều SIM phải xác thực tất cả các số đang sử dụng

Người dùng sở hữu bao nhiêu SIM đều phải xác thực tất cả các số thuê bao để tránh bỏ sót dẫn tới bị thu hồi số.

Nhân viên nhà mạng Viettel hỗ trợ người lớn tuổi xác thực thông tin thuê bao. Ảnh: Thu Hằng.

Người dân cần xác thực tất cả các thuê bao đang sử dụng

Trong lộ trình triển khai các quy định mới về quản lý viễn thông, hàng loạt thuê bao di động đang bước vào giai đoạn rà soát và xác thực thông tin bắt buộc. Đáng chú ý, việc xác thực hiện nay không chỉ giới hạn ở một số điện thoại chính mà yêu cầu người dân phải xác thực cả số thuê bao đang sở hữu nhằm bảo vệ quyền lợi.

Các nhà mạng cho hay với những người đang sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau, trách nhiệm xác thực thông tin là bắt buộc đối với toàn bộ các SIM đang sở hữu. Theo đó, người dân phải xác thực tất cả SIM kể cả SIM phụ, cập nhật ảnh khuôn mặt và chuẩn hóa thông tin đầy đủ để đảm bảo dữ liệu trùng khớp với hệ thống quốc gia.

Bước tiếp theo, người dân cần truy cập mục "Số điện thoại" trên ứng dụng VNeID để rà soát danh sách số thuê bao đã tích hợp. Sau đó, người dân nhấn xác nhận tình trạng sử dụng cho toàn bộ các SIM này.

Nếu bỏ qua bất kỳ bước nào, người dùng đứng trước nguy cơ bị tạm dừng dịch vụ 1 chiều (gọi đi), tiến tới khóa 2 chiều và cuối cùng là bị thu hồi số vĩnh viễn theo quy định.

Để xác thực thông tin thuê bao di động, người dân có thể được thực hiện thông qua 1 trong 4 hình thức sau: Qua ứng dụng VNeID; Trực tuyến thông qua ứng dụng do chính doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất sở hữu; Trực tiếp tại điểm giao dịch do chính doanh nghiệp viễn thông thiết lập và sở hữu và Trực tiếp tại điểm có địa chỉ xác định được doanh nghiệp viễn thông ký hợp đồng ủy quyền thực hiện đăng ký thông tin.

Để tránh bị gián đoạn liên lạc do chưa hoàn thành xác thực thông tin thuê bao, khách hàng đã có định danh mức 2 có thể xác thực nhanh trên VNeID bằng cách: Đăng nhập ứng dụng và Chọn Truy cập tính năng xác nhận tích hợp thông tin và Chọn số điện thoại và xác nhận số đang sử dụng.

Các nhà mạng cho biết, quy định mới quản lý chặt chẽ trên từng số thuê bao cụ thể. Đối với những người chỉ sở hữu một số điện thoại duy nhất và đã dùng số này để đăng ký tài khoản định danh điện tử, VNeID sẽ tự động cập nhật thông tin và tích hợp, người dân không cần thao tác thêm.

Trước giờ G: triển khai nhiều giải pháp công nghệ tăng tốc hỗ trợ người dân xác thực

Trước mốc thời gian khóa dịch vụ một chiều từ ngày 15/6, các doanh nghiệp viễn thông cho hay đã huy động tối đa nhân lực, phương tiện thiết bị, tăng cường nhắn tin, gọi điện thông báo,… để người dân hoàn thành xác thực.

Theo đó các nhà mạng cho biết nhằm thúc đẩy tiến độ xác thực và giảm tải cho các điểm giao dịch trực tiếp trong giai đoạn cao điểm, các nhà mạng đã triển khai nhiều giải pháp công nghệ hay thậm chí đến tận nơi để hỗ trợ người dân xác thực.

Các nhà mạng đang tăng tốc giúp người dân xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn 15/6: Ảnh: Thu Hằng.

Nhà mạng Viettel cho hay do nhóm khách hàng lớn tuổi chiếm hơn 30% tỷ lệ chưa hoàn thành xác thực, Viettel đã triển khai chương trình cử nhân viên đến tận nhà hỗ trợ. Người dân chỉ cần gọi tổng đài miễn phí 1800 8098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin địa chỉ, số điện thoại để được hỗ trợ.

Viettel cũng đã bố trí 50.000 điểm hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tới tận cấp xã đồng thời liên kết với các chuỗi bán lẻ lớn như Thế giới di động, Điện máy Xanh… để người dân tới hoàn tất thủ tục nhanh chóng.

Nhà mạng VNPT cho hay đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như rà soát dữ liệu thuê bao, giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cá nhân phụ trách địa bàn, tăng cường truyền thông tới khách hàng. Bên cạnh đó phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường, lực lượng công an, hệ thống kênh điểm bán, các điểm ủy quyền và hệ thống điểm giao dịch xã hội hóa để hỗ trợ người dân thực hiện xác thực thông tin qua NFC, VNeID và ứng dụng MyVNPT.

Bên cạnh việc tổ chức hỗ trợ tại các điểm giao dịch, VNPT còn triển khai các tổ hỗ trợ lưu động đến tận địa bàn vùng sâu, vùng xa, khu vực đông dân cư, làm việc trực tiếp với từng thôn, bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hàng trong quá trình chuẩn hóa thông tin thuê bao.

Đối với khách hàng ở nước ngoài sử dụng mạng VinaPhone, có thể xác thực thông tin thuê bao từ xa qua ứng dụng MyVNPT kết hợp căn cước công dân gắn chip.

Đặc biệt, với người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh, người dân ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo hoặc các nhóm cần hỗ trợ đặc biệt, VinaPhone sẽ phối hợp với lực lượng công an cấp xã tổ chức hỗ trợ xác thực trực tiếp tại nơi cư trú.

Nhà mạng MobiFone cho biết đã nhắn tin và gọi điện tới toàn bộ khách hàng chưa thực hiện để hướng dẫn xác thực trên VneID. Người dân cũng được hướng dẫn ra cửa hàng để nhận hỗ trợ chứng minh quyền sở hữu thông qua lịch sử sử dụng thực tế.