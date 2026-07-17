Tin nóng công nghệ 17/7: Tàu Starship của Elon Musk bị hủy phóng ở giây cuối cùng

Starship của Elon Musk bị hủy phóng ở giây cuối cùng, Roblox đưa AI tạo game lên điện thoại, Google chậm ra mắt Gemini 3.5 Pro và bước tiến mới trong thiết kế enzyme chỉnh sửa gene bằng AI là những tin nóng công nghệ đáng chú ý hôm nay 17/7.

1. Tàu Starship của Elon Musk bị hủy phóng ở giây cuối cùng

SpaceX, công ty hàng không vũ trụ do tỷ phú Elon Musk sáng lập và hiện giữ cương vị Giám đốc điều hành (CEO), đã hủy vụ phóng thử Starship lần thứ 13 chưa đầy một giây trước khi tên lửa rời bệ tại Starbase, Texas. Hệ thống tự động kích hoạt lệnh dừng khi các động cơ Raptor bắt đầu đánh lửa; động cơ đã hoạt động trong thời gian ngắn rồi tắt.

Starship và tầng đẩy Super Heavy tại bệ phóng ở Starbase, Texas. Ảnh: Reuters.

SpaceX cho biết sẽ phân tích nguyên nhân trước khi quyết định lịch thử tiếp theo. Sự cố xảy ra lúc 18h45 ngày 16/7 theo giờ miền Đông Mỹ, khoảng 5h45 ngày 17/7 theo giờ Việt Nam.

2. Điện thoại có thể tạo trò chơi nhờ AI

Roblox công bố Build, công cụ dùng AI tạo trò chơi và trải nghiệm tương tác từ câu lệnh tự nhiên ngay trên điện thoại hoặc máy tính bảng. Hệ thống kết hợp mô hình nguồn mở với mô hình riêng, đưa quy trình làm game vốn chủ yếu trên máy tính sang thiết bị di động.

Giao diện Build tạo trải nghiệm Roblox từ câu lệnh trên thiết bị di động. Ảnh: Roblox.

Build sẽ thử nghiệm công khai tại New Zealand từ ngày 28/7, trước khi mở rộng sang các khu vực khác. Người dùng phải từ 9 tuổi, nội dung vượt qua kiểm tra an toàn và được xuất bản sẽ phục vụ người chơi từ 16 tuổi.

3. Google chậm ra mắt Gemini 3.5 Pro

Google được cho là chậm nhiều tháng so với kế hoạch phát hành Gemini 3.5 Pro, mô hình AI mạnh nhất của hãng. Nguyên nhân là khả năng của hệ thống, đặc biệt ở tác vụ lập trình, chưa đạt các mục tiêu nội bộ.

Phiên bản mạnh nhất của Gemini bị chậm ra mắt vì vấn đề ở khâu lập trình. Ảnh: Reuters.

Mô hình ban đầu dự kiến ra mắt trong tháng 6. Google đã cập nhật dữ liệu huấn luyện nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng. Hãng cho biết đang thử Gemini 3.5 Pro, một mô hình Flash nâng cấp và các hệ thống khác với đối tác.

4. AI thiết kế enzyme chỉnh sửa gene chưa từng có trong tự nhiên

Nhóm của nhà khoa học đoạt giải Nobel Jennifer Doudna dùng AI thiết kế các enzyme TnpB mới có khả năng bám và cắt ADN. Nhóm cho biết những protein không có trong tự nhiên này hoạt động được trong tế bào người, thực vật và vi khuẩn.

Hai nhà nghiên cứu Petr Skopintsev và Isabel Esain-Garcia trong nhóm của Jennifer Doudna. Ảnh: IGI.

Phương pháp cho phép nhà khoa học xác định trước cấu trúc protein, sau đó dùng AI tìm chuỗi axit amin phù hợp. Các enzyme TnpB có kích thước nhỏ, thuận lợi cho việc vận chuyển vào cơ quan đích và có thể hỗ trợ nghiên cứu bệnh di truyền hoặc cây trồng.

Theo Reuters, Engadget, Fierce Biotech