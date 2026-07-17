Thủ tướng yêu cầu tăng tốc giải ngân vốn cho khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Thủ tướng yêu cầu tăng tốc triển khai các nhiệm vụ KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong năm 2026, coi hiệu quả giải ngân là thước đo thực chất của đầu tư, đồng thời khẩn trương tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách.

Chính phủ vừa có Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 16/7 về đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026.

Theo chỉ thị, các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhất là người đứng đầu phải xác định thực hiện nhiệm vụ và giải ngân vốn lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của năm 2026. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân phải đi đôi với nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng vốn, chống lãng phí, tiêu cực.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan tập trung rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Việc này nhằm tạo môi trường thuận lợi hơn nữa cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hoàn thành trong quý 4/2026.

Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về ngân sách, đầu tư công và cơ chế tài chính cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thủ tục được đơn giản hóa, phân cấp được tăng cường gắn với kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, phòng chống thất thoát, lãng phí. Nhiệm vụ hoàn thành trong quý IV/2026.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, phân loại toàn bộ nhiệm vụ, dự án khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 theo khả năng triển khai và mức độ vướng mắc, ưu tiên các nhiệm vụ về cơ sở dữ liệu, nền tảng số dùng chung, bảo đảm hoàn thành trong năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhiệm vục phát triển công nghệ chiến lược.

Việc phân bổ và sử dụng vốn cho lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải bảo đảm nguyên tắc tập trung, trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ, dự án có tính chiến lược, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn, tác động trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia và hiệu quả quản trị nhà nước.

Trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các nhiệm vụ phát triển công nghệ chiến lược, làm chủ công nghệ và sản phẩm thuộc Danh mục công nghệ chiến lược; giải quyết các bài toán lớn của quốc gia; phát triển các sản phẩm có lợi thế, tiềm năng của địa phương. Đồng thời, đầu tư, nâng cấp các trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia để hình thành hạ tầng nghiên cứu hiện đại, phục vụ phát triển công nghệ và sản phẩm chiến lược.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng dữ liệu quốc gia, các cơ sở dữ liệu lớn, các nền tảng số dùng chung và các dự án chuyển đổi số phục vụ hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.