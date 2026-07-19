Tại sao mã QR luôn có 3 ô vuông lớn ở các góc?

Khám phá ý nghĩa của ba ô vuông định vị góc và tỷ lệ thiết kế đặc biệt giúp mã QR có thể được camera điện thoại quét chính xác từ mọi hướng một cách dễ dàng.

Mã QR với các ô vuông đen trắng đan xen đã trở thành một biểu tượng nhận diện quen thuộc của kỷ nguyên số hóa toàn cầu. Chỉ với một thao tác quét nhanh, người tiêu dùng có thể dễ dàng thanh toán hóa đơn sản phẩm, lên tàu xe, mở cửa thông minh, xem thực đơn nhà hàng cùng vô số tiện ích thiết thực khác.

Mặc dù mỗi mã quét đều mã hóa những tập dữ liệu riêng biệt, tất cả chúng đều chia sẻ chung một đặc điểm thiết kế đồng nhất là các ô vuông lớn nằm ở các góc. Những ô vuông này được gọi là mẫu tìm kiếm dữ liệu và chúng chỉ xuất hiện ở ba trong số bốn góc của toàn bộ cấu trúc mã quét.

Nằm ở các vị trí phía trên bên trái, phía trên bên phải và phía dưới bên trái, cấu trúc thiết kế này có nhiệm vụ thông báo cho thiết bị đọc biết đâu là chiều hướng lên trên để đảm bảo độ chính xác khi quét. Do đó khi sử dụng camera điện thoại thông minh để đọc mã, người dùng không cần phải bận tâm về việc xoay điện thoại theo đúng chiều vì hệ thống quét tự hiểu góc không có ô vuông lớn chính là góc dưới bên phải.

Người tiêu dùng có thể dễ dàng thử nghiệm điều này bằng cách hướng camera theo chiều ngang hoặc ngược hướng, thiết bị vẫn dễ dàng nhận diện dữ liệu mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Mã QR xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1994 dưới sự phát triển của một đội ngũ kỹ sư do ông Masahiro Hara dẫn dắt tại công ty sản xuất linh kiện ô tô Denso Wave với mục đích ban đầu là theo dõi các phụ tùng xe máy móc. Ý tưởng thiết kế độc đáo này được khơi nguồn từ trò chơi cờ vây truyền thống và được định hình như một giải pháp thay thế mạnh mẽ hơn cho mã vạch truyền thống nhờ dung lượng lưu trữ lớn hơn.

Đến đầu những năm 2000, sự phổ biến của điện thoại thông minh tích hợp camera đã đưa công nghệ này tiếp cận rộng rãi với công chúng và biến nó thành một tiêu chuẩn toàn cầu.

Thách thức lớn nhất trong quá trình phát triển là việc tạo ra các ô vuông định vị sao cho chúng không bị nhầm lẫn với các ký tự in ấn thông thường trên bao bì sản phẩm. Sau khi tiến hành phân tích hàng loạt tài liệu in ấn khác nhau như sách báo và tạp chí, đội ngũ phát triển phát hiện ra một tỷ lệ đặc biệt giữa các vùng trắng và đen. Tỷ lệ vàng này lập tức được tích hợp vào các ô vuông định vị, giúp các máy quét lập tức khóa mục tiêu dữ liệu bất kể góc quét hay các hình ảnh nhiễu xung quanh.

Theo BGR