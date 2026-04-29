Siết quản lý SIM: 34 triệu thuê bao chưa xác nhận, người dân cần rà soát ngay

Còn khoảng 34 triệu thuê bao di động vẫn chưa thực hiện xác nhận chính chủ trên VNeID, người dân cần khẩn trương rà soát và hoàn tất việc xác nhận để bảo đảm quyền lợi, đồng thời tránh các rủi ro pháp lý, thời hạn cuối cùng là ngày 15/6/2026.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KH&CN).

Thông tin trên được ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 4 của Bộ Khoa học và Công nghệ chiều 29/4/2026.

Hơn 92 triệu thuê bao được đồng bộ lên VNeID

Tại họp báo, ông Nguyễn Anh Cương thông tin đến nay đã có hơn 92 triệu thuê bao được đồng bộ lên ứng dụng VNeID. Trong đó, hơn 60 triệu thuê bao đã được người dùng xác nhận chính chủ, trong khi khoảng 34 triệu thuê bao vẫn chưa thực hiện bước này.

Thống kê cũng cho thấy gần 900.000 thuê bao được phát hiện không chính chủ. Đây là những trường hợp người dùng xác nhận không phải số mình đang sử dụng hoặc không nhận diện được.

Quá trình các doanh nghiệp viễn thông cập nhật dữ liệu lên VNeID sẽ kéo dài tối đa 30 ngày kể từ 15/4. Người dân có thể thực hiện xác nhận đến hết ngày 15/6/2026.

Theo quy định của Luật Viễn thông 2023, người dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các số thuê bao đứng tên mình. Thực tế đã ghi nhận nhiều trường hợp người dùng bị lợi dụng thông tin cá nhân để đăng ký SIM, sau đó bị sử dụng cho mục đích lừa đảo.

Việc xác nhận chính chủ lần này, với sự hỗ trợ của VNeID và kết nối dữ liệu dân cư, được kỳ vọng sẽ khắc phục triệt để tình trạng SIM rác, SIM không chính chủ tồn tại nhiều năm qua.

Cơ quan quản lý nhấn mạnh người dân chỉ thực hiện xác nhận qua ứng dụng VNeID. Việc xác thực thông tin (nếu cần) được thực hiện qua ứng dụng chính thức của nhà mạng hoặc tại điểm giao dịch. Tất cả đều miễn phí, người dân cần cảnh giác với các đường link lạ để tránh bị lừa đảo.

Vì sao đã đăng ký thông tin thuê bao vẫn phải xác nhận lại?

Theo đại diện Cục Viễn thông, cần phân biệt rõ giữa xác thực thông tin thuê bao (đã thực hiện nhiều lần) và xác nhận chính chủ thuê bao (triển khai từ tháng 4/2026).

Xác thực thông tin thuê bao là bước đã được triển khai từ nhiều năm, yêu cầu người đăng ký cung cấp giấy tờ tùy thân để đối soát với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nhằm bảo đảm dữ liệu chính xác.

Trong khi đó, xác nhận chính chủ trên VNeID là bước mới, cho phép người dân chủ động kiểm tra toàn bộ các số điện thoại đang đứng tên mình trên tất cả các nhà mạng. Với những số đang sử dụng, người dân có thể xác nhận. Ngược lại, với các số không còn dùng hoặc không rõ nguồn gốc, người dùng có thể từ chối.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết đợt tổng rà soát năm 2023 mới chỉ giải quyết vấn đề giấy tờ hợp lệ, chưa bảo đảm yếu tố người sử dụng thực tế. Khi đó, trong khoảng 120 triệu thuê bao đang hoạt động, có 17 triệu thuê bao có thông tin chưa chính xác. Khoảng 11 triệu thuê bao đã được chuẩn hóa, còn 6 triệu thuê bao bị dừng dịch vụ.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết hiện khoảng 91% thuê bao đang sử dụng điện thoại thông minh trên tổng số gần 120 triệu thuê bao đang hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai xác nhận trên môi trường số.

Cơ quan quản lý khuyến nghị người dân chủ động kiểm tra và xác nhận sớm để tránh nhầm lẫn hoặc bỏ sót các số thuê bao vẫn đang sử dụng cho công việc, thiết bị cá nhân hoặc các mục đích đặc thù.

Nhóm người yếu thế xác nhận thuê bao thế nào? Ông Nguyễn Anh Cương cho biết đối với người cao tuổi, người ở vùng sâu vùng xa hoặc không có smartphone, Bộ KH&CN đã xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể. Các nhà mạng sẽ phối hợp với công an cấp xã, chính quyền địa phương tổ chức điểm hỗ trợ trực tiếp, cử nhân viên đến tận nơi để hướng dẫn xác nhận.

