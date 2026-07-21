Đà Nẵng áp dụng cơ chế đặc thù, tháo gỡ mạnh các dự án tồn đọng

Với việc triển khai chính sách, cơ chế đặc thù từ Trung ương, Đà Nẵng đã đạt được những kết quả nổi bật trong xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài; hoàn thành xử lý 1.985/2.035 dự án, đạt tỷ lệ 97,5%.

Theo báo cáo của UBND TP Đà Nẵng, ngay sau khi Quốc hội ban hành Nghị quyết số 29/2026/QH16 và Chính phủ ban hành Nghị định số 147/2026/NĐ-CP, thành phố đã nhanh chóng công bố danh mục 354 dự án và khu đất thuộc diện áp dụng cơ chế tháo gỡ đặc thù. Đến thời điểm hiện tại, đã có 206/354 dự án được xử lý, đạt tỷ lệ 58,2%.

Những con số trên cho thấy tiến độ tích cực của Đà Nẵng trong năm 2026. Nhiều dự án lớn từng “treo” qua nhiều năm đã được tháo gỡ vướng mắc pháp lý, tiêu biểu như Khu đô thị sinh thái Quan Nam - Thủy Tú, Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An và Khu đô thị Quốc tế Đa Phước. Đặc biệt, dự án Quan Nam - Thủy Tú đã hoàn thành rà soát pháp lý, sẵn sàng điều chỉnh chủ trương đầu tư và giao đất để triển khai trở lại.

Theo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, việc xử lý thành công gần 98% tổng số dự án tồn đọng là kết quả quan trọng, góp phần khơi thông nguồn lực đất đai và vốn đầu tư, tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư.

Tuy nhiên, đối với nhóm dự án áp dụng cơ chế đặc thù, tiến độ vẫn còn khoảng cách khi mới đạt hơn 58%. Thành phố đang tiếp tục tập trung xử lý các vướng mắc còn lại, trong đó chủ yếu liên quan đến hồ sơ lưu trữ phân tán, thay đổi quy hoạch qua nhiều thời kỳ và năng lực của một số nhà đầu tư.

Để đẩy nhanh tiến độ, Đà Nẵng đã ban hành nhiều chỉ đạo yêu cầu các sở, ngành thực hiện nghiêm nguyên tắc “6 rõ”, tăng cường phối hợp, đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp và ứng dụng công nghệ số trong theo dõi, giám sát. Thành phố khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhà đầu tư nhưng kiên quyết không hợp thức hóa sai phạm, đảm bảo công khai, minh bạch.

Với đà xử lý mạnh mẽ hiện nay, Đà Nẵng kỳ vọng sẽ sớm hoàn thành việc tháo gỡ toàn bộ các dự án tồn đọng, góp phần tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững của thành phố trong thời gian tới.