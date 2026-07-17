Startup trí tuệ nhân tạo DeepSeek lần đầu lộ mức định giá 51 tỷ USD

Hồ sơ chứng khoán từ các đối tác vừa hé lộ mức định giá hơn 51 tỷ USD của DeepSeek trong vòng gọi vốn đầu tiên, đồng thời cho thấy kế hoạch của hãng để phát hành cổ phiếu ra công chúng ngay trong năm nay.

Công ty sản xuất Anhui Korrun của Trung Quốc vừa thông báo một quỹ đầu tư mà doanh nghiệp này góp vốn đã giải ngân 2.9 tỷ nhân dân tệ (430 triệu USD) để sở hữu gián tiếp 0.8265% cổ phần tại DeepSeek. Thông tin từ hồ sơ sàn giao dịch chứng khoán này đã gián tiếp tiết lộ mức định giá của startup trí tuệ nhân tạo tư nhân này rơi vào khoảng 350.88 tỷ nhân dân tệ, tương đương 51.82 tỷ USD.

Đây là một trong những manh mối công khai hiếm hoi về mức định giá và danh sách nhà đầu tư trong vòng gọi vốn đầu tiên của DeepSeek, thương vụ mà bản thân công ty công nghệ này chưa từng công bố chính thức do không thuộc diện bắt buộc phải công khai thông tin định kỳ.

Startup công nghệ có trụ sở tại Hàng Châu này đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng trên toàn cầu vào đầu năm ngoái sau khi tung ra các mô hình trí tuệ nhân tạo chi phí thấp mang tên V3 và R1. Sự xuất hiện của hai mô hình này đã làm thay đổi hoàn toàn những nhận định trước đó về khả năng cạnh tranh công nghệ của Trung Quốc với các đối thủ hàng đầu từ Mỹ, bất chấp các biện pháp hạn chế nghiêm ngặt từ phía chính quyền Washington đối với việc xuất khẩu chip tiên tiến.

Trước đây, doanh nghiệp này luôn từ chối các nguồn vốn bên ngoài và chỉ dựa vào nguồn tài chính từ quỹ phòng hộ định lượng High-Flyer của nhà sáng lập Liang Wenfeng. Tuy nhiên, áp lực về chi phí xây dựng năng lực điện toán khổng lồ và nhu cầu cải thiện phúc lợi cho nhân sự chất lượng cao đã buộc họ phải thay đổi chiến lược để tiếp nhận dòng vốn mới.

Báo cáo tài chính từ phía Anhui Korrun cho biết công ty con của họ là Ningbo Purun đã đầu tư 40 triệu nhân dân tệ (5.9 triệu USD) vào một đối tác vốn đầu tư mạo hiểm được quản lý bởi công ty tài chính Monolith Management. Ngoài ra, một doanh nghiệp khác là Jiuan Medical cũng xác nhận công ty con tại Hồng Kông của họ đã rót 750 triệu nhân dân tệ (110 triệu USD) để đổi lấy khoảng 0.21% cổ phần tại startup này.

Nhiều nguồn tin thân cận cho biết công ty công nghệ này hiện đã bắt đầu các bước chuẩn bị cho việc niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán STAR Market tại Thượng Hải với mục tiêu nộp hồ sơ phát hành lần đầu ra công chúng ngay trong năm nay.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng đang lên kế hoạch cho một vòng gọi vốn tiếp theo trị giá lên tới 50 tỷ nhân dân tệ (7.38 tỷ USD). Những kế hoạch tài chính đầy tham vọng này phản ánh rõ nét cuộc đua chi phí ngày càng đắt đỏ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, nơi các doanh nghiệp bắt buộc phải duy trì nguồn chi tiêu khổng lồ cho hệ thống chip xử lý, các trung tâm dữ liệu và việc thu hút nhân tài.

Theo Reuters