Phố Wall chi tiền khủng để mua quyền tiếp cận sớm phát ngôn của Tổng thống Mỹ

Mạng xã hội Truth Social của ông Donald Trump gây tranh cãi khi ra mắt gói dữ liệu Truth API có giá lên tới 100.000 USD/tháng, cho phép các quỹ đầu tư phố Wall tiếp cận sớm các phát ngôn định hướng thị trường của Tổng thống Mỹ.

Tập đoàn truyền thông và công nghệ Trump Media & Technology Group, đơn vị sở hữu mạng xã hội Truth Social, vừa thảo luận về kế hoạch thu phí các nhà giao dịch và công ty đầu tư tại phố Wall lên tới 100.000 USD mỗi tháng để được quyền truy cập nhanh hơn vào các bài đăng của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nhiều nguồn tin thân cận cho biết doanh nghiệp này cũng đưa ra gói ưu đãi giảm giá xuống còn 60.000 USD một tháng nếu các tổ chức tài chính đồng ý ký hợp đồng cam kết sử dụng dịch vụ kéo dài trong 3 năm. Phía công ty vừa chính thức ra mắt nguồn dữ liệu được cấp phép mang tên Truth API nhằm cung cấp cho các ngân hàng khả năng tiếp cận nhanh nhất các bài viết từ 10 tài khoản có sức ảnh hưởng lớn nhất trên nền tảng nhưng chưa công bố biểu phí chi tiết.

Bước đi chiến lược này đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp của ông Donald Trump tham gia vào lĩnh vực cấp phép dữ liệu thương mại để mở ra một dòng doanh thu hoàn toàn mới, dù hoạt động này lập tức vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ các nghị sĩ đảng dân chủ. Giới chính trị gia đối lập cáo buộc dịch vụ này sẽ làm giàu cho gia đình Tổng thống Mỹ và các nhà tài phiệt phố Wall bằng cách tận dụng lợi thế thông tin chính sách.

Thực tế cho thấy các bài đăng của ông Donald Trump thường có tác động rất mạnh mẽ đến thị trường tài chính khi dòng trạng thái tuyên bố hoãn áp thuế mới của ông vào năm ngoái từng khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng vọt. Việc tiếp cận nguồn dữ liệu sớm dù chỉ nhanh hơn vài phần nghìn giây cũng mang lại lợi thế cạnh tranh khổng lồ cho các quỹ đầu tư để thu về hàng trăm nghìn USD lợi nhuận trên mỗi giao dịch lớn.

Hệ thống cung cấp dữ liệu mới sẽ hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày để lưu trữ toàn bộ các bài đăng từ năm 2022 của những tài khoản phổ biến nhất, bao gồm trang cá nhân của ông Donald Trump cùng các con trai và các đồng minh chính trị thân cận. Doanh nghiệp cho biết đã ký kết hợp đồng với những khách hàng đầu tiên trước khi chính thức vận hành dịch vụ vào ngày 1/8.

Về mặt pháp lý, quỹ tín thác gia đình Donald J. Trump hiện đang nắm giữ khoảng 41% tổng số cổ phần lưu hành của tập đoàn. Nhiều chuyên gia giám sát đạo đức chính phủ nhận định mô hình kinh doanh này không vi phạm các điều khoản về thù lao trong hiến pháp Mỹ do các quy định này chỉ cấm quan chức nhận quà tặng từ chính phủ nước ngoài, đồng thời luật giao dịch nội gián cũng không thể áp dụng khi dịch vụ này được mở bán công khai cho hàng nghìn người cùng tiếp cận.

Theo Reuters