Công ty chứng khoán do bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch lỗ hàng trăm tỷ đồng vì cổ phiếu FPT

Ngày 30/6, giá vốn đầu tư của Vietcap vào cổ phiếu FPT là 649 tỷ đồng, song giá trị thị trường chỉ còn khoảng 437 tỷ đồng, tương đương tạm mất gần 33% giá vốn. Đây cũng là khoản lỗ lớn nhất từ đầu tư cổ phiếu của công ty chứng khoán này.

Theo công bố mới nhất của CTCP Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI), doanh nghiệp này đứng thứ 4 về thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HoSE với 7% thị phần.

Đối với khách hàng tổ chức, Vietcap tiếp tục dẫn đầu với hơn 28% thị phần môi giới.

Công ty này cũng có vị thế khi thường xuyên đóng vai trò tư vấn độc quyền trong các thương vụ IPO và niêm yết cổ phiếu lên trên thị trường chứng khoán.

Hiện Vietcap do bà Nguyễn Thanh Phượng làm Chủ tịch.

Bà Nguyễn Thanh Phượng hiện là Chủ tịch Chứng khoán Vietcap. Ảnh: Vietcap.

Theo báo cáo tài chính vừa được công bố, lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Vietcap lãi sau thuế 591 tỷ đồng, tăng 23%. Dù vậy với kết quả đạt được, doanh nghiệp mới chỉ thực hiện được khoảng 29% chỉ tiêu năm. Khoảng cách quá lớn này cho thấy Vietcap đang đối mặt với nhiều khó khăn để đạt được con số đã đề ra.

Điểm tối trong kết quả kinh doanh kỳ vừa rồi của Vietcap đến từ mảng tự doanh.

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy Vietcap đang tạm lỗ đáng kể tại một số khoản đầu tư vào cổ phiếu.

Cụ thể, tại ngày 30/6, giá vốn đầu tư vào cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT là 649 tỷ đồng, song giá trị thị trường chỉ còn khoảng 437 tỷ đồng. Tức là khoản đầu tư này đang tạm lỗ hơn 212 tỷ đồng, tương đương tạm mất gần 33% giá vốn. Đây cũng là khoản lỗ lớn nhất từ đầu tư cổ phiếu của Vietcap.

Thực tế, cổ phiếu công nghệ FPT đã có chuỗi ngày rơi thẳng đứng từ vùng 130.000 đồng/cp vào đầu năm 2025 về 65.000 đồng/cp như hiện tại. Việc cổ phiếu này bị khối ngoại liên tục bán ròng cũng khiến cho đà giảm chưa thể dừng lại.

Cổ phiếu FPT rơi mạnh từ vùng 130.000 đồng/cp về 65.000 đồng/cp từ năm 2025 đến nay. Nguồn: TradingView.

Khoản đầu tư của Vietcap vào mã KDH của Nhà Khang Điền cũng tạm ghi nhận lỗ, với số tiền gần 187 tỷ đồng, tương đương mất 20% so với giá vốn (930 tỷ).

Ngoài ra, khoản đầu tư vào cổ phiếu MWG của CTCP Đầu tư Thế giới Di động cũng “đỏ” tài khoản, khi giá vốn hơn 306 tỷ đồng nhưng giá trị thị trường còn 271 tỷ, tương đương mức lỗ khoảng 11%.

Như vậy, tạm tính cho 3 cổ phiếu bluechip nói trên, Vietcap do bà Nguyễn Thanh Phượng làm chủ tịch đã lỗ 432 tỷ đồng, tại cuối tháng 6/2026.

Nguồn: Thống kê báo cáo tài chính Vietcap.

Ở chiều ngược lại, Vietcap vẫn đang tạm lãi gần 1.770 tỷ đồng tại cổ phiếu IDP của Sữa Quốc tế, với giá vốn khoảng 441 tỷ đồng và giá trị ghi nhận hơn 2.210 tỷ đồng.

Nói thêm, IDP là cổ phiếu ưa thích của Vietcap nhiều năm nay, bắt đầu từ hồi 2020 khi Vietcap đăng ký mua 8,8 triệu cổ phiếu IDP (tương ứng 14,3% vốn) từ ngày 30/7 đến 30/8/2020.

Không những thế, ông Tô Hải - Chủ tịch HĐQT của IDP từng giữ chức Tổng Giám đốc của Vietcap trong 18 năm.

Bên cạnh lợi nhuận tiềm năng từ sự tăng giá của cổ phiếu IDP, Vietcap còn hưởng lợi từ ít nhất 6 đợt chi trả cổ tức bằng tiền của IDP trong gần 6 năm qua, với số tiền nhận về hàng trăm tỷ đồng.

Trở lại với danh mục đầu tư của Vietcap, bên cạnh khoản lãi lớn từ IDP, khoản đầu tư của Vietcap vào mã MCH của Masan Consumer cũng tạm lãi khoảng 165 tỷ đồng, nhưng thấp hơn đáng kể so với mức lãi gần 988 tỷ đồng đầu năm.

Danh mục đầu tư cổ phiếu của Vietcap. Nguồn: BCTC quý II/2026.

Về tình hình tài chính, tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của Vietcap đạt hơn 39.727 tỷ đồng. Trong đó, dòng tiền của công ty đang bị mắc kẹt phần lớn tại dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) với giá trị lên tới gần 16.644 tỷ đồng.

Ở phía nguồn vốn, cơ cấu nợ của doanh nghiệp cho thấy sự phụ thuộc rất lớn vào dòng vốn vay mượn.

Dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn ghi nhận ở mức 21.704 tỷ đồng. Khoản mục này chiếm tới gần 96% tổng nợ phải trả của Vietcap.