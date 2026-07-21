Gần 130 triệu cổ phiếu LPB vừa được bán với giá rẻ, LPBank sắp đón thêm đại cổ đông?

Gần 130 triệu cổ phiếu LPB của LPBank đã được bán thỏa thuận trong phiên 21/7 với giá 50.000 đồng/cp, tương ứng 4,3% vốn điều lệ ngân hàng. Mức giá này thấp hơn 6,5% so với giá tham chiếu của LPB đầu phiên.

Ảnh minh họa: LPBank.

Trong đầu phiên giao dịch chiều 21/7, cổ phiếu Ngân hàng TMCP Lộc Phát (LPBank - Mã: LPB) ghi nhận 20 giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng gần 130 triệu cổ phiếu, tương đương hơn 4,3% vốn điều lệ của ngân hàng.

Với mức giá giao dịch thỏa thuận 50.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị các giao dịch đạt gần 6.500 tỷ đồng.

Mức giá thỏa thuận này thấp hơn 6,5% so với giá tham chiếu của LPB đầu phiên và thấp hơn khoảng 9% so với giá đóng cửa phiên 21/7 ở mức 54.600 đồng/cổ phiếu.

Trong khi gần 130 triệu cổ phiếu LPB đã được thực hiện thỏa thuận, thì phiên hôm nay 21/7 chỉ có 6,3 triệu đơn vị được giao dịch khớp lệnh trên thị trường, tương đương giá trị 345 tỷ đồng.

Kết thúc phiên giao dịch hôm nay, vốn hóa của LPBank đạt khoảng 163.106 tỷ đồng. Đây cũng là phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp của mã này.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu LPB phiên ngày 21/7. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, trong phiên giao dịch sáng 23/6, cổ phiếu LPB cũng ghi nhận giao dịch thỏa thuận hơn 146 triệu đơn vị với tổng giá trị hơn 6.725 tỷ đồng.

Cùng ngày 23/6, LPBank công bố danh sách cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên. Theo danh sách này, ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Tập đoàn Vingroup sở hữu 146 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 4,894% vốn điều lệ ngân hàng.

Số lượng cổ phiếu ông Phạm Nhật Vượng nắm giữ trùng với khối lượng cổ phiếu LPB được sang tay qua phương thức thỏa thuận trong phiên sáng cùng ngày với giá trị hơn 6.725 tỷ đồng.

Theo công bố, đây là khoản đầu tư cá nhân của ông Phạm Nhật Vượng bằng tiền nhàn rỗi cá nhân và ông không có ý định tham gia kinh doanh hay điều hành trong lĩnh vực ngân hàng.

Nguồn: Cơ cấu của LPBank tại ngày 23/6/2026.

Sau khi thông tin ông Phạm Nhật Vượng xuất hiện trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn được công bố, toàn bộ nhân viên LPBank khi đó đã nhận “lì xì” 680.000 đồng/người, con số mang tính biểu tượng của ngân hàng.

Trước mốc 23/6, cơ cấu cổ đông sở hữu trên 1% vốn của LPBank khá đơn giản. Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026, ngân hàng chỉ có một cổ đông sở hữu trên 1% cổ phần là Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post), với tỷ lệ 6,54%.

Tại phụ lục kèm báo cáo, Vietnam Post nắm hơn 195,3 triệu cổ phiếu LPB, tương ứng 6,54% vốn. Người liên quan của Vietnam Post là bà Chu Thị Lan Hương, Phó Tổng Giám đốc Vietnam Post, sở hữu 100.544 cổ phiếu, tương ứng 0,0034% vốn LPBank.

Một thông tin khác trong cơ cấu cổ đông LPBank là việc ông Nguyễn Đức Thuỵ không còn nằm trong danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn từ cuối năm 2025. Trước đó, theo công bố ngày 17/7/2024, ông Thuỵ nắm hơn 70,7 triệu cổ phiếu LPB, tương đương 2,765% vốn điều lệ nhà băng này.

Về kết quả kinh doanh, LPBank vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với lợi nhuận trước thuế đạt 5.973 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước (6.163 tỷ đồng).

Trong kỳ, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 7.525 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tăng lên 1.552 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ, là nguyên nhân khiến lợi nhuận trước thuế giảm.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của LPBank đạt 615.502 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cuối năm trước. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 429.464 tỷ đồng, tăng 9,6%, trong khi tiền gửi khách hàng đạt 353.513 tỷ đồng, tăng 4,71% so với cuối năm 2025.