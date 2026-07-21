Trung ương bàn về đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam

Văn phòng Trung ương Đảng vừa phát hành thông cáo báo chí ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIV, ngày 21/7.

Theo đó, sáng cùng ngày, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm điều hành phiên thảo luận tại hội trường về 4 nội dung quan trọng.

Một là Quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV về những điều đảng viên không được làm (thay thế Quy định số 37 của Trung ương khóa XIII).

Hai là Đề án sửa đổi, bổ sung Quy định số 20-QĐ/TW, ngày 8/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

Ba là Đề án đổi mới mô hình phát triển Việt Nam.

Bốn là đề án sơ kết Nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII "về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật liên quan.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Ảnh: Cổng thông tin ĐCSVN.

Buổi chiều, Trung ương và các đại biểu làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án tổng kết Nghị quyết số 3 của Trung ương về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trung ương cũng thảo luận tại tổ về Đề án tổng kết Nghị quyết số 24 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI "về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường".

Ngày mai (22/7), Trung ương tiếp tục làm việc theo chương trình.