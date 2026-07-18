Tin nóng công nghệ 18/7: Trợ lý AI trên điện thoại gần 190 triệu đồng vẫn mắc lỗi

Chiếc điện thoại giá gần 190 triệu đồng vẫn đặt lịch sai, robot hình người được mở "trường dạy nghề", còn SpaceX tính bán năng lực AI cho Lầu Năm Góc là những tin công nghệ đáng chú ý hôm nay 18/7.

1. SpaceX muốn bán "sức mạnh AI" cho Lầu Năm Góc

SpaceX được cho là đang bàn với Bộ Quốc phòng Mỹ về việc cung cấp năng lực tính toán từ các trung tâm dữ liệu. Nói đơn giản, đây là hệ thống máy chủ và chip hiệu năng cao dùng để huấn luyện, vận hành các mô hình AI, với giá trị hợp đồng có thể lên tới hàng tỷ USD.

Biểu tượng SpaceX tại cơ sở của hãng ở California, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Công ty của Elon Musk vốn đã hợp tác với Lầu Năm Góc trong các lĩnh vực như phóng tên lửa, liên lạc vệ tinh và cảnh báo tên lửa. Tuy nhiên, các cuộc trao đổi vẫn ở giai đoạn đầu và chưa chắc dẫn tới một thỏa thuận chính thức.

2. Điện thoại gần 7.000 USD vẫn đặt lịch sai

Vertu Alphafold là mẫu điện thoại gập siêu sang, dùng da bê, chi tiết titan và có giá từ 6.880 USD (gần 190 triệu đồng). Điểm nhấn của máy là Hermes Agent, một trợ lý AI có thể tự thao tác qua nhiều ứng dụng để đọc hợp đồng, xử lý bảng tính, nhắn tin hoặc sắp xếp lịch làm việc.

Vertu Alphafold bọc da màu cam đặt cạnh một mẫu điện thoại gập Samsung. Ảnh: TechCrunch.

Dù được quảng bá như một trợ lý điều hành, Hermes vẫn mắc những lỗi khá cơ bản trong thử nghiệm của TechCrunch. Hệ thống đặt nhắc việc sai giờ, lên lịch chuyến công tác nhầm ngày và bỏ dở một số yêu cầu, khiến mức giá gần 7.000 USD càng trở nên khó thuyết phục.

3. Robot hình người sắp có "trường dạy nghề"

Agility Robotics đang mở một cơ sở rộng khoảng 5.600 m² tại Fremont, California, để huấn luyện robot Digit. Đây là robot hai chân có hình dáng gần giống người, được thiết kế để đi lại trong nhà máy, nâng thùng hàng và làm những công việc lặp đi lặp lại.

CEO Nvidia xuất hiện bên robot hình người Digit tại một sự kiện công nghệ. Ảnh: Agility Robotics.

Có thể xem cơ sở mới như một "trường dạy nghề" cho robot, nơi Digit học thêm kỹ năng trước khi tới làm việc tại doanh nghiệp. Mẫu robot này đã được thử nghiệm tại Amazon, Toyota và một số công ty logistics, trong bối cảnh cuộc đua robot hình người ngày càng nóng.

4. Robotaxi của Amazon bị triệu hồi vì không nhận ra khói

Zoox, công ty xe tự lái thuộc Amazon, triệu hồi toàn bộ 105 robotaxi sau một sự cố liên quan đến khói dày. Robotaxi là loại taxi tự vận hành bằng camera, cảm biến và phần mềm, không cần tài xế trực tiếp ngồi sau vô-lăng.

Robotaxi Zoox hoạt động trên đường phố Texas, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Trong sự cố, một xe Zoox đi vào khu vực đang xảy ra hỏa hoạn, phanh gấp rồi dừng giữa đường. Nhân viên phải điều khiển từ xa để đưa xe ra ngoài. Zoox sau đó cập nhật phần mềm, giúp phương tiện nhận diện và phản ứng tốt hơn khi gặp khói dày.

Theo Reuters, TechCrunch, Agility Robotics