Thuê bao khi gắn trên smartphone mới sẽ phải xác thực lại sinh trắc học

Từ ngày 15/6, thuê bao thay đổi smartphone sẽ phải xác thực lại về sinh trắc học khuôn mặt, giống việc thay điện thoại cài đặt tài khoản ngân hàng, VNeID hay thay eSim. Yêu cầu này nhằm đảm bảo số điện thoại luôn gắn với đúng người sử dụng.

Trao đổi tại buổi họp báo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) sáng 1/6, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết từ ngày 15/6/2026, các thuê bao liên quan hoạt động thay đổi thiết bị đầu cuối sẽ phải thực hiện lại xác thực sinh trắc học khuôn mặt, tương tự như khi thay đổi thiết bị có cài đặt tài khoản ngân hàng, tài khoản VNeID hoặc chuyển sang eSIM.

Quy định này nhằm đảm bảo số thuê bao luôn gắn với đúng người sử dụng, qua đó giảm rủi ro SIM bị lợi dụng trong các trường hợp mất hoặc thất lạc nhưng chưa kịp khóa, hạn chế nguy cơ bị kẻ xấu khai thác cho mục đích lừa đảo.

Ông Cương cũng thông tin hiện có khoảng 1,6 triệu số được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ và hơn 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái chính chủ trên VNeID.

Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông (Bộ KHCN).

Lãnh đạo Cục Viễn thông cho biết các doanh nghiệp liên tục gửi thông báo, yêu cầu cá nhân đang sử dụng số thuê bao di động thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao. Các thuê bao không thực hiện đúng yêu cầu bị tạm dừng 1 chiều.

Ông Nguyễn Anh Cương cho biết người dân có thể tra cứu toàn bộ số thuê bao đứng tên mình. Từ đó, chủ thuê bao xác nhận các số đang sử dụng và phát hiện, làm rõ các số không thuộc quyền kiểm soát. Từ thông tin của người dùng, các doanh nghiệp viễn thông rà soát, xử lý hơn 1,6 triệu số được xác nhận không sử dụng.

Người cao tuổi được ưu tiên hỗ trợ xác thực thuê bao tận nhà trước thời điểm áp dụng quy định mới từ ngày 15/6.

Theo Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, đến ngày 15/6/2026, nếu vẫn người dùng không thực hiện xác nhận, các thuê bao này sẽ tạm dừng dịch vụ chiều đi (gồm gọi điện, nhắn tin SMS đến các thuê bao khác).

“Hiện dữ liệu vẫn đang được Cục C06 - Bộ Công an tích cực phối hợp với các doanh nghiệp viễn thông để rà soát, đồng bộ lên VNeID. Do đó, có thể tại thời điểm hiện tại sẽ còn một số người dân vẫn chưa thấy dữ liệu của mình được hiện lên đầy đủ, ngoài ra hiện vẫn còn nhiều người chưa xác nhận trạng thái”, ông Nguyễn Anh Cương nói.

Theo dự báo của các nhà mạng, với tiến độ xác thực thuê bao như hiện nay, sau ngày 15/6 sẽ có hàng triệu thuê bao bị tạm khóa SIM do chưa xác thực sử dụng chính chủ trên VNeID. Các nhà mạng đang tích cực hỗ trợ xác thực thuê bao tận nhà cho những người già, người yếu thế trong xã hội để thúc đẩy nhanh việc xác thực thuê bao theo quy định.