Tốc độ sạc nhanh nhất của iPad là bao nhiêu?

Tìm hiểu khả năng sạc nhanh của iPad Pro M5 với củ sạc 60W và giải đáp thắc mắc về việc sử dụng các bộ sạc công suất cao để nạp năng lượng an toàn cho máy tính bảng Apple.

Bên cạnh dung lượng pin lớn, người dùng di động hiện nay ngày càng quan tâm đến công nghệ sạc tích hợp để rút ngắn tối đa thời gian nạp năng lượng. Một số dòng thiết bị đời mới như thế hệ iPhone 17 ra mắt vào năm ngoái đã sở hữu tính năng nạp sạc nhanh tới 50% pin chỉ trong vòng 30 phút. Dù vậy, tính đến thời điểm hiện tại thì dòng máy tính bảng duy nhất của hệ sinh thái Apple sở hữu năng lực vượt trội này chính là phiên bản iPad Pro M5.

Để kích hoạt tính năng nạp năng lượng nhanh trên dòng máy tính bảng cao cấp này, hãng công nghệ Mỹ khuyến cáo người tiêu dùng cần sử dụng các củ sạc có công suất nguồn ra tối thiểu là 60W. Con số này vượt trội hơn hẳn so với mức giới hạn năng lượng của phiên bản tiền nhiệm iPad Pro M4 vốn chỉ dừng lại ở ngưỡng 38W hay phiên bản iPad Air M2 với mức tiếp nhận 30W.

Trong khi đó, các dòng máy cỡ nhỏ như iPad mini 7 chỉ sử dụng bộ cấp nguồn công suất thấp 20W và phải mất tới hai giờ đồng hồ để nạp đầy hoàn toàn. Sự khác biệt về các thông số kỹ thuật này thường gây ra nhiều sự nhầm lẫn cho người sử dụng trong quá trình chọn mua phụ kiện.

Nhiều người tiêu dùng đã chủ động tìm kiếm và chọn mua các bộ sạc có công suất lớn hơn rất nhiều để thay thế cho củ sạc nguyên bản đi kèm hộp máy vốn chỉ có công suất 20W. Các chuyên gia kỹ thuật khẳng định việc cắm các bộ nguồn công suất lớn lên tới 100W vào các dòng máy tính bảng thông thường là hoàn toàn an toàn và không gây ảnh hưởng xấu đến tuổi thọ của viên pin bên trong. Bản chất của các thiết bị di động thông minh hiện nay là khả năng tự động điều tiết và chỉ nhận đúng mức năng lượng tối đa mà bo mạch phần cứng của máy có thể xử lý được.

Yếu tố thực sự tác động đến độ bền của pin nằm ở thói quen vận hành các tác vụ nặng khi đang cắm điện và mức nhiệt độ của môi trường xung quanh. Khách hàng cũng được khuyến cáo không nên sử dụng các loại dây cáp làm giả kém chất lượng, tránh đặt máy trên giường nệm hay dưới gối ôm trong lúc nạp điện và hạn chế để thiết bị tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Bên cạnh đó, hệ điều hành của máy cũng tích hợp sẵn tính năng tự động trì hoãn nạp năng lượng vượt quá mức 80% nhằm mục đích bảo vệ pin sau nhiều chu kỳ sử dụng liên tục.