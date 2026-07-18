Vì sao kính thông minh vẫn chưa thể bùng nổ dù được quảng cáo rầm rộ?

Dù được kỳ vọng sẽ mở ra kỷ nguyên công nghệ mới, kính thông minh hiện vẫn đối mặt với nhiều nghi ngờ do hiệu suất yếu, rào cản phần cứng và những lo ngại lớn về quyền riêng tư của người dùng.

1. Sản phẩm công nghệ không dành cho số đông

Kỷ nguyên của kính thông minh dường như đã bắt đầu khi chứng kiến sự thành công của dòng sản phẩm do Meta sản xuất trong vài năm qua bất chấp những lo ngại về quyền riêng tư. Nhiều nhà sản xuất khác cũng liên tục tung ra các phiên bản của riêng mình để cạnh tranh. Tuy nhiên không giống như điện thoại thông minh hay đồng hồ thông minh, kính thông minh không phải là một bước tiến công nghệ rõ ràng để tất cả mọi người phải vội vàng tìm mua.

Phần lớn người tiêu dùng vốn không có nhu cầu đeo kính, trong khi số khác lại cảm thấy bất an khi đối thoại với một người đeo chiếc kính có khả năng ghi hình. Thêm vào đó không phải công ty nào cũng nhận ra năng lực thực sự của thiết bị này và đa số các sản phẩm hiện nay mang lại cảm giác như đang cố gắng giải quyết một vấn đề không hề tồn tại trong thực tế.

2. Sự loay hoay trong quá trình định hình tính năng thực tế

Tại triển lãm công nghệ IFA gần đây, một số lượng lớn các công ty đã giới thiệu các mẫu kính thông minh được sản xuất hàng loạt với các chức năng tương đương nhau từ camera 12 megapixel cho đến thời lượng pin tương đồng. Một vài cái tên nổi bật hơn phần còn lại nhờ thiết kế táo bạo như Rokid, L'Attitude hay thương hiệu MemoMind của hãng XGIMI.

Thế nhưng những nhược điểm lớn của việc sở hữu một chiếc kính thông minh hiện tại vẫn hiện hữu rõ ràng. Vấn đề là bản thân các thiết bị này vẫn chưa định hình chúng được tạo ra để phục vụ mục đích gì. Đồng hồ thông minh từng mất một thời gian dài để chuyển mình thành thiết bị theo dõi sức khỏe hàng ngày, trong khi kính thông minh đang phải trải qua một cuộc khủng hoảng danh tính vô cùng nghiêm trọng.

3. Trở ngại lớn từ trải nghiệm đeo và phần cứng

Hoạt động tiếp thị luôn tìm cách thuyết phục người dùng mua sản phẩm mới nhưng thật khó để thuyết phục một người sử dụng kính thông minh khi họ không có các vấn đề về thị giác. Điểm hấp dẫn của kính thông minh chỉ xuất hiện khi chúng đảm bảo được yếu tố thời trang, điều mà phiên bản MemoMind One của XGIMI hay dòng kính Ray-Ban của Meta đã làm rất tốt.

Ngay cả vậy người dùng vẫn cảm thấy khó chịu khi phải đeo một thiết bị nặng nề trên mũi suốt nhiều giờ liền với viên pin luôn nằm sát bên tai. Đối với những người bắt buộc phải đeo kính cả ngày, việc nâng cấp này cũng gặp trở ngại nếu họ mắc các tật khúc xạ phức tạp đòi hỏi tròng kính lớn hơn.

4. Sự phụ thuộc điện thoại và bảo mật dữ liệu

Hiện tại các dòng kính thông minh chỉ có thể tự thực hiện vài tác vụ cơ bản như dịch thuật trực tiếp, hiển thị văn bản, chụp ảnh và thông báo cuộc gọi. Đối với bất kỳ yêu cầu nào phức tạp hơn, chúng hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc điện thoại đi kèm để kết nối hệ thống đám mây xử lý thông tin.

Trong các tình huống thực tế, không ai sử dụng tính năng dịch thuật liên tục hay dùng màn hình nhắc bài để trò chuyện và việc nghe nhạc bằng tai nghe chuyên dụng vẫn mang lại hiệu quả tốt hơn. Kính thông minh chưa thể mang lại nhiều giá trị sử dụng độc lập. Bên cạnh đó mối lo ngại về quyền riêng tư còn lớn hơn khi các ống kính thường được thiết kế ẩn khiến người xung quanh không nhận ra họ đang bị ghi hình.

5. Cuộc đua công nghệ chờ đợi sự gia nhập của những ông lớn

Một nguyên nhân khác khiến kính thông minh chưa thể bứt phá là do sự vắng mặt của các tập đoàn lớn, đặc biệt là Apple. Nhiều tin đồn cho thấy Apple đang có kế hoạch tham gia vào cuộc đua này trong thời gian tới. Bên cạnh đó các thương hiệu như Samsung và Google cũng đã hé lộ các mẫu kính thông minh mới hợp tác cùng các hãng thời trang danh tiếng nhưng sản phẩm vẫn chưa mở bán chính thức. Tập đoàn công nghệ OpenAI cũng được dự đoán sẽ tham gia vào mảng phần cứng này dựa trên việc tuyển dụng các kỹ sư thiết kế hàng đầu. Thị trường hiện tại vẫn chỉ là sân chơi riêng của Meta và các thương hiệu bắt chước phong cách đó, và cục diện chỉ thay đổi khi các ông lớn nhập cuộc.

Theo BGR