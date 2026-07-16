Xóa tư duy "không quản được thì cấm" và các thủ tục biến tướng trong KHCN, viễn thông

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị quá trình sửa đổi 4 luật trong lĩnh vực khoa học công nghệ, viễn thông và giao dịch điện tử phải đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, xóa bỏ tư duy "không quản được thì cấm".

Cắt giảm thủ tục, đẩy mạnh phân quyền

Sáng 16/7, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật gồm: Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ.

Trình bày tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết sau quá trình thi hành, cả 4 luật đã bộc lộ nhiều vướng mắc về thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh và phân định thẩm quyền.

Để kịp thời tháo gỡ các bất cập, Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết tạo cơ chế đặc thù. Các cơ chế này đã phát huy hiệu quả trong thực tiễn và cần được luật hóa nhằm bảo đảm tính ổn định, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Vũ Hải Quân cho biết các dự thảo luật tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện đầu tư kinh doanh và ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Ảnh: Quochoi.vn.

Dự thảo Luật tập trung vào 3 nhóm nội dung chính: cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền; hoàn thiện cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả quản lý trong các lĩnh vực viễn thông, giao dịch điện tử, tần số vô tuyến điện và chuyển giao công nghệ.

Trong đó, dự thảo Luật Tần số vô tuyến điện cắt giảm điều kiện cấp giấy phép sử dụng tần số, đồng thời sửa đổi quy định về thu hồi giấy phép và chứng chỉ vô tuyến điện viên.

Dự thảo Luật Viễn thông bãi bỏ hoặc đơn giản hóa một số điều kiện cấp phép; tích hợp phương án kinh doanh và phương án kỹ thuật vào kế hoạch kinh doanh; đồng thời bãi bỏ quy định về điều kiện hoạt động đối với dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền.

Đối với Luật Giao dịch điện tử, dự thảo bãi bỏ hai thủ tục hành chính liên quan đến gia hạn và thay đổi giấy phép kinh doanh dịch vụ tin cậy.

Dự thảo Luật Chuyển giao công nghệ phân quyền cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, ban hành Chương trình quốc gia phát triển thị trường khoa học và công nghệ; quyết định các chương trình, chính sách về nhập khẩu, chuyển giao, ứng dụng và đổi mới công nghệ.

Kiên quyết xóa bỏ các thủ tục biến tướng

Tán thành sự cần thiết ban hành luật, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh việc sửa đổi 4 luật phải quán triệt 3 nguyên tắc.

Thứ nhất, thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương của Đảng.

Thứ hai, chỉ luật hóa các cơ chế, chính sách đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận, không lồng ghép chính sách mới.

Thứ ba, bảo đảm đúng phạm vi của một luật sửa nhiều luật theo trình tự rút gọn, tức chỉ rút ngắn thời gian thực hiện, không cắt giảm quy trình, thủ tục hay hạ thấp chất lượng xây dựng pháp luật.

Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị làm rõ cơ chế hậu kiểm khi cắt giảm thủ tục, bảo đảm cải cách nhưng không buông lỏng quản lý nhà nước. Ảnh: Quochoi.vn.

Bà Hải cũng đề nghị làm rõ cơ chế hậu kiểm thay thế đối với các điều kiện, thủ tục được cắt giảm, bảo đảm thực hiện nhất quán chủ trương chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Theo bà, việc cải cách thủ tục hành chính phải đi đôi với nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, không để xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát để cắt giảm các quy định, quy trình, thủ tục và điều kiện đầu tư kinh doanh không còn cần thiết, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh yêu cầu cắt giảm thủ tục hành chính, xóa bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh không còn phù hợp. Ảnh: Quochoi.vn.

Ông nhấn mạnh yêu cầu kiên quyết xóa bỏ tư duy không quản được thì cấm hoặc đặt ra các thủ tục biến tướng, đồng thời bảo đảm các quy định của dự thảo luật phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Bên cạnh đó, ông Diên yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu số nhằm giảm hồ sơ, giấy tờ cho người dân và doanh nghiệp, thực hiện xuyên suốt chủ trương chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, từ quản lý bằng cấp phép sang quản lý bằng tiêu chuẩn, quy chuẩn và giám sát việc thực thi.