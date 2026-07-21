Đà Nẵng nâng cao năng lực kết nối, khai thác dữ liệu

Chiều 21/7, Sở KH&CN TP Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai chuyển đổi số cho cán bộ, công chức các sở, ban, ngành với chuyên đề phổ biến pháp luật về dữ liệu năm 2026.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Trung tâm Hành chính thành phố và kết nối trực tuyến đến 93 xã, phường trên địa bàn.

Theo Sở KHCN TP Đà Nẵng, hội nghị được tổ chức nhằm phổ biến các quy định pháp luật về dữ liệu, nhất là các nội dung liên quan đến quản lý nhà nước về dữ liệu, xây dựng, kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; đồng thời nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ phụ trách dữ liệu tại các cơ quan, đơn vị và địa phương, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn mới.

Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KHCN TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Sở KHCN, cho rằng dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên chiến lược, là nền tảng xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số và thúc đẩy các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI).

Bên cạnh đó, việc ban hành Luật Dữ liệu và các văn bản hướng dẫn đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để chuyển từ quản lý dữ liệu phân tán sang quản trị dữ liệu thống nhất.

Cũng theo ông Trần Ngọc Thạch, thời gian qua, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả tích cực trong xây dựng và phát triển dữ liệu với hàng nghìn bộ dữ liệu được tích hợp vào Kho dữ liệu dùng chung, nhiều nền tảng điều hành, dữ liệu mở và các ứng dụng phục vụ quản lý, điều hành đã được triển khai… Tuy nhiên, Đà Nẵng vẫn còn đối mặt với những khó khăn về chất lượng dữ liệu, tiêu chuẩn kết nối và nguồn nhân lực.

“Chính vì vậy, hội nghị là dịp để các cơ quan, cán bộ công chức cập nhật quy định mới, nâng cao năng lực quản trị, chuẩn hóa, kết nối, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu, góp phần tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình triển khai”, ông Thạch nói.

Báo cáo viên trình bày tại hội nghị. Ảnh XM.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã phổ biến, cập nhật những nội dung trọng tâm của Luật Dữ liệu năm 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong đó làm rõ các quy định về quản lý nhà nước đối với dữ liệu, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia xử lý dữ liệu; định hướng xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia; chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước, gắn với bảo đảm an toàn, bảo vệ dữ liệu cá nhân và triển khai hiệu quả Chiến lược dữ liệu đến năm 2030…

Quang cảnh lễ ký kết giữa UBND TP Đà Nẵng và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an về hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu và chuyển đổi số. Ảnh XM.

Cùng ngày, UBND TP Đà Nẵng và Trung tâm Dữ liệu Quốc gia - Bộ Công an đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dữ liệu và chuyển đổi số.

Theo đó, 2 bên sẽ phối hợp xây dựng và triển khai Khung kiến trúc dữ liệu, Khung quản trị và quản lý dữ liệu; Kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu; Nghiên cứu, xây dựng Sàn dữ liệu và kinh tế dữ liệu; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực dữ liệu; Nghiên cứu, ứng dụng các nền tảng dữ liệu…