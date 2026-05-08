Vì sao vẫn còn hàng nghìn thuê bao chưa xác thực thông tin?

Dù các nhà mạng đã nhiều lần gửi thông báo và triển khai xác thực theo Thông tư 08, đến nay vẫn còn hàng nghìn thuê bao chưa hoàn tất chuẩn hóa thông tin.

Nhiều thuê bao vội vàng đi xác thực khi nhận cảnh báo khóa SIM

Những ngày đầu tháng 5, tại nhiều điểm giao dịch của các nhà mạng lớn như Viettel, VinaPhone, MobiFone trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, ghi nhận lượng người đến xác thực thông tin thuê bao tăng mạnh sau khi nhận được tin nhắn cảnh báo khóa SIM một chiều.

Chị Phượng, ngụ phường Hạnh Thông (TP Hồ Chí Minh), cho biết do bận công việc nên chưa kịp đi xác thực dù đã nhận tin nhắn nhắc nhở. “Khi nhận thông báo có thể bị khóa SIM một chiều, tôi phải đến cửa hàng ngay vì lo bị gián đoạn liên lạc”, chị Phượng nói.

Theo các nhà mạng, nhiều người dùng chậm xác thực do quên tin nhắn yêu cầu đi xác thực từ nhà mạng, bận công việc. Đến ngày 6/5, đại diện các doanh nghiệp viễn thông cho biết vẫn còn hàng nghìn thuê bao chưa xác thực đầy đủ thông tin theo quy định.

Đại diện Viettel cho biết từ ngày 15/4, sau khi Thông tư 08 có hiệu lực, ứng dụng VNeID bắt đầu gửi thông báo xác nhận trạng thái sử dụng của thuê bao theo từng đợt. Trường hợp người dùng xác nhận không sử dụng hoặc không phản hồi trên VNeID, hệ thống sẽ gửi tin nhắn yêu cầu xác thực lại trong vòng 5 ngày.

Nếu người dùng không thực hiện đúng thời hạn, thuê bao sẽ bị khóa một chiều, sau đó có thể tiến tới khóa hai chiều và thu hồi số theo quy định.

Ngoài ra, nhóm người dùng cần sớm xác thực còn bao gồm những thuê bao đăng ký bằng giấy tờ cũ (CMND 9 số), hộ chiếu, giấy tờ ngành công an, quân đội; thuê bao đứng tên người khác; hoặc đã nhận tin nhắn mời chuẩn hóa từ nhà mạng nhưng chưa thực hiện.

Theo quy định, mỗi thuê bao di động phải có đầy đủ bốn trường thông tin: số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học ảnh khuôn mặt, đồng thời các thông tin này phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của Bộ Công an.

Đại diện Viettel cho biết từ 15/4, nhà mạng đã gửi thông báo đến các thuê bao có thông tin chưa đầy đủ, yêu cầu người dùng thực hiện xác thực theo quy định. Do đã đủ 15 ngày kể từ thời điểm thông báo, Viettel bắt đầu triển khai khóa SIM đối với các trường hợp chưa hoàn tất xác thực.

Tuy nhiên, theo đại diện nhà mạng, người dùng chỉ cần đến cửa hàng giao dịch hoặc tự xác thực qua ứng dụng là có thể sử dụng lại thuê bao bình thường.

Gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng hoạt động kinh doanh

Ghi nhận tại các điểm giao dịch viễn thông của các nhà mạng trên địa bàn TP.HCM trong những ngày gần đây cho thấy, lượng người dùng đến làm thủ tục trực tiếp tăng đáng kể. Phần lớn trong số này là khách hàng lớn tuổi, ít thành thạo công nghệ.

Người dùng thuê bao di động đến các điểm giao dịch của các nhà mạng làm thủ tục xác thực thông tin thuê bao tăng mạnh.

Một nhà mạng trên đường Hùng Vương, phường Vườn Lài (TP.HCM) cho biết không ít thuê bao cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ cũng đến thực hiện xác thực thông tin.

Theo đại diện các doanh nghiệp viễn thông, việc chưa xác thực thông tin thuê bao dẫn đến tình trạng bị khóa SIM một chiều, điều này làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc liên lạc của người dân. Đáng chú ý, nhiều thuê bao của hộ kinh doanh cá thể và doanh nghiệp nhỏ vẫn chưa hoàn tất xác thực, trong khi các số này thường được sử dụng làm tổng đài, hotline phục vụ hoạt động kinh doanh.

Các nhà mạng khuyến cáo nhóm đối tượng này nên sớm đến điểm giao dịch để xác thực thông tin, tránh nguy cơ bị gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng công việc làm ăn.

Đại diện VinaPhone cho biết việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu bắt buộc theo quy định, mà còn giúp khách hàng bảo vệ quyền lợi chính đáng, hạn chế rủi ro liên quan đến việc giả mạo thông tin.

Thời gian qua, Trung tâm Dữ liệu dân cư Quốc gia đã phối hợp với đơn vị chuyên môn của Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) và các doanh nghiệp viễn thông xây dựng mô hình kỹ thuật, triển khai kết nối để đồng bộ thông tin thuê bao. Hiện có 6 doanh nghiệp viễn thông gồm Viettel, VinaPhone, MobiFone, FPT, Asim và Itel đã hoàn tất kết nối kỹ thuật với Trung tâm Dữ liệu dân cư. Việc đồng bộ thông tin được thực hiện qua đường truyền bảo mật, bảo đảm gần thời gian thực đối với các phát sinh thay đổi thông tin thuê bao.

Trước đó, tại Họp báo thường kỳ Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 29/4 vừa qua, ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, cho biết theo quy định tại Thông tư 08, các doanh nghiệp viễn thông có tối đa 30 ngày kể từ ngày 15/4 để cập nhật toàn bộ thông tin thuê bao lên VNeID. Do quá trình cập nhật vẫn đang được Cục C06 (Bộ Công an) phối hợp với các doanh nghiệp triển khai, nên tại thời điểm hiện tại vẫn có trường hợp người dân chưa thấy đầy đủ dữ liệu hiển thị trên hệ thống.

Theo thống kê sơ bộ đến cuối tháng 4/2026, đã có hơn 95 triệu thuê bao được đưa lên VNeID; gần 900.000 số được người dùng xác nhận không còn sử dụng; hơn 60 triệu thuê bao đã xác nhận sử dụng chính chủ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn khoảng hơn 34 triệu thuê bao chưa xác nhận trạng thái trên VNeID. Công tác tổng rà soát, xác nhận chính chủ sẽ tiếp tục được triển khai đến 15/6/2026.