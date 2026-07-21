Bán lại vàng cho PNJ: Trên 5 triệu đồng phải chờ 120 ngày mới được nhận hết tiền

Nhân viên PNJ thông báo khách hàng bán vàng được nhận tiền ngay nếu giá trị sản phẩm dưới 5 triệu đồng, còn trên 5 triệu đồng phải đợi trong vòng 120 ngày.

Những ngày qua, thông tin về việc Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) thay đổi chính sách thanh toán khi thu mua lại sản phẩm của khách hàng đã thu hút sự quan tâm lớn của người tiêu dùng và nhà đầu tư.

Chia sẻ với VietTimes, chị T (trú tại phường Tây Mỗ, TP Hà Nội) cho biết ngày 21/7, chị đi bán một cặp nhẫn vàng tại cửa hàng PNJ nằm trong một trung tâm mua sắm. Tuy nhiên, nhân viên thông báo cửa hàng này không còn thu mua lại sản phẩm.

"Giờ muốn bán lại vàng của PNJ tại Hà Nội, tôi được hướng dẫn phải đến các cơ sở lớn tại Cầu Giấy, Quang Trung và Trần Nhân Tông", chị T nói.

Không chỉ thu hẹp phạm vi, PNJ còn đặt hạn mức và giới hạn thời gian thu mua từ 15h đến 17h.

Thêm vào đó, PNJ đưa ra chính sách chỉ thanh toán trong ngày với sản phẩm có giá trị dưới 5 triệu đồng. Còn với sản phẩm có giá trị trên 5 triệu đồng, khách hàng phải đợi trong vòng 120 ngày mới được nhận toàn bộ số tiền.

Doanh nghiệp chia lịch thanh toán trong 120 ngày thành 5 đợt gồm: 10%, 20%, 25%, 25% và 20%. Nếu thời điểm thanh toán trùng ngày nghỉ hoặc ngày lễ, khoản tiền sẽ được chuyển vào ngày làm việc tiếp theo.

Nhân viên này khuyến khích chị T lựa chọn phương án đổi ngang sản phẩm cùng giá trị hoặc có giá trị cao hơn.

"Khi được hỏi nguyên nhân vì sao, nhân viên chỉ bảo đây là chính sách tập đoàn áp dụng từ hôm nay. Nhân viên này còn khuyên tôi nên đến các cơ sở thu mua sớm nếu muốn bán được vì sợ lượng khách hàng tới đông", chị T chia sẻ.

Tính đến chiều 21/7, trong nhóm các thương hiệu vàng lớn trên thị trường Việt Nam, PNJ là thương hiệu có khoảng cách giữa giá vàng 9999 thu vào và bán ra cao nhất, lên tới 5 triệu đồng/lượng. Các thương hiệu khác như SJC, DOJI duy trì khoảng cách mua vào, bán ra là 3 triệu đồng/lượng; Bảo Tín Minh Châu là 3,7 triệu đồng/lượng.

Trước đó, tại cuộc trao đổi với báo chí sáng 21/7, ông Phan Quốc Công, Tổng giám đốc PNJ, cho biết kể từ ngày 3/7, sau khi cơ quan chức năng khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab, để điều tra liên quan đến vụ án buôn lậu 28.000 viên kim cương, doanh số mua lại trang sức tại PNJ đã cao gấp 5 lần doanh số bán ra.

Để đáp ứng nhu cầu của khách hàng, PNJ đã bố trí nguồn lực tài chính lên tới hàng nghìn tỷ đồng nhằm đảm bảo thực hiện đầy đủ các cam kết mua lại. Tuy nhiên, lượng hàng mua lại tăng đột biến đã tạo áp lực lớn lên thanh khoản và dòng tiền ngắn hạn của doanh nghiệp.

Vì thế, thay vì thanh toán ngay trong ngày như trước, PNJ sẽ thực hiện chi trả sau khi hoàn tất quy trình kiểm định, xác nhận giá trị sản phẩm và bố trí nguồn thanh khoản phù hợp.

Theo đó, PNJ áp dụng hạn mức thanh toán tối đa mỗi ngày theo năng lực vận hành thực tế của hệ thống đối với toàn bộ giao dịch mua lại trên toàn quốc. Việc thanh toán sẽ được thực hiện theo thứ tự hoàn tất hồ sơ và phương án khách hàng lựa chọn. Trường hợp tổng nhu cầu giao dịch vượt quá hạn mức xử lý trong ngày, PNJ vẫn cam kết mua lại 100% và thanh toán đầy đủ giá trị giao dịch theo lộ trình đã thông báo.

"Đây là biện pháp quản trị thanh khoản mang tính tạm thời, được áp dụng trong giai đoạn thị trường có biến động bất thường và sẽ được PNJ xem xét điều chỉnh khi điều kiện thị trường trở lại ổn định", ông Công phân trần.

Đối với phương án giao dịch, khách hàng sở hữu kim cương rời có thể lựa chọn đổi sang kim cương rời khác hoặc nhận tiền mặt. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện chuyển đổi sang trang sức hoặc vàng miếng.

Đối với các dòng sản phẩm còn lại, khách hàng có thể lựa chọn chuyển đổi toàn bộ hoặc một phần giá trị mua lại sang các sản phẩm đang kinh doanh tại hệ thống PNJ như vàng miếng SJC, vàng Tài Lộc PNJ, nhẫn trơn, Kim Bảo, trang sức, quà tặng sưu tầm hoặc kim cương rời... Giá trị chuyển đổi sẽ được áp dụng theo chính sách ưu đãi hiện hành, đồng thời được cộng thêm ưu đãi tùy từng nhóm sản phẩm.

Trong trường hợp khách hàng muốn nhận tiền, PNJ sẽ thanh toán đầy đủ giá trị mua lại theo lộ trình mà hệ thống có thể đáp ứng. Doanh nghiệp cũng cho phép khách hàng kết hợp hai phương án, gồm chuyển đổi một phần giá trị sang sản phẩm PNJ và nhận tiền đối với phần còn lại.