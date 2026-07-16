Tin nóng công nghệ: Vá 570 lỗ hổng bảo mật liên quan Windows, Office

OpenAI ra mắt phần cứng đầu tiên, startup của cựu Giám đốc công nghệ OpenAI trình làng mô hình AI mở, Microsoft vá số lỗ hổng kỷ lục... là những tin nóng công nghệ sáng 16/7.

1. OpenAI ra mắt bàn phím điều khiển AI

OpenAI vừa giới thiệu Codex Micro, bàn phím nhỏ gọn dành cho người dùng công cụ lập trình Codex. Thiết bị được phối hợp phát triển với Work Louder, có giá 230 USD (tương đương 6,1 triệu đồng) và bán với số lượng giới hạn.

Codex Micro hỗ trợ theo dõi và điều khiển các tác nhân AI trong Codex. Ảnh: OpenAI.

Codex Micro có 6 phím phát sáng để hiển thị trạng thái tác nhân AI, núm xoay điều chỉnh mức độ suy luận và cần điều khiển để chuyển giữa các tác vụ. Người dùng cũng có thể gán phím cho thao tác chấp nhận mã, nhập giọng nói hoặc tạo nhánh hội thoại.

2. AI giúp rút ngắn thời gian thiết kế bảng mạch

Cadence Design Systems vừa giới thiệu AuraStack, tác nhân AI hỗ trợ thiết kế bảng mạch in và gói đóng chip. Kỹ sư có thể nhập yêu cầu bằng ngôn ngữ tự nhiên, sau đó hệ thống tự lập kế hoạch, bố trí linh kiện và mô phỏng thiết kế.

Trụ sở Cadence Design Systems tại San Jose, California, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Cadence cho biết AuraStack có thể rút ngắn tới 50% thời gian đưa sản phẩm ra thị trường và tăng năng suất một số tác vụ lên 15 lần. Nvidia, TSMC và Schneider Electric nằm trong nhóm khách hàng thử nghiệm ban đầu.

3. Microsoft vá 570 lỗ hổng bảo mật

Microsoft vừa phát hành bản cập nhật khắc phục 570 lỗ hổng trong Windows, Office và nhiều sản phẩm khác. Đây là số lượng lỗi cao nhất được xử lý trong một đợt cập nhật định kỳ của hãng.

Microsoft phát hành bản vá cho 570 lỗ hổng trong đợt cập nhật mới nhất. Ảnh: Microsoft.

Ít nhất 2 lỗ hổng đã bị khai thác trước khi có bản vá, trong đó một lỗi ảnh hưởng Windows Server và một lỗi liên quan SharePoint. Microsoft cho biết AI đang giúp hãng rà soát mã nguồn và phát hiện thêm nhiều điểm yếu tồn tại từ trước.

Theo Reuters, TechCrunch