Bí thư tỉnh An Giang Nguyễn Tiến Hải giữ quyền Bộ trưởng Nội vụ

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư tỉnh An Giang, được Thủ tướng giao giữ quyền Bộ trưởng Nội vụ, thay ông Đỗ Thanh Bình chuyển công tác.

Chiều 21/7, Thủ tướng công bố quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ quyền Bộ trưởng Nội vụ.

Ông Hải 61 tuổi, quê Cà Mau; là Ths Quản lý hành chính công, cử nhân Luật; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và XIV; đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Tiến Hải trưởng thành từ cán bộ Đoàn thanh niên tỉnh Minh Hải (cũ) và Tỉnh đoàn Cà Mau.

Từ tháng 7/2000 đến nay, ông đã từng giữ các chức vụ Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên tỉnh Cà Mau.

Năm 2001, ông tham gia Ban Chấp hành Tỉnh ủy Cà Mau, giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Cái Nước, Giám đốc Sở Tư pháp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Tiến Hải được Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Ảnh: VGP.

Đầu năm 2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang. Sau khi Kiên Giang và An Giang sáp nhập vào tháng 7/2025, ông tiếp tục được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang.

Tại Đại hội XIV của Đảng hồi tháng 1, ông tái cử Ủy viên Trung ương. Ba tháng sau, ông trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và được bầu làm Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang.