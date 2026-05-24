Cận hạn 15/6, nhà mạng đến tận nhà xác thực thuê bao

Quy định xác thực khuôn mặt khi thay đổi thiết bị đầu cuối áp dụng từ 15/6. Các nhà mạng tăng tốc hỗ trợ thuê bao, ưu tiên người cao tuổi để tránh nguy cơ bị khóa SIM.

Nhà mạng chạy đua xác thực thông tin thuê bao

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước thời điểm áp dụng quy định xác thực khuôn mặt khi thay đổi thiết bị đầu cuối (từ ngày 15/6), các nhà mạng đang tăng tốc hỗ trợ thuê bao hoàn tất thủ tục.

Trong đó, Viettel triển khai chương trình hỗ trợ xác thực tận nhà cho người cao tuổi và nhóm khách hàng gặp khó khăn.

Thống kê của Viettel cho thấy nhóm người lớn tuổi chiếm hơn 30% số thuê bao chưa xác thực. Đây cũng là nhóm khách hàng gặp nhiều khó khăn nhất trong quá trình thực hiện thủ tục xác thực do hạn chế về sức khỏe, khả năng di chuyển, chưa quen sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa thành thạo các thao tác công nghệ.

Nhiều khách hàng vẫn sử dụng điện thoại phổ thông, ít theo dõi tin nhắn hoặc chưa nhận thức đầy đủ về những thay đổi trong quy định quản lý thuê bao.

Nếu không được hỗ trợ kịp thời, một bộ phận khách hàng có nguy cơ bị gián đoạn liên lạc, ảnh hưởng trực tiếp tới sinh hoạt hằng ngày cũng như khả năng kết nối với người thân, đặc biệt là trong các tình huống khẩn cấp.

Khách hàng có nhu cầu chỉ cần gọi Tổng đài miễn phí 1800 8098, bấm phím 0 và cung cấp thông tin cơ bản như họ tên, số điện thoại, địa chỉ, nhân viên Viettel sẽ đến tận nơi hỗ trợ.

Ngoài ra, người dùng hỗ trợ cha mẹ, ông bà xác thực qua ứng dụng My Viettel sẽ nhận 10.000 điểm Viettel++, trong khi thuê bao xác thực thành công được tặng ưu đãi trị giá 50.000 đồng.

Ngoài cử nhân viên hỗ trợ tận nhà, Viettel cũng khuyến khích các thành viên trong gia đình đồng hành cùng cha mẹ, ông bà thực hiện xác thực thông tin thuê bao thông qua ứng dụng My Viettel.

10.000 điểm Viettel++ dành cho người hỗ trợ và 50.000 đồng dành cho thuê bao được xác thực thành công qua ứng dụng My Viettel.

Cũng như Viettel, các nhà mạng lớn đều đang tăng cường nguồn lực để chạy đua với thời gian. Đại diện VNPT cho biết doanh nghiệp đang nâng cấp hạ tầng để đáp ứng tới 1 triệu thuê bao xác thực mỗi ngày, đồng thời tăng số điểm hỗ trợ lên hơn 3.400 điểm vào cuối tuần.

VNPT cũng cam kết phối hợp với lực lượng công an cấp xã để tổ chức xác thực trực tiếp tại nơi cư trú cho các nhóm khách hàng đặc biệt.

“VNPT đang dốc toàn lực tham gia chiến dịch để đẩy nhanh nhất có thể trước thời điểm khóa một chiều ngày 15/6”, đại diện nhà mạng cho biết tỷ lệ khách hàng tự xác thực thành công qua ứng dụng MyVNPT hiện đạt khoảng 45% mỗi ngày.

Trong khi đó, VinaPhone khuyến nghị người dùng gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại có thể mang theo CCCD gắn chip chính chủ đến các cửa hàng hoặc điểm hỗ trợ lưu động để được hướng dẫn miễn phí.

Về phía MobiFone, doanh nghiệp đã chủ động gọi điện, nhắn tin đến nhóm khách hàng chưa xác thực trên VNeID để hướng dẫn thực hiện thủ tục.

Cảnh báo lừa đảo giả danh nhà mạng

Theo Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ, việc quản lý thuê bao di động được siết chặt với yêu cầu thông tin thuê bao phải khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ở 4 trường gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày tháng năm sinh và sinh trắc học khuôn mặt.

Quá trình chuẩn hóa được thực hiện thông qua ứng dụng VNeID với các đợt thông báo xác nhận số điện thoại đứng tên người dùng.

Những thuê bao đăng ký bằng CMND cũ, giấy tờ cũ hoặc đăng ký hộ người thân được khuyến nghị xác thực lại. Người dùng có thể kiểm tra tình trạng thuê bao bằng cách nhắn tin miễn phí theo cú pháp TTTB [Số CCCD/CMND] gửi 1414.

Nếu không hoàn tất xác thực đúng thời hạn, thuê bao có thể bị khóa một chiều, tiếp đến là khóa hai chiều và cuối cùng chấm dứt hợp đồng, thu hồi số. Đây cũng là lý do các nhà mạng đang tăng tốc triển khai nhiều hình thức hỗ trợ để tránh gián đoạn liên lạc cho người dùng.

Khi thời hạn xác thực đến gần, các cơ quan chức năng và nhà mạng liên tục cảnh báo về nguy cơ lừa đảo gia tăng. Nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng của người dân để giả danh nhà mạng, yêu cầu cung cấp mã OTP hoặc truy cập đường link giả mạo.

Người dân được khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ OTP, mật khẩu hay cài đặt ứng dụng từ liên kết gửi qua SMS, Zalo hoặc mạng xã hội. Việc xác thực chỉ nên thực hiện trên ứng dụng chính thức của nhà mạng, ứng dụng VNeID hoặc tại các cửa hàng, điểm hỗ trợ được ủy quyền.

"Việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ nhằm tuân thủ quy định của Nhà nước mà còn góp phần bảo vệ khách hàng trước các nguy cơ giả mạo, lừa đảo viễn thông và bảo đảm quyền sử dụng dịch vụ lâu dài", đại diện Viettel Telecom cho biết.​