Người dân đổ đi xác thực thuê bao di động

Người già, người trẻ chủ động xác thực thuê bao

Tự nhận mình không am hiểu công nghệ, bà Trương Thị Kim Huệ (72 tuổi, trú tại 101 Láng Hạ, Hà Nội) chủ động đến điểm giao dịch VinaPhone 97 Nguyễn Chí Thanh để cập nhật thông tin thuê bao theo quy định mới.

Bà cho biết do không nhớ các thông tin tài khoản và không quen sử dụng thiết bị số nên thường nhờ con cháu hỗ trợ. Tuy vậy, khi cần thiết, bà vẫn trực tiếp tới cửa hàng để được nhân viên hướng dẫn, đảm bảo thông tin được cập nhật chính xác.

“Tôi không thạo công nghệ nên cứ ra cửa hàng nhờ các bạn làm giúp cho yên tâm”, bà nói với VietTimes.

Bà Trương Thị Kim Huệ (72 tuổi) được nhân viên VinaPhone hướng dẫn tra cứu thông tin thuê bao trong ứng dụng VNeID.

Gắn bó với nhà mạng này từ những ngày đầu, bà Huệ cho biết việc xác thực lại thông tin thuê bao là cần thiết để bảo vệ quyền lợi người dùng và hạn chế rủi ro lừa đảo. “Có quy định thì mình thực hiện, ra cửa hàng được hỗ trợ nên cũng nhanh gọn”, bà chia sẻ.

Trong lần đến giao dịch này, bà Huệ cũng được nhân viên hỗ trợ đặt lại mật khẩu ứng dụng VNeID. Trước đó, tài khoản của bà do công an phường hỗ trợ cài đặt, mật khẩu được ghi ra giấy nhưng đã bị thất lạc nên bà không thể đăng nhập.

Sau khi xác minh thông tin, nhân viên đã hướng dẫn bà từng bước để thiết lập lại tài khoản, đồng thời giới thiệu cách sử dụng một số tính năng cơ bản như tra cứu thông tin cá nhân, xuất trình giấy tờ điện tử.

“Giờ tôi biết cách vào VNeID rồi, cũng không khó như mình nghĩ”, bà nói và cho biết cảm thấy yên tâm hơn khi có thể tự sử dụng ứng dụng trong những lần cần thiết.

Không chỉ người cao tuổi, nhiều khách hàng trẻ cũng chủ động cập nhật thông tin. Tại điểm giao dịch Viettel 1172 đường Láng, chị Bùi Thị Nhung (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết trước đây số điện thoại của chị do bạn đăng ký hộ từ thời sinh viên. Đến nay, khi các dịch vụ cá nhân như định danh điện tử gắn chặt với số thuê bao, chị đã thực hiện chuyển quyền sở hữu và xác thực lại thông tin chính chủ để thuận tiện trong công việc.

Viettel tăng cường nhân viên hỗ trợ ngoài quầy để cập nhật thông tin thuê bao cho người dùng.

Tương tự, ông Trịnh Văn Hy (68 tuổi, trú tại Phan Kế Bính, Hà Nội) cho biết số điện thoại đang dùng do con gái đứng tên đăng ký. Sau khi được tuyên truyền về việc cần chuẩn hóa thông tin thuê bao, ông cùng con đến điểm giao dịch để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng và xác thực lại.

Ông Hy cho biết hai bố con đã đến điểm giao dịch tại 70 Trung Hòa để làm thủ tục. Tại đây, ông được nhân viên hướng dẫn từng bước từ kiểm tra thông tin, đối soát dữ liệu đến hoàn thiện hồ sơ chuyển quyền thuê bao.

“Nhân viên hỗ trợ rất kỹ nên tôi thấy yên tâm. Làm xong giấy tờ, số điện thoại đứng tên mình thì sau này dùng các dịch vụ cũng thuận tiện hơn”, ông nói.

Người cao tuổi được ưu tiên hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao tại điểm giao dịch.

Ghi nhận chiều 15/4 cho thấy tại điểm giao dịch của MobiFone, VinaPhone và Viettel trên địa bàn Hà Nội, lượng người đến làm thủ tục tăng mạnh. Nhiều trường hợp thực hiện chuyển quyền sử dụng thuê bao giữa người thân hoặc cập nhật thông tin từ chứng minh nhân dân cũ sang căn cước công dân gắn chip hoặc căn cước.

Điểm giao dịch mở cửa đến tối muộn

Theo quy định, mỗi thuê bao di động cần được đối soát đầy đủ 4 trường thông tin gồm số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và dữ liệu sinh trắc học khuôn mặt, bảo đảm trùng khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại diện các điểm giao dịch cho biết lượng khách tăng đột biến trong khoảng một tuần trở lại đây. Ngoài giao dịch viên trực quầy, nhiều nhân sự khối văn phòng cũng được huy động để hỗ trợ, đồng thời kéo dài thời gian phục vụ đến tối muộn nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Trao đổi với VietTimes, đại diện điểm giao dịch của VinaPhone 97 Nguyễn Chí Thanh (phường Láng, Hà Nội) cho biết những ngày này, không khí làm việc luôn trong trạng thái "nóng" hơn bao giờ hết.

Không chỉ các giao dịch viên trực quầy, ngay cả lực lượng khối văn phòng cũng được điều động để hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác kỹ thuật. Các điểm giao dịch khác của VinaPhone cũng đồng loạt kéo dài thời gian làm việc, đèn điện luôn sáng đến tận đêm muộn với tôn chỉ "hết khách mới nghỉ".

Đại diện VinaPhone cho biết ứng dụng MyVNPT được tối ưu hóa tối đa, cho phép khách hàng chủ động xác thực ngay tại nhà qua công nghệ NFC, giúp giảm tải đáng kể áp lực cho các điểm quầy trực tiếp.

Một điểm đáng chú ý trong cách triển khai của VinaPhone là nỗ lực hỗ trợ các nhóm khách hàng gặp khó khăn trong tiếp cận công nghệ. Với những người cao tuổi, người dân ở khu vực xa trung tâm hoặc các nhóm yếu thế, việc thực hiện các thủ tục số không phải lúc nào cũng thuận lợi.

Để khắc phục điều này, nhà mạng đã phối hợp tổ chức các tổ công tác lưu động, trực tiếp hỗ trợ người dân cập nhật thông tin và hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Cách làm này giúp giảm bớt rào cản tiếp cận, tạo điều kiện để nhiều người có thể thực hiện quy định mới một cách thuận lợi hơn.

Nhà mạng tổ chức các điểm lưu động tại khu dân cư để hỗ trợ cập nhật thông tin thuê bao.

Viettel cho biết đã chủ động đầu tư công nghệ, giúp khách hàng xác thực nhanh hơn, thuận tiện hơn. Xác định đây là quy định tác động tới số lượng lớn người dùng trên toàn quốc, Viettel Telecom đã chủ động triển khai sớm các giải pháp công nghệ để hỗ trợ khách hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn.

Trên ứng dụng My Viettel, Viettel đã tích hợp sẵn tính năng hỗ trợ xác thực thông tin thuê bao trực tuyến, giúp khách hàng có thể tự thao tác ngay tại nhà, không cần chờ đợi, không phải di chuyển nếu không cần thiết. Quy trình được thiết kế đơn giản, dễ thực hiện, hỗ trợ khách hàng hoàn tất các bước xác thực chỉ trong khoảng 3 phút.

Trong khi đó, đại diện MobiFone cho biết số lượng khách tăng cao ngay từ những ngày đầu quy định có hiệu lực, nhà mạng đã có sự chuẩn bị từ trước nên quy trình xử lý vẫn diễn ra thông suốt, hạn chế tối đa thời gian chờ đợi của khách hàng.

Không nhất thiết phải ra điểm giao dịch, khách hàng có thể thực hiện xác thực ngay tại nhà một cách thuận tiện thông qua ứng dụng My MobiFone, với điều kiện điện thoại đã cài đặt ứng dụng VNeID.