Samsung ra mắt thẻ tín dụng đầu tiên tại Mỹ

Samsung chính thức ra mắt thẻ tín dụng Samsung Galaxy Card tích hợp trực tiếp trên ví điện tử, mang đến ưu đãi hoàn tiền lên đến 5% cùng nhiều đặc quyền tài chính cho người dùng tại Mỹ.

Tập đoàn điện tử Samsung Electronics America cùng ngân hàng Barclays vừa chính thức công bố chương trình thẻ tín dụng mang tên Samsung Galaxy Card đầu tiên tại thị trường Mỹ. Dòng thẻ tín dụng mới vận hành trên hệ thống mạng lưới thanh toán Visa và được tích hợp trực tiếp vào ứng dụng ví điện tử Samsung Wallet. Sự hợp tác này mang đến cho người tiêu dùng các giải pháp tài chính linh hoạt khi mua sắm các thiết bị di động, đồ gia dụng hay sản phẩm giải trí của tập đoàn, đồng thời hỗ trợ người dùng tích lũy các khoản tiền thưởng hấp dẫn từ những hoạt động chi tiêu hàng ngày.

Sản phẩm thẻ tín dụng mới hoàn toàn không thu phí quản lý thường niên và cho phép chủ thẻ nhận lại 5% tiền thưởng khi mua sắm trực tiếp hoặc trực tuyến các sản phẩm thương hiệu Samsung tại Mỹ. Bên cạnh đó người dùng được hoàn 3% cho các giao dịch thực hiện qua ví điện tử, 2% khi thanh toán các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix hay Spotify và 1% cho toàn bộ các khoản chi tiêu khác. Ngoài ra những khách hàng đăng ký mở thẻ mới sẽ nhận được khoản tiền thưởng trị giá 200 USD sau khi hoàn tất mức chi tiêu từ 2.000 USD trong vòng 90 ngày đầu tiên.

Việc tích hợp hoàn toàn vào ví điện tử mang lại sự tiện lợi và tính an toàn cao khi cho phép chủ thẻ quản lý tài khoản trực tiếp trên các thiết bị di động cá nhân. Đại diện từ Barclays khẳng định sự hợp tác chiến lược này nhằm tạo ra các dịch vụ ngân hàng số hiện đại, đáp ứng tối đa thói quen mua sắm và kết nối của khách hàng ngay trên ứng dụng di động. Trong khi đó phía Visa nhấn mạnh việc kết hợp mạng lưới thanh toán uy tín sẽ giúp đảm bảo tính bảo mật và khả năng chấp nhận thẻ rộng rãi trên toàn hệ thống thương mại.

Chương trình thẻ tín dụng mới chính thức tiếp nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến từ ngày 22 tháng 7. Đây được xem là bước tiến quan trọng của tập đoàn Hàn Quốc trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ tài chính tại thị trường Bắc Mỹ, nơi doanh nghiệp đã đầu tư hơn 100 tỷ USD và tạo ra hàng chục nghìn việc làm. Mô hình kết hợp giữa công nghệ phần cứng và dịch vụ ngân hàng số kỳ vọng sẽ gia tăng mức độ gắn kết của người tiêu dùng đối với các dòng sản phẩm trong hệ sinh thái của hãng.

Theo Reuters