Cổ phiếu SpaceX lao dốc, Elon Musk mất danh hiệu tỷ phú nghìn tỷ USD

Cổ phiếu của tập đoàn công nghệ vũ trụ SpaceX vừa trải qua một phiên giao dịch đầy sóng gió khi lần đầu tiên sụt giảm xuống dưới mức giá phát hành lần đầu ra công chúng. Diễn biến kém khả quan này diễn ra chỉ sau hơn 1 tháng kể từ khi hãng công nghệ hoàn tất thương vụ niêm yết cổ phiếu lớn nhất lịch sử tài chính và giúp nhà sáng lập Elon Musk chính thức trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Trong phiên giao dịch, thị giá cổ phiếu đã có lúc giảm sâu xuống mức 132.28 USD trước khi khép phiên ở mức 135.27 USD. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh lịch sử từng giúp vốn hóa của hãng vượt qua cả hai gã khổng lồ công nghệ là Microsoft và Amazon.

Sự sụt giảm mạnh mẽ này đã nhanh chóng thổi bay hơn 800 tỷ USD giá trị vốn hóa của doanh nghiệp khi quy mô thị trường của hãng bị kéo tụt từ mức đỉnh hơn 2,6 nghìn tỷ USD xuống chỉ còn khoảng 1,78 nghìn tỷ USD. Đà lao dốc này bắt nguồn từ áp lực chốt lời ồ ạt của các nhà đầu tư lớn cùng những lo ngại sâu sắc về khoản nợ vay trị giá 25 tỷ USD mà tập đoàn vừa huy động để đầu tư cho hạ tầng trí tuệ nhân tạo.

Việc liên tục đổ tiền vào các siêu dự án chưa mang lại lợi nhuận ngay lập tức trong bối cảnh lạm phát và lãi suất có xu hướng tăng cao đã khiến giới phân tích tài chính phố Wall bắt đầu đánh giá lại mức định giá thực tế của công ty khi doanh nghiệp này từng ghi nhận mức thua lỗ lên tới 4,9 tỷ USD trong năm ngoái.

Đợt sụt giảm nghiêm trọng này cũng giáng một đòn nặng nề vào khối tài sản cá nhân khổng lồ của Elon Musk. Với việc nắm giữ phần lớn cổ phần trực tiếp và gián tiếp tại doanh nghiệp vũ trụ này, sự bốc hơi hơn 800 tỷ USD vốn hóa của công ty đã trực tiếp khiến giá trị tài sản ròng của vị tỷ phú này bị thiệt hại nặng nề, ước tính sụt giảm khoảng hơn 100 tỷ USD chỉ trong một thời gian ngắn. Điều này đã khiến Elon Musk không còn là tỷ phú nghìn tỷ USD - vị trí ông vừa đạt được cách đây không lâu, đồng thời cho thấy mức độ rủi ro khi phần lớn tài sản cá nhân của ông bị ràng buộc chặt chẽ vào biến động của thị trường chứng khoán.

Mặc dù cổ phiếu của hãng đã được bổ sung vào rổ chỉ số công nghệ Nasdaq 100 nhưng thông tin này vẫn không đủ sức vực dậy tâm lý của các nhà đầu tư khi giá trị cổ phiếu vẫn tiếp tục giảm thêm 13% kể từ thời điểm IPO. Mọi sự chú ý giờ đây đang đổ dồn vào báo cáo tài chính quý đầu tiên dự kiến công bố vào đầu tháng 8 tới cũng như thời điểm hết hạn phong tỏa cổ phiếu của các nhân viên và cổ đông sáng lập.

Bên cạnh đó, sự thành bại của chuyến bay thử nghiệm tàu vũ trụ Starship lần thứ 13 cũng sẽ là yếu tố then chốt quyết định đến khả năng cắt giảm chi phí phóng vệ tinh và duy trì vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong cuộc đua không gian dài hạn.

Theo Reuters