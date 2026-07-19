Trung Quốc muốn hỗ trợ các nước tại nam bán cầu phát triển hạ tầng trí tuệ nhân tạo

Tại hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới ở Thượng Hải, các học giả quốc tế lên tiếng cảnh báo nguy cơ cô lập công nghệ và kêu gọi trao quyền tiếp cận AI bình đẳng cho các nền kinh tế đang phát triển.

Các học giả tham dự hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo hàng đầu của Trung Quốc vừa đưa ra cảnh báo về việc thế giới cần tăng cường hợp tác và xây dựng các quy định quản lý công nghệ tập trung vào phát triển. Nhận định này được đồng thuận cao tại hội nghị trí tuệ nhân tạo thế giới diễn ra ở Thượng Hải, nơi chính quyền Bắc Kinh đang nỗ lực thu hút các quốc gia thuộc nam bán cầu bằng một gói hỗ trợ toàn diện tập trung vào đào tạo nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng và gia tăng tầm ảnh hưởng đối với hệ thống quản trị toàn cầu.

Giới chuyên gia cảnh báo rằng sự thiếu liên kết trong các quy tắc quản lý hiện nay có nguy cơ cô lập các thị trường mới nổi, đồng thời làm trầm trọng thêm tình trạng tập trung năng lực điện toán tiên tiến vào tay các nền kinh tế phát triển.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Xue Lan, hiệu trưởng trường Schwarzman thuộc đại học Tsinghua và là chuyên gia có tầm ảnh hưởng lớn về chính sách công, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng một sự đồng thuận mang tính quốc tế. Ông kêu gọi các tổ chức toàn cầu cần nhanh chóng cải thiện khả năng tương thích giữa hệ thống quản trị của các quốc gia khác nhau nhằm ngăn chặn tình trạng chia cắt các quy định pháp lý, đồng thời thúc đẩy các chương trình hợp tác sâu rộng hơn giữa hai khối bán cầu nam, bắc. Việc thiết lập một hành lang pháp lý chung được xem là giải pháp cốt lõi để thu hẹp khoảng cách công nghệ đang ngày càng mở rộng giữa các nhóm quốc gia.

Trong khi đó, đại diện đến từ các nền kinh tế đang phát triển lại bày tỏ sự lo ngại rằng các biện pháp quản lý quá khắt khe ở giai đoạn đầu có thể làm kìm hãm sự tiến bộ của các thị trường mới nổi.

Ông Nambaryn Enkhbayar, nguyên Tổng thống Mông Cổ, nhận định rằng hoạt động quản trị không nên đặt mục tiêu siết chặt quản lý ngay từ thời điểm xuất phát, bởi các quốc gia cần phải có không gian tự do để nắm bắt các cơ hội công nghệ và tham gia sâu vào nền kinh tế trí tuệ nhân tạo toàn cầu trước khi tính đến các biện pháp kiểm soát. Ông cũng khẳng định quốc gia của mình luôn sẵn sàng phát triển lĩnh vực công nghệ này thông qua các chương trình hợp tác toàn diện với những đối tác quốc tế, bao gồm cả Trung Quốc.

Theo SCMP