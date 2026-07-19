Tin nóng công nghệ 19/7: Apple, Google bị yêu cầu gỡ ứng dụng AI tạo ảnh khỏa thân giả

Apple và Google bị thúc giục xử lý loạt ứng dụng AI tạo ảnh khỏa thân giả, trong khi taxi tự lái phải tạm ngừng vì mất điện và pin mặt trời mới lập kỷ lục hiệu suất là những tin công nghệ đáng chú ý trong ngày.

1. Mất điện, taxi tự lái Waymo phải nghỉ chạy

Waymo tạm dừng dịch vụ taxi tự lái tại San Francisco khoảng một giờ khi sự cố mất điện ảnh hưởng gần 7.000 khách hàng. Robotaxi là loại taxi không có tài xế, sử dụng camera, cảm biến và phần mềm để nhận biết đường sá, người đi bộ và các phương tiện xung quanh.

Taxi tự lái Waymo hoạt động trên đường phố San Francisco, Mỹ. Ảnh: Getty.

Waymo cho biết việc tạm dừng nhằm đánh giá quy mô sự cố và phối hợp với chính quyền địa phương. Dịch vụ sau đó được khôi phục, nhưng sự việc tiếp tục đặt ra câu hỏi về khả năng ứng phó của xe tự lái khi đèn giao thông hoặc hạ tầng đô thị gặp trục trặc.

2. Điện thoại công vụ Mỹ được cài lại TikTok

Bộ Tư pháp Mỹ cho biết nhân viên liên bang có thể tải TikTok xuống điện thoại công vụ, nếu được cơ quan quản lý đồng ý. Ứng dụng video ngắn này từng bị cấm trên thiết bị chính phủ từ năm 2022 do lo ngại dữ liệu người dùng và mối liên hệ với công ty mẹ ByteDance của Trung Quốc.

Biểu tượng TikTok hiển thị trên màn hình điện thoại. Ảnh: Reuters.

Quy định được nới sau khi hoạt động của TikTok tại Mỹ chuyển sang một liên doanh có Oracle, Silver Lake và MGX hậu thuẫn. ByteDance vẫn giữ 19,9% cổ phần, còn Oracle đảm nhiệm vai trò đối tác bảo mật. Việc cài ứng dụng vẫn phụ thuộc chính sách riêng của từng cơ quan liên bang.

3. Pin mặt trời mới biến 35,5% ánh sáng thành điện

LONGi Green Energy Technology, tập đoàn Trung Quốc chuyên sản xuất tấm pin và thiết bị năng lượng mặt trời, công bố loại pin đạt hiệu suất chuyển đổi 35,5%. Kết quả được phòng thí nghiệm European Solar Test Installation xác nhận. Hiệu suất chuyển đổi cho biết tỷ lệ ánh sáng được biến thành điện; các tấm pin thương mại hiện phổ biến quanh mức 25%.

Pin mặt trời silicon–perovskite do LONGi phát triển. Ảnh: LONGi.

Công nghệ mới dùng cấu trúc tandem, ghép silicon với perovskite để hấp thụ những phần khác nhau của quang phổ Mặt trời. Nhờ vậy, cùng một diện tích có thể tạo ra nhiều điện hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là thành quả trong phòng thí nghiệm; thách thức lớn là sản xuất hàng loạt với độ bền và chi phí phù hợp.

4. Apple, Google bị yêu cầu gỡ ứng dụng AI tạo ảnh khỏa thân

Công tố viên thành phố San Francisco yêu cầu Apple và Google xử lý 13 ứng dụng "nudify" trên kho ứng dụng. Đây là những công cụ dùng AI biến ảnh người mặc quần áo thành ảnh khỏa thân giả, có thể tạo nội dung nhạy cảm mà người trong ảnh không hề đồng ý.

Biểu tượng kho ứng dụng App Store trên màn hình điện thoại. Ảnh: Shutterstock.

Apple cho biết đã gỡ ba ứng dụng, đồng thời yêu cầu bốn nhà phát triển khác khắc phục vi phạm nếu không muốn bị loại khỏi nền tảng. Google nói đã xóa hàng trăm ứng dụng có chức năng tương tự, trong đó có năm ứng dụng được phía San Francisco thông báo.

Theo TechCrunch, Engadget